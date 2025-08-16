Alert Signal Trading MT5

5

El producto se utiliza para operar en base a cualquier señal de alerta en MT5

  • Fácil de configurar, formato simple con palabra clave personalizada
  • Todas las opciones de gestión de órdenes como trailing stop, breakeen, cierre parcial, filtro de tiempo, filtro de noticias ...
  • Opción de auto abrir órdenes de rejilla

Cómo configurar y guía: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga de indicadores para el auto obtenerla señal de alerta aquí

No compre si ni siquiera se puede instalar demo EA a su VPS ( algunos VPS bloque de descarga EA de mql5 mercado)


Siempre traemos a los clientes productos de alta calidad con el servicio más profesional.

PM me si usted tiene cualquier problema. También proporciono EA para el comercio basado Tradingview alerta.



Comentarios 1
Gerard Geilen
354
Gerard Geilen 2025.09.05 07:24 
 

Works flawless, although some settings do need some more explanation. I'd like to motivate the developer to add a bit more detail to the instructional page. However, the software works as it should and even on the 1.0 version can turn an effective indicator in a great EA. News filter included; trailing SL, TP settings are flexible as well. Thanks Trinh, exactly what I was looking for.

Productos recomendados
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor de Cartera totalmente automático para XAUUSD (Oro) MT5 . Timeframe h1 - todas las estrategias básicas; Timeframe m30 - estrategias adicionales. Yo uso este Asesor en mi cartera en una empresa prop. He creado el Asesor enteramente para mí para el comercio en grandes cuentas, de $ 60,000 y más. El Asesor es una gigantesca cartera ya preparada que contiene todas las estrategias de trading rentables específicamente para el Oro. El Asesor no es sensible a la ampliación del spread ni al
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Utilidades
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
Gold Master Breakout
Massimiliano Tuzzolino
Asesores Expertos
Gold Master Breakout es un sistema profesional de trading algorítmico Expert Advisor desarrollado en MQL5 para Metatrader 5 para operar en mercados de alta liquidez XAUUSD , diseñado según principios institucionales de gestión de riesgo, control de exposición y disciplina operativa. El sistema integra niveles pivote diarios (basados en Fibonacci), análisis estructural de precios y lógica de ruptura multiconfirmación, reduciendo drásticamente el overtrading y las falsas rupturas típicas de los m
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indicadores
Fractal Advanced - muestra los indicadores Fractal y Alligator en el gráfico de precios. Dispone de amplias opciones de configuración y personalización. También está equipado con alertas y un sistema de teclas de acceso rápido. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. El indicador no llena todo el gráfico de fractales, sino que permite mostrar sólo las señales relevantes. 2. El número de fractales se ajusta desplazando el ratón mientras se mantiene pulsada la tec
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilidades
Este Ultimate Sniper Dashboard personalizado es una actualización EA del indicador Ultimate Sniper Dashboard original. Funciona con hasta 98 algoritmos diferentes para asegurar que captura la verdadera naturaleza de una tendencia en una clase de activos con los que trabaje. Es una respuesta directa a muchas de las sugerencias y consejos que recibimos de la mayoría de nuestros clientes durante varios meses.   Esta versión personalizada es totalmente personalizable. Desarrollado por 98 algoritmos
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indicadores
Un indicador para determinar con precisión los puntos de reversión de precios en todos los marcos de tiempo y todos los pares de divisas. Con la ayuda del análisis técnico del mercado y modelos matemáticos de diagnóstico, este indicador determina los puntos de reversión del precio y la dirección de la tendencia actual con gran eficiencia. El indicador muestra esta información en el gráfico en forma de flechas y líneas. Las flechas muestran los puntos de inversión de la tendencia y las líneas mu
