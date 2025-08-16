Alert Signal Trading MT5
- Utilidades
- Trinh Dat
- Versión: 1.2
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
El producto se utiliza para operar en base a cualquier señal de alerta en MT5
- Fácil de configurar, formato simple con palabra clave personalizada
- Todas las opciones de gestión de órdenes como trailing stop, breakeen, cierre parcial, filtro de tiempo, filtro de noticias ...
- Opción de auto abrir órdenes de rejilla
Cómo configurar y guía: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga de indicadores para el auto obtenerla señal de alerta aquí
No compre si ni siquiera se puede instalar demo EA a su VPS ( algunos VPS bloque de descarga EA de mql5 mercado)
Siempre traemos a los clientes productos de alta calidad con el servicio más profesional.
PM me si usted tiene cualquier problema. También proporciono EA para el comercio basado Tradingview alerta.
Works flawless, although some settings do need some more explanation. I'd like to motivate the developer to add a bit more detail to the instructional page. However, the software works as it should and even on the 1.0 version can turn an effective indicator in a great EA. News filter included; trailing SL, TP settings are flexible as well. Thanks Trinh, exactly what I was looking for.