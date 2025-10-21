GoldSync EA

4.5

GoldSync FX es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para operar con oro (XAUUSD) y otros símbolos mediante el análisis de velas multipatrón combinado con la detección del sesgo del mercado y la gestión adaptativa de las operaciones.

El EA identifica 10 patrones de reversión y continuación alcistas y 10 bajistas (por ejemplo, Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, etc.) para generar señales de compra o venta. Estas señales se filtran a través de una comprobación diaria del sesgo del mercado, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia predominante. Un filtro de inversión del sesgo afina aún más las entradas adaptándose a los cambios repentinos del mercado.

GoldSync FX incluye sólidas funciones de gestión de riesgos y posiciones, como:

  • Límites de operación dinámicos basados en el saldo de la cuenta.

  • Take profit, stop loss y trailing stop configurables.

  • Filtros de operaciones por hora que permiten controlar las sesiones de negociación.

  • Validación automática de márgenes y lotes para garantizar una ejecución segura.

El EA monitoriza continuamente las posiciones abiertas, actualiza los trailing stops cuando el precio se mueve favorablemente, y salta inteligentemente las operaciones cuando no se cumple el riesgo o las condiciones.

Características principales:

  • Reconocimiento de velas multipatrón (20 en total).

  • Sesgo diario inteligente y lógica de inversión.

  • Horas de negociación configurables y lógica de arrastre.

  • Operaciones simultáneas máximas dinámicas basadas en el saldo.

  • Validación segura de operaciones con verificación de márgenes y lotes.

Comentarios 2
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.10.23 07:04 
 

Seems to be doing very well.

I will update.

Muhammad Imran Sarwar
69
Muhammad Imran Sarwar 2025.12.04 07:52 
 

Hi, I am using this EA on my Live Account and added this EA on Monday 01.12.2025 I tweaked this bot with my own settings and applied on XAUUSD 5 Min Chart. In Tester it showed good results that's why deployed it on live account. Unfortunately, XAU market crashed very badly today, and DD was too much, and multiple orders were active in market. Although no SL hit yet because SL is about 500 Pips and 0.01 lot can shave my account with 50$. Forex is very risky business, Logic of the Algo is good and need to be used with caution. There might be logic to get rid of the risky or dangerous trades as soon as possible instead of taking them to huge DD. I would like to thank to the developer of this robot.

Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Filtro:
