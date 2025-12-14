EA SB8 Panel Trade

SB-8 – Panel de Trading Manual con Riesgo Fijo y Visualización tipo TradingView para MT5

SB-8 es un panel de trading manual avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ejecutar operaciones de forma visual, precisa y sin cálculos.
Está especialmente pensado para traders que vienen de TradingView y encuentran confuso el salto a MT5, tanto en la gestión del riesgo como en la visualización de las operaciones.

Con SB-8 no necesitas calcular lotajes, porcentajes ni riesgos.
Solo decides dónde colocar el Stop Loss moviendo una línea, y el panel se encarga automáticamente del resto.

🔹 Principales ventajas

  • Riesgo fijo automático de 8 USD

  • Sin cálculos de lotaje ni porcentaje

  • Stop Loss totalmente movible y visual

  • Take Profit automático 1:3, editable en todo momento

  • Representación gráfica tipo TradingView

  • Operación abierta automáticamente al colocar el Stop Loss

  • Gestión manual clara, rápida y sin errores

🔹 Cómo funciona

BUY / SELL

  • Pulsa BUY o SELL

  • Aparece una línea de Stop Loss movible

  • Al colocarla:

    • Se abre la operación automáticamente

    • Riesgo exacto: 8 USD

    • Take Profit automático con ratio 1:3

  • El TP puede ajustarse manualmente en cualquier momento

Visualización tipo TradingView

El panel dibuja automáticamente:

  • 🟥 Zona roja → riesgo (Stop Loss)

  • 🟩 Zona verde → beneficio esperado (Take Profit)

  • Proyección visual de 60 velas

Esto permite entender la operación de un vistazo, igual que en TradingView.

🔹 Manual Exit (protección de beneficios)

  • Activa una línea amarilla movible

  • Funciona como salida manual dinámica

  • No modifica el Stop Loss original

  • Si el precio toca la línea → la operación se cierra

  • Ideal para asegurar beneficios sin romper la estructura visual

🔹 Close All

  • Cierra todas las posiciones del símbolo actual

  • Útil para salidas rápidas o situaciones de emergencia

🔹 Compatibilidad MT5

SB-8 es compatible con todas las versiones de MetaTrader 5.

El panel ha sido desarrollado y probado principalmente en OANDA MT5, donde los botones muestran texto visible.

En algunas versiones estándar de MT5:

  • Las funciones son idénticas

  • Los botones pueden mostrarse sin texto

  • Esto es una limitación visual del entorno MT5, no del EA

👉 El usuario puede añadir texto manualmente si lo desea usando la herramienta Texto de MT5.

🔹 Programa de descuento por fidelidad

Si durante un período de 12 meses el usuario adquiere:

  • SB-8

  • SB-80

  • SB-800

  • SB-8000

Obtendrá un 50% de descuento en el siguiente producto de la serie.

El descuento se gestiona de forma directa y personalizada tras la compra.

🔹 Características principales

  • Panel de trading manual

  • Riesgo fijo automático (8 USD)

  • Stop Loss movible

  • Take Profit 1:3 automático

  • Visualización tipo TradingView

  • Manual Exit independiente

  • Close All instantáneo

  • Sin configuraciones

  • Compatible con cualquier mercado y timeframe

  • Ideal para scalping, intradía y swing manual

🔹 Nota importante sobre Strategy Tester

Este EA es un panel de trading manual.
Las operaciones se ejecutan solo al interactuar con los botones.

Para cumplir los requisitos del Market, el EA ejecuta una operación mínima únicamente en modo Strategy Tester.
No existe trading automático en condiciones reales.





