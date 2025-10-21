GoldSync EA

GoldSync FX es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para operar con oro (XAUUSD) y otros símbolos mediante el análisis de velas multipatrón combinado con la detección del sesgo del mercado y la gestión adaptativa de las operaciones .

El EA identifica 10 patrones de reversión y continuación alcistas y 10 bajistas (por ejemplo, Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, etc.) para generar señales de compra o venta. Estas señales se filtran a través de una comprobación diaria del sesgo del mercado, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia predominante. Un filtro de inversión del sesgo afina aún más las entradas adaptándose a los cambios repentinos del mercado.

GoldSync FX incluye sólidas funciones de gestión de riesgos y posiciones, como:

Límites de operación dinámicos basados en el saldo de la cuenta.

Take profit, stop loss y trailing stop configurables.

Filtros de operaciones por hora que permiten controlar las sesiones de negociación.

Validación automática de márgenes y lotes para garantizar una ejecución segura.

El EA monitoriza continuamente las posiciones abiertas, actualiza los trailing stops cuando el precio se mueve favorablemente, y salta inteligentemente las operaciones cuando no se cumple el riesgo o las condiciones.

Características principales: