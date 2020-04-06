🟡 Gold Sniper EA — это высокоточный алгоритм скальпинга, разработанный для захвата высоко вероятных пробойных движений на золоте (XAUUSD).

Создан для скорости и точности, он сочетает в себе техническое определение пробоя с управляемым риском исполнения — идеально подходит как для агрессивных скальперов, так и для стратегий с низким риском и эффектом сложного процента.

🧠 «Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума.»

🕒 Рекомендуемые настройки (для наилучшей производительности)

📌 Используйте эти параметры, чтобы достичь максимальной прибыли и минимальной просадки в демо- и реальной торговле.

Риск в % от капитала : 2.0

(можно изменить в зависимости от вашей склонности к риску)

Таймфрейм : 2-минутный график

Количество баров для сканирования : 5

Рекомендуется VPS: для круглосуточной бесперебойной работы

(можете также протестировать советник на более высоких таймфреймах — выберите тот, что вам больше подходит)

🧠 Обзор стратегии

📊 Обнаружение пробоя High/Low

Сканирует последнее ценовое движение за заданное количество баров, чтобы определить ключевые максимумы и минимумы, после чего размещает отложенные Buy Stop / Sell Stop ордера для входа по импульсу.

⏰ Фильтрация по времени

Советник совершает сделки только в заранее заданные торговые часы, избегая периодов низкой ликвидности и нестабильности рынка.

📰 Фильтр новостей

Встроенный фильтр исключает торговлю во время выхода новостей с высоким влиянием (например, NFP, FOMC, ВВП), снижая риски из-за резкой волатильности.

🎯 Динамические инструменты управления риском

TP и SL масштабируются в зависимости от текущей рыночной цены

Трейлинг-стоп фиксирует прибыль после движения цены в вашу сторону

Отложенные ордера автоматически отменяются через заданное количество баров для поддержания точности исполнения

💼 Умное управление капиталом

Размер лота рассчитывается на основе установленного риска

❌ Без мартингейла

❌ Без сетки

✅ Только фиксированные SL и TP с полным контролем

🛠️ Оптимизирован для:

Инструмент : XAUUSD (Золото)

Таймфреймы : от 2 до 5 минут

Брокеры : IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone или любой другой с низким спредом

Кредитное плечо : от 1:100 и выше

Исполнение: VPS настоятельно рекомендуется для стабильной торговли

⚠️ Важные замечания

Если в тестере стратегии ваш тик-датасет не 100%, это означает, что брокер предоставляет неполные исторические данные. Это может повлиять на тестирование, но не влияет на реальную торговлю.

Тесты на истории — это статичные данные. А рынок живой.

Многие советники выглядят отлично в тестере, но слабо работают на реальном рынке.

Gold Sniper EA показывает результаты именно там, где важно — в реальном времени.

📢 Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля сопряжена с рисками. Используйте только те средства, которые готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей. При необходимости проконсультируйтесь с лицензированным специалистом.

❓ Есть вопросы? Нужна помощь с установкой?

📩 Напишите мне напрямую или свяжитесь через Telegram: t.me/jestrades



