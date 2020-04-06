Gold Sniper EA
- Эксперты
- Jestoni Santiago
- Версия: 1.4
- Обновлено: 4 июля 2025
- Активации: 20
🟡 Gold Sniper EA — это высокоточный алгоритм скальпинга, разработанный для захвата высоко вероятных пробойных движений на золоте (XAUUSD).
Создан для скорости и точности, он сочетает в себе техническое определение пробоя с управляемым риском исполнения — идеально подходит как для агрессивных скальперов, так и для стратегий с низким риском и эффектом сложного процента.
🧠 «Умная автоматизация по честной цене. Настоящее преимущество — без лишнего шума.»
🕒 Рекомендуемые настройки (для наилучшей производительности)
📌 Используйте эти параметры, чтобы достичь максимальной прибыли и минимальной просадки в демо- и реальной торговле.
Риск в % от капитала: 2.0
(можно изменить в зависимости от вашей склонности к риску)
Таймфрейм: 2-минутный график
Количество баров для сканирования: 5
Рекомендуется VPS: для круглосуточной бесперебойной работы
(можете также протестировать советник на более высоких таймфреймах — выберите тот, что вам больше подходит)
🧠 Обзор стратегии
📊 Обнаружение пробоя High/Low
Сканирует последнее ценовое движение за заданное количество баров, чтобы определить ключевые максимумы и минимумы, после чего размещает отложенные Buy Stop / Sell Stop ордера для входа по импульсу.
⏰ Фильтрация по времени
Советник совершает сделки только в заранее заданные торговые часы, избегая периодов низкой ликвидности и нестабильности рынка.
📰 Фильтр новостей
Встроенный фильтр исключает торговлю во время выхода новостей с высоким влиянием (например, NFP, FOMC, ВВП), снижая риски из-за резкой волатильности.
🎯 Динамические инструменты управления риском
TP и SL масштабируются в зависимости от текущей рыночной цены
Трейлинг-стоп фиксирует прибыль после движения цены в вашу сторону
Отложенные ордера автоматически отменяются через заданное количество баров для поддержания точности исполнения
💼 Умное управление капиталом
Размер лота рассчитывается на основе установленного риска
❌ Без мартингейла
❌ Без сетки
✅ Только фиксированные SL и TP с полным контролем
🛠️ Оптимизирован для:
Инструмент: XAUUSD (Золото)
Таймфреймы: от 2 до 5 минут
Брокеры: IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone или любой другой с низким спредом
Кредитное плечо: от 1:100 и выше
Исполнение: VPS настоятельно рекомендуется для стабильной торговли
⚠️ Важные замечания
Если в тестере стратегии ваш тик-датасет не 100%, это означает, что брокер предоставляет неполные исторические данные. Это может повлиять на тестирование, но не влияет на реальную торговлю.
Тесты на истории — это статичные данные. А рынок живой.
Многие советники выглядят отлично в тестере, но слабо работают на реальном рынке.
Gold Sniper EA показывает результаты именно там, где важно — в реальном времени.
📢 Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля сопряжена с рисками. Используйте только те средства, которые готовы потерять. Разработчик не несет ответственности за возможные убытки. Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей. При необходимости проконсультируйтесь с лицензированным специалистом.
❓ Есть вопросы? Нужна помощь с установкой?
📩 Напишите мне напрямую или свяжитесь через Telegram: t.me/jestrades