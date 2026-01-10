Prop Calculator Assistant

Deja de quemar cuentas de Prop Firm por errores de cálculo. Deja que el Asistente gestione el riesgo por ti.

Prop Calculator Assistant es el panel de gestión de operaciones definitivo, diseñado específicamente para traders que buscan superar desafíos de fondeo (FTMO, etc.) o que ya gestionan capital fondeado. Sustituye el cálculo mental y el arrastre manual de órdenes por una interfaz visual de precisión que te mantiene estrictamente dentro de tus reglas.

Esto no es un bot de trading automático que adivina el mercado. Es un Cockpit profesional para traders manuales que exigen precisión. Tú determinas la configuración; el Asistente calcula el lotaje, ejecuta la operación y gestiona la salida automáticamente.

🛡️ Por qué los Prop Traders necesitan esto

No vuelvas a calcular mal el lotaje: Simplemente arrastra las líneas de Entrada , Stop Loss y Take Profit en el gráfico. El panel calcula instantáneamente el lotaje exacto para que coincida con tu riesgo (ej. 1.0% o $100).

Protege tu Límite Diario: El Daily Loss Protector integrado rastrea tu equidad en tiempo real. Si alcanzas tu límite diario, el Asistente bloquea los botones de "Compra/Venta" para evitar el trading emocional de venganza.

Gestión de operaciones automatizada: Una vez dentro de la operación, el Asistente toma el control. Gestiona el Breakeven automático, Trailing Stops y Cierres Parciales para que no tengas que estar pegado a la pantalla.

🚀 Características Clave

1. Calculadora de Riesgo Visual

Líneas nativas "Drag-and-Drop" para Entrada, SL y TP.

Visualiza tu Riesgo ($) y Recompensa ($) directamente en las etiquetas del gráfico antes de ejecutar la operación.

Soporta tanto % de Riesgo (ej. 1% del balance) como Dinero Fijo (ej. $50 de riesgo).

2. Motor de Protección para Prop Firms

Max Daily Loss %: Detecta automáticamente si has alcanzado el límite de pérdida diaria y bloquea nuevas operaciones.

Max Daily Trades: Limita el exceso de trading (over-trading) restringiendo el número de ejecuciones por día.

Protección de Spread: Evita entradas durante eventos noticiosos con spreads elevados.

3. Gestión Avanzada de Operaciones

Auto Break-Even: Mueve el SL a precio de entrada tras alcanzar un ratio Riesgo:Beneficio (RR) específico.

Smart Trailing Stop: Trailing "invisible" basado en múltiplos de R, manteniendo tus stops lógicos y no aleatorios.

Múltiples Cierres Parciales (PTP): Cierra automáticamente el 30% de tu posición en un nivel y el 50% en otro. Asegura ganancias mientras dejas correr el resto.

4. Dashboard Profesional

Monitor de Sesiones: Visualiza las sesiones de mercado activas (Tokio, Londres, Nueva York) de un vistazo.

Modo Enfoque: Oculta automáticamente las líneas de operaciones antiguas para mantener tus gráficos limpios.

Hotkeys: Ejecuta, cierra todo o reinicia las líneas con atajos de teclado.

⚙️ Cómo funciona

Haz clic en "Set Buy" o "Set Sell". Arrastra las líneas en el gráfico hasta los niveles deseados. El lotaje se actualiza automáticamente. Haz clic en "Execute". Relájate. El Asistente gestiona el SL, TP y los parciales por ti.

📋 Parámetros de Entrada (Configuración)

Risk Value: Establece tu riesgo por operación (ej. 1.0 = 1%).

Target RR: Ratio Riesgo:Beneficio predeterminado para la línea de TP (ej. 3.0).

Max Daily Loss Percent: El % de caída de la equidad que activa el bloqueo de seguridad.

PTP Settings: Configura hasta 2 niveles de toma de ganancias parciales (% de volumen y distancia).

Break-Even & Trailing: Activa/Desactiva y establece los puntos de activación (en puntos o R).

Hotkeys: Personaliza las teclas para una ejecución rápida.

Supera tu desafío con disciplina. Descarga Prop Calculator Assistant hoy mismo.





Prop Calculator Assistant es una herramienta diseñada exclusivamente para fines educativos y de gestión de operaciones. No es un servicio de asesoría financiera ni un sistema de trading automático. El trading implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras o daños derivados del uso de este software. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar capital real.