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Smart Trade 365
Xiaoyu Huang
Asesores Expertos
Introducción Este es un EA de retroceso diseñado para detectar divergencias de tendencias, que corresponde al primer tipo de puntos de compra y venta en la teoría "Zhan Zhong Shuo Chan". Con un factor de beneficio excepcionalmente alto, este EA ofrece una rentabilidad constante a largo plazo. Emplea comercio dinámico en red, lo que le permite adaptarse sin problemas a diversas condiciones del mercado. Nuevo precio promocional de EA: $99 → $149 Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/1080
Gold Adaptor
Serhii Doskoch
Utilidades
Adaptador de oro: ¡tu ventaja comercial definitiva! Cansado de perder el comercio perfecto? ¡ Gold Adap tor hace el trabajo pesado por usted! Este potente y preciso asesor de operaciones escanea el mercado en tiempo real, ejecutando operaciones con una precisión inigualable. Se acabaron las conjeturas, ¡sólo estrategias inteligentes y adaptables diseñadas para mantenerle por delante! Ejecución ultrarrápida - Entre en el momento adecuado, siempre Toma de decisiones inteligente - Operaci
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Atlantida
Tetiana Akhmedova
Asesores Expertos
Conozca Atlantida , su compañero inteligente creado para agilizar la experiencia del swing trading en los dinámicos mercados financieros actuales. En lugar de basarse en conjeturas, Atlantida integra indicadores técnicos de eficacia probada, como las medias móviles (MA) y el rango medio real (ATR), para señalar puntos estratégicos de entrada y salida, guiándole sin esfuerzo por las tendencias predominantes del mercado. Diseñado pensando tanto en la sencillez como en la adaptabilidad, Atlantida l
BVCandleStream
Katsura Yamanouchi
Utilidades
Nombre del producto: BVCandleStream Visión general Servicio en segundo plano que crea automáticamente símbolos personalizados basados en ticks (barras de igual número de ticks) para scalping y análisis de acción de precios. Convierte los ticks sin procesar de los símbolos estándar en barras personalizadas con un número fijo de ticks por barra, para que pueda aplicar cualquier indicador MT5 estándar o EAs a estos gráficos de ticks sintéticos. Características principales 1. Generación de barras b
FREE
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar. Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicadores
Inteligencia artificial y redes neuronales entrenables. SolarTrade Suite: Indicador Financiero - Theia Market Indicator. Este indicador utiliza algoritmos innovadores y avanzados para calcular sus valores. Su asistente en el mundo de los mercados financieros. SolarTrade Suite: Theia Market Indicator predice el precio de un instrumento financiero con varios valores de anticipación y muestra sus lecturas como comentario en la ventana del terminal. Consulte nuestros otros productos de la serie
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Status Auto m5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El experto profesional Status Auto analiza el mercado utilizando un algoritmo especial. El principio básico es que el bot toma los precios indicados durante un cierto periodo de tiempo y calcula la fuerza y amplitud del precio comprobándolo con su propio sistema de indicación basado en datos reales. Se fija el momento en que la tendencia pierde fuerza y se invierte, y entonces se cierra la serie anterior y se prepara una nueva. El bot también analiza sus propias señales de sobrecompra/sobrevent
INVI Hunting Gold
Niruban Chakravarthy R
Utilidades
INVI Hunting Gold es una de las herramientas más sencillas para analizar el volátil mercado del oro con precisión, análisis en profundidad, una sólida gestión del riesgo y eliminando la necesidad de una supervisión constante del mercado. INVI Hunting Gold buscará una buena posición comercial con una gestión precisa del riesgo en todas las condiciones del mercado del oro. La funcionalidad plug-and-play de Hunting Gold significa que puede empezar con el mínimo esfuerzo, simplemente instáleme y de
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Asesores Expertos
