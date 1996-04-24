Indicator Automator EA

EA Automatizador de Indicadores: La Herramienta de Automatización de Indicadores Definitiva

¿Cansado de estar encadenado a su escritorio, esperando las señales de su indicador favorito? ¿Quiere eliminar el trading emocional y liberar el verdadero potencial de su estrategia manual?

El EA Automatizador de Indic adores es un potente y altamente versátil Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para automatizar CUALQUIER indicador de trading que proporcione claras señales de Compra y Venta a través de sus buffers de indicadores. No necesita ser un programador. Si usted tiene un indicador con flechas, puntos, u otros símbolos, ahora puede convertirlo en una estrategia de negociación totalmente automatizada, 24/7 con gestión profesional de riesgos y operaciones.

Cómo funciona

Nuestro EA actúa como un puente universal. Usted simplemente le dice qué indicador debe leer y qué números de búfer corresponden a las señales de Compra y Venta. El EA Automatizador de Indicadores se encarga del resto, ejecutando operaciones con precisión y disciplina en base a las reglas que usted defina.



IMPORTANTE: Ponga su indicador en la misma carpeta donde está este EA.

Características principales:

Compatibilidad Universal: Automatice cualquier indicador personalizado que utilice buffers separados para señales de compra/venta.

Gestión avanzada del riesgo: Tamaño de Lote Automático: Calcula el volumen de operaciones basándose en un porcentaje fijo del saldo de su cuenta. Stop Loss dinámico: Establezca su SL en función de un número fijo de puntos o, para un control más adaptado al mercado, utilice un múltiplo del Average True Range (ATR).

Gestión profesional de operaciones: Take Profit dinámico: Establezca su TP basado en puntos fijos o en un múltiplo del ATR para adaptarse a los cambios de volatilidad. Gestión de Stop Loss configurable: Punto de equilibrio: Mueva automáticamente su Stop Loss a su precio de entrada una vez que una operación esté en beneficios por una cantidad predefinida. Bloqueo de beneficios: Asegure una parte de sus beneficios moviendo el Stop Loss a una zona rentable una vez que la operación alcance un objetivo clave. Múltiples condiciones de salida: Cierre operaciones basándose en una señal de entrada opuesta, una señal de cierre específica de su indicador o al final de una sesión de negociación.

Filtrado temporal de precisión: Filtro de día de la semana: Active o desactive la negociación para cada día de la semana. Filtro de sesión: Restrinja la negociación a horas específicas, como las sesiones de Londres o Nueva York, para centrarse en las horas más activas del mercado.



La ventaja del automatizador de indicadores

Convierta lo manual en automatizado: Convierta cualquier indicador visual en un robot de negociación manos libres sin escribir una sola línea de código.

Elimine los errores emocionales: El EA ejecuta cada señal con una disciplina perfecta, eliminando el miedo, la codicia y la indecisión de sus operaciones.

Pruebe objetivamente sus indicadores: Obtenga por fin pruebas definitivas, basadas en datos, de si su indicador favorito es realmente rentable a largo plazo.

Ahorre su valioso tiempo: Deje de mirar gráficos todo el día. Deje que el EA monitorice los mercados por usted y ejecute su estrategia mientras usted está fuera.

Deje de perder oportunidades y empiece a operar de forma más inteligente. ¡Compre Indicator Automator EA hoy y automatice su estrategia ganadora!