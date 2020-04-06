Gold Sniper EA

🟡 Gold Sniper EA — это высокоточный алгоритм скальпинга, разработанный для захвата высоко вероятных пробойных движений на золоте (XAUUSD).

Создан для скорости и точности, он сочетает в себе техническое определение пробоя с управляемым риском исполнения — идеально подходит как для агрессивных скальперов, так и для стратегий с низким риском и эффектом сложного процента.

🧠 «Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума.»

🕒 Рекомендуемые настройки (для наилучшей производительности)

📌 Используйте эти параметры, чтобы достичь максимальной прибыли и минимальной просадки в демо- и реальной торговле.

  • Риск в % от капитала: 2.0
    (можно изменить в зависимости от вашей склонности к риску)

  • Таймфрейм: 2-минутный график

  • Количество баров для сканирования: 5

  • Рекомендуется VPS: для круглосуточной бесперебойной работы
    (можете также протестировать советник на более высоких таймфреймах — выберите тот, что вам больше подходит)

🧠 Обзор стратегии

📊 Обнаружение пробоя High/Low

Сканирует последнее ценовое движение за заданное количество баров, чтобы определить ключевые максимумы и минимумы, после чего размещает отложенные Buy Stop / Sell Stop ордера для входа по импульсу.

⏰ Фильтрация по времени

Советник совершает сделки только в заранее заданные торговые часы, избегая периодов низкой ликвидности и нестабильности рынка.

📰 Фильтр новостей

Встроенный фильтр исключает торговлю во время выхода новостей с высоким влиянием (например, NFP, FOMC, ВВП), снижая риски из-за резкой волатильности.

🎯 Динамические инструменты управления риском

  • TP и SL масштабируются в зависимости от текущей рыночной цены

  • Трейлинг-стоп фиксирует прибыль после движения цены в вашу сторону

  • Отложенные ордера автоматически отменяются через заданное количество баров для поддержания точности исполнения

💼 Умное управление капиталом

  • Размер лота рассчитывается на основе установленного риска

  • ❌ Без мартингейла

  • ❌ Без сетки

  • ✅ Только фиксированные SL и TP с полным контролем

🛠️ Оптимизирован для:

  • Инструмент: XAUUSD (Золото)

  • Таймфреймы: от 2 до 5 минут

  • Брокеры: IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone или любой другой с низким спредом

  • Кредитное плечо: от 1:100 и выше

  • Исполнение: VPS настоятельно рекомендуется для стабильной торговли

⚠️ Важные замечания

Если в тестере стратегии ваш тик-датасет не 100%, это означает, что брокер предоставляет неполные исторические данные. Это может повлиять на тестирование, но не влияет на реальную торговлю.

Тесты на истории — это статичные данные. А рынок живой.
Многие советники выглядят отлично в тестере, но слабо работают на реальном рынке.
Gold Sniper EA показывает результаты именно там, где важно — в реальном времени.

📢 Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля сопряжена с рисками. Используйте только те средства, которые готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей. При необходимости проконсультируйтесь с лицензированным специалистом.

❓ Есть вопросы? Нужна помощь с установкой?

📩 Напишите мне напрямую или свяжитесь через Telegram: t.me/jestrades


Другие продукты этого автора
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
4.33 (9)
Эксперты
Naked Gold Scalper — полностью автоматический скальпирующий робот, разработанный специально для золота (XAUUSD) Он использует чистое ценовое движение вокруг ключевых экстремумов — без запаздывающих индикаторов , что делает его идеальным для высокоскоростной торговли на волатильных рынках, таких как золото. "Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума." ️ Основные особенности: Умное определение свингов : автоматически выявляет локальные максимумы и миниму
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Эксперты
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] Looking for a safe bitcoin scalper? Deploy this bot and trade the largest crypto currency in the world effortlessly. Note:  The latest update is already plug and play for prop firms and live accounts. If you want to let the EA, make more trades for live accounts, just Disable Drawdown Protection Settings.  Do NOT use  nakedbitcoinscalper2.0.set  from the comment section. This is not valid anymore.  Message me if you think that the default settin
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Эксперты
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
Alpha Edge Pro
Jestoni Santiago
Индикаторы
Alpha Edge Pro – The Manual Trader’s Edge - If you prefer trading manually without stress, this indicator is for you. Get your copy now. Tired of missing the big moves or holding on to losing trades too long? Alpha Edge Pro is your new secret weapon. This high-performance, plug-and-play MT5 indicator gives you crystal-clear BUY and SELL signals — so you can trade with confidence, precision, and speed. If you prefer manual trading profitably , this indicator is made for you. Alpha Edge Pro does
FREE