Camarilla Pivot Pro EA es un robot de trading totalmente automatizado construido alrededor de la poderosa fórmula Camarilla Pivot Point. El EA calcula los niveles de pivote intradía (H1-H6 y L1-L6) y opera basándose en las reacciones de los precios en las principales zonas de inversión y ruptura de Camarilla. Está diseñado para los operadores que quieren una estrategia limpia, mecánica y probada basada en pivotes, sin señales de repintado o indicadores complicados.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
Utilidades
La utilidad le permite construir diferentes tipos de gráficos: Gráfico de segundos desde 1 segundo hasta 86400 segundos Gráfico de ticks a partir de 1 tick Gráfico de volumen Gráfico Delta Gráfico Renko Gráfico de rangos Demostración del producto https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex Indicadores incorporados para el análisis volumétrico perfil de mercado diario y perfil de mercado del marco temporal seleccionado, Búsqueda de clústeres Desequilibrio VWAP POC dinámico, VAH, VAL la pr
Los compradores de este producto también adquieren
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Otros productos de este autor
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Copi Trade MT5
Trinh Dat
Utilidades
El programa se utiliza para copiar el comercio de MT5 a MT4 y MT5 en el mismo PC con Windows o VPS . Ahora usted puede copiar fácilmente las operaciones a cualquier cuenta MT4 o MT5 cuenta. Instantes de copia, la velocidad más pequeña 0,1 segundos, fácil de configurar. Necesita ejecutar el EA como proveedor de señales en una cuenta MT5, la otra MT4 / MT5 ejecutará el EA como copiador de operaciones. Puede descargar y probar la versión demo en una cuenta demo Copi Trade MT4 versión demo aquí Copi
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas de MetaTrader 5 al canal/grupo de Telegram. Todas las alertas deben guardarse en la carpeta <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , archivo de texto con formato *.txt y captura de pantalla con formato *.gif o *.png. Parámetros: - Telegram Bot Token: - crear bot en Telegram y obtener token. - Telegram Chat ID: - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram. - Reenviar Alerta: - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaj
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Utilidades
Notificar a Telegram MT5 Expert Advisor enviará notificaciones a través de Telegram cuando se abran/modifiquen/cierren órdenes en su cuenta de MetaTrader 5. Enviar mensaje a una persona, canal o chat de grupo. Fácil de personalizar el mensaje. Soporta mensajes personalizados para todos los idiomas. Soporta Emoji completo. Parámetros Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. ID del chat de Telegram - introduce tu ID de usuario de Telegram , ID de grupo / canal , usa una coma
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilidades
El producto se utiliza para operar en base a cualquier señal de alerta en MT4 Fácil de configurar, formato simple con palabra clave personalizada Todas las opciones de gestión de órdenes como trailing stop, breakeen, cierre parcial, filtro de tiempo, filtro de noticias ... Opción de apertura automática de órdenes Como configurar y guiar: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga de indicadores para el auto obtener la señal de alerta aquí No compre si ni siquiera se pu
Copi Trade MT4
Trinh Dat
Utilidades
El programa se utiliza para copiar el comercio de MT4 a MT4 y MT5 en el mismo PC con Windows o VPS . Ahora usted puede copiar fácilmente las operaciones a cualquier cuenta MT4 o MT5 cuenta. Instantes de copia, la velocidad más pequeña 0,1 segundos, fácil de configurar. Necesita ejecutar el EA como proveedor de señales en una cuenta MT4, la otra MT4 / MT5 ejecutará el EA como copiador de operaciones. Puede descargar y probar la versión demo en una cuenta demo Copi Trade MT4 versión demo aquí Copi
Notify To Telegram
Trinh Dat
5 (6)
Utilidades
Notificar a Telegram MT4 Expert Advisor enviará notificaciones a través de Telegram cuando se abran/modifiquen/cierren órdenes en su cuenta de MetaTrader 4. Enviar mensaje a una persona, canal o chat de grupo. Fácil de personalizar el mensaje. Soporta mensajes personalizados para todos los idiomas. Soporta Emoji completo. Parámetros: Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. ID del chat de Telegram - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram. Filtro de número m
