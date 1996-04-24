Indicator Automator EA

EA Automatizador de Indicadores: La Herramienta de Automatización de Indicadores Definitiva

¿Cansado de estar encadenado a su escritorio, esperando las señales de su indicador favorito? ¿Quiere eliminar el trading emocional y liberar el verdadero potencial de su estrategia manual?

El EA Automatizador de Indic adores es un potente y altamente versátil Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para automatizar CUALQUIER indicador de trading que proporcione claras señales de Compra y Venta a través de sus buffers de indicadores. No necesita ser un programador. Si usted tiene un indicador con flechas, puntos, u otros símbolos, ahora puede convertirlo en una estrategia de negociación totalmente automatizada, 24/7 con gestión profesional de riesgos y operaciones.

Cómo funciona

Nuestro EA actúa como un puente universal. Usted simplemente le dice qué indicador debe leer y qué números de búfer corresponden a las señales de Compra y Venta. El EA Automatizador de Indicadores se encarga del resto, ejecutando operaciones con precisión y disciplina en base a las reglas que usted defina.

IMPORTANTE: Ponga su indicador en la misma carpeta donde está este EA.

Características principales:

  • Compatibilidad Universal: Automatice cualquier indicador personalizado que utilice buffers separados para señales de compra/venta.

  • Gestión avanzada del riesgo:

    • Tamaño de Lote Automático: Calcula el volumen de operaciones basándose en un porcentaje fijo del saldo de su cuenta.

    • Stop Loss dinámico: Establezca su SL en función de un número fijo de puntos o, para un control más adaptado al mercado, utilice un múltiplo del Average True Range (ATR).

  • Gestión profesional de operaciones:

    • Take Profit dinámico: Establezca su TP basado en puntos fijos o en un múltiplo del ATR para adaptarse a los cambios de volatilidad.

    • Gestión de Stop Loss configurable:

      • Punto de equilibrio: Mueva automáticamente su Stop Loss a su precio de entrada una vez que una operación esté en beneficios por una cantidad predefinida.

      • Bloqueo de beneficios: Asegure una parte de sus beneficios moviendo el Stop Loss a una zona rentable una vez que la operación alcance un objetivo clave.

    • Múltiples condiciones de salida: Cierre operaciones basándose en una señal de entrada opuesta, una señal de cierre específica de su indicador o al final de una sesión de negociación.

  • Filtrado temporal de precisión:

    • Filtro de día de la semana: Active o desactive la negociación para cada día de la semana.

    • Filtro de sesión: Restrinja la negociación a horas específicas, como las sesiones de Londres o Nueva York, para centrarse en las horas más activas del mercado.

La ventaja del automatizador de indicadores

  • Convierta lo manual en automatizado: Convierta cualquier indicador visual en un robot de negociación manos libres sin escribir una sola línea de código.

  • Elimine los errores emocionales: El EA ejecuta cada señal con una disciplina perfecta, eliminando el miedo, la codicia y la indecisión de sus operaciones.

  • Pruebe objetivamente sus indicadores: Obtenga por fin pruebas definitivas, basadas en datos, de si su indicador favorito es realmente rentable a largo plazo.

  • Ahorre su valioso tiempo: Deje de mirar gráficos todo el día. Deje que el EA monitorice los mercados por usted y ejecute su estrategia mientras usted está fuera.

Deje de perder oportunidades y empiece a operar de forma más inteligente. ¡Compre Indicator Automator EA hoy y automatice su estrategia ganadora!


