Margin Call Shield MT5

Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera


Margin Call Shield es una herramienta para los operadores de MetaTrader 5 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su propia estrategia.

¿Por qué se creó Margin Call Shield?

En un escenario de margin call o stop out, los brokers y las plataformas cierran automáticamente las posiciones seleccionadas, y el usuario no tiene control sobre este proceso ni conocimiento de toda su lógica. Margin Call Shield se creó para permitir a los operadores:

  • establecer su propio nivel de margen de seguridad proactivo (por ejemplo, un nivel de margen del 65%),

  • elegir si cerrar las posiciones con menor o mayor volumen,

  • especificar si el sistema debe seleccionar posiciones sólo de las perdedoras, sólo de las rentables, o de todas las posiciones abiertas en ese momento,

  • hacer que las posiciones se cierren una a una, cada cierre tiene como objetivo aumentar gradualmente el nivel de margen y minimizar el impacto en la cartera.

Comparación: Plataforma/Broker vs Margin Call Shield

Situación Plataforma/corredor (por defecto) Margin Call Shield
Nivel de activación Predefinido por el broker (por ejemplo, 50% de stop out) Definido por el usuario (por ejemplo, 65%)
Criterios de selección Algoritmo interno del broker Criterios elegidos por el usuario (entre perdedores, ganadores o todas las posiciones abiertas)
Qué posición se cierra Normalmente la mayor pérdida, la posición más antigua Menor/mayor volumen - su estrategia
Nivel de personalización Ninguno Control total por su parte

Características principales del Margin Call Shield

  • Protección automática de su capital según sus condiciones antes de que se active la automatización del broker

  • Estrategia precisa y personalizable: usted decide qué posiciones cerrar y según qué criterios (por ejemplo, volumen más pequeño/más grande, tipo concreto de posición)

  • Las posiciones se cierran de una en una, lo que significa que el nivel de margen se incrementa gradualmente, minimizando el impacto en su cartera.

  • Funciona de forma independiente, sin necesidad de supervisión constante

Cómo utilizarlo

  1. Establezca el Nivel de Margen de Protección - defina el nivel de margen para activar la protección (por ejemplo, 65%).

  2. Seleccione su estrategia de cierre:

    • Decida si desea cerrar las posiciones de menor o mayor volumen,

    • Especifique si las posiciones deben elegirse sólo entre las perdedoras, sólo entre las rentables, o entre todas las posiciones abiertas.

  3. Cargue Margin Call Shield como Asesor Experto en el gráfico elegido en MetaTrader 5.

  4. Asegúrese de que "AutoTrading" (MT5) o "Asesores Expertos" (MT5) está activado en su terminal, de lo contrario, el EA no funcionará.

  5. Compruebe la correcta instalación:

    • En MT4: una cara sonriente en la esquina superior derecha del gráfico indica que el EA está activo.

    • En MT5: el estado del EA se muestra en la caja de herramientas / registro de expertos, y la ausencia de errores / mensajes de registro significa que se está ejecutando correctamente.

  6. El programa funciona automáticamente después de que se cumplan las condiciones establecidas, cada posición seleccionada se cierra una por una para aumentar gradualmente su nivel de margen.

Aviso importante sobre los niveles de margen

Cada broker tiene sus propios niveles de margin call y stop out. Antes de utilizar la herramienta, compruebe con su broker (o pruebe en una cuenta demo) a partir de qué nivel de margen la plataforma empieza a cerrar sus posiciones automáticamente. Establezca su nivel de Margin Call Shield por encima del umbral de stop out del broker -sólo entonces actuará primero su sistema.

FAQ - Preguntas más frecuentes

1. 1. ¿Funciona el Margin Call Shield en todas las cuentas MT5 y con cualquier broker? Sí, si su broker permite a los EAs cerrar posiciones y no establece restricciones inusuales. Compruebe las condiciones de su broker o pida confirmación al soporte.

2. ¿Cómo puedo comprobar los niveles de margin call y stop out de mi broker? Las mejores maneras:

  • Consulte el contrato de su cuenta o la página de términos y condiciones,

  • Pregunte directamente al servicio de atención al cliente de su broker,

  • Pruebe en una cuenta demo observando a qué nivel de margen la plataforma comienza a cerrar posiciones.

3. ¿El Margin Call Shield abre nuevas posiciones? No. Esta herramienta está diseñada únicamente para proteger su margen seleccionando cuáles de sus posiciones ya abiertas se cerrarán cuando baje el margen. No inicia nuevas posiciones.

4. ¿Puedo utilizar este EA junto con otros Asesores Expertos (robots)? Sí, pero recuerde que la plataforma sólo permite un EA por gráfico. Margin Call Shield puede funcionar junto con otros EAs siempre que cada uno se ejecute en un gráfico/instrumento independiente. Para configuraciones complejas, pruebe siempre en una cuenta demo.

5. ¿Registra Margin Call Shield información sobre las posiciones cerradas en la pestaña Expertos?

Sí, cada posición cerrada automáticamente por Margin Call Shield se registra en la pestaña Expertos de la plataforma MetaTrader 5. Allí encontrará información detallada, como el número de ticket de la posición cerrada, el instrumento, el volumen, la hora de cierre y el beneficio obtenido (ganancia o pérdida). Esto le permite rastrear fácilmente qué posición se cerró como resultado de la acción de esta herramienta y cuál fue el resultado financiero de la operación.

Margin Call Shield le da el poder de anticipar y decidir qué posiciones se cerrarán en situaciones de estrés según sus propias preferencias y estrategia, antes de que la plataforma actúe automáticamente. De este modo, usted mantiene un mayor control sobre su cartera y su gestión del riesgo.

Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros: ¡estaremos encantados de ayudarle!