MT4 to Discord
Trinh Dat
4 (5)
Utilidades
El Asesor Experto enviará notificaciones a través de Discord cuando se abran/modifiquen/cierren órdenes en su cuenta de MetaTrader 4. - Enviar mensaje y captura de pantalla a Discord grupo / canal. - Fácil de personalizar el mensaje. - Soporta mensajes personalizados para todos los idiomas. - Soporta Emoji completo. - Envía informe Diario, Semanal, Mensual ( debe mostrar todo el historial de órdenes ) Parámetros - Discord url Webhook - crear webhook en su canal de Discordia. - Filtro de número
Forward Alert To Discord
Trinh Dat
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas de MetaTrader 4 al canal de discordia. Parámetros Discord url webhook - crear webhook en su canal de discordia. Use multi webhook url - use el archivo para introducir multi webhook url, con cada línea, introduzca un enlace, introduzca el símbolo antes del enlace para enviar sólo la alerta del símbolo al canal. Ejemplo: EURUSD=enlace1 Reenviar alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. Enviar mensaje como título de la captura de p
Flash Copy MT4
Trinh Dat
5 (1)
Utilidades
El programa se utiliza para copiar el comercio de MT4 a MT4 y MT5 en el PC local o copiar a través de Internet. Ahora usted puede copiar fácilmente las operaciones a cualquier lugar o compartir con los amigos. Sólo ejecute un servidor Flash en VPS, también es necesario permitir que las aplicaciones si se enciende el Firewall de Windows. No se pueden añadir más de 20 cuentas al servidor, incluyendo MT4 y MT5 . Obtenga gratis el Copiador EA para MT4 y MT5 (sólo recibe señal), descárguelo aquí Copi
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilidades
El Asesor Experto se utiliza para crear Renko gráfico, actualizaciones en tiempo real, fácil para el análisis técnico. Backtest su estrategia con todos los indicadores con Renko gráfico en MetaTrader 5. Parámetros Tamaño de la caja: introduzca el número de tamaño de la caja. Show Wicks : si es true , dibuja una vela con máximos y mínimos. History Start: introduce la fecha de la primera vela. Máximo de barras: limita el número de barras en el gráfico renko. Como utilizarlo Adjunte el Asesor Expe
MT5 To Discord
Trinh Dat
Utilidades
El Asesor Experto enviará notificaciones a través de Discord cuando se abran/modifiquen/cierren órdenes en su cuenta de MetaTrader 5. - Enviar mensaje y captura de pantalla a Discord grupo / canal. - Fácil de personalizar el mensaje. - Soporta mensajes personalizados para todos los idiomas. - Soporta Emoji completo. Parámetros - Discord url Webhook - crear webhook en su canal de Discordia. - Filtro de número mágico - por defecto todos, o de entrada número mágico para notificar con coma, como:
Flash Copy MT5
Trinh Dat
5 (1)
Utilidades
El programa se utiliza para copiar el comercio de MT5 a MT4 y MT5 en el PC local o copiar a través de Internet . Ahora usted puede copiar fácilmente las operaciones a cualquier lugar o compartir con los amigos. Sólo ejecute un servidor Flash en VPS, también es necesario permitir que las aplicaciones si se enciende el Firewall de Windows. No se pueden añadir más de 20 cuentas al servidor al mismo tiempo, incluye tanto MT4 como MT5 . Obtenga gratis el Copiador EA para MT4 y MT5 (sólo recibe señal)
WhatsApp Copier To MT5
Trinh Dat
Utilidades
El producto copiará todas las señales de WhatsApp a MT5 (de la que usted es miembro). Fácil de configurar, copiar orden instantánea, puede trabajar con casi formatos de señal, señal de imagen. Trabajar con todo tipo de canal o grupo, el trabajo con varios canales, multi MT5 Apoyo a traducir otro idioma al Inglés Cómo configurar y guía: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga WhatsAppCopier aplicaciones aquí Recomendar a todos: tratar de instalar la versión demo del
Filtro:
Gerard Geilen
354
Gerard Geilen 2025.09.05 07:24 
 

Works flawless, although some settings do need some more explanation. I'd like to motivate the developer to add a bit more detail to the instructional page. However, the software works as it should and even on the 1.0 version can turn an effective indicator in a great EA. News filter included; trailing SL, TP settings are flexible as well. Thanks Trinh, exactly what I was looking for.

Respuesta al comentario