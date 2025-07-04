Gold Sniper EA
- Experten
- Jestoni Santiago
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 4 Juli 2025
- Aktivierungen: 20
Gold Sniper EA is an automated Expert Advisor built for XAUUSD scalping under breakout conditions. It relies purely on price action logic and session filters, avoiding indicators for faster, cleaner execution. Less Executions but more sniper entries.
Der EA platziert schwebende Orders nur dann, wenn Momentum- und Swing-Zonen-Kriterien übereinstimmen, um strukturierte und disziplinierte Handelseintritte zu gewährleisten. Mit dynamischem Handelsmanagement, flexiblen Ausstiegsmöglichkeiten und anpassbarem Risiko ist der Gold Sniper EA so konzipiert, dass er einen professionellen Handelsfluss mit minimalen Eingriffen ermöglicht.
Wichtigste Systemlogik
-
Erkennt die jüngsten Hochs und Tiefs, um Ausbruchszonen zu definieren
-
Platziert Kauf-/Verkaufs-Stopp-Aufträge jenseits von Schlüsselniveaus
-
Wendet Verfall auf schwebende Geschäfte an, um späte Eingänge zu vermeiden
-
Unterstützt sowohl Risikoprozente als auch feste Losgrößen
-
Dynamischer Trailing-Stop mit SL/TP-Verhalten, das sich an die Marktbedingungen anpasst
-
Optionale Sitzungsfilter und Vermeidung von Nachrichtenereignissen
-
Prozentuale Preisberechnung zur automatischen Anpassung von Take Profit und Stop Loss unabhängig vom Preis. Dies ist eine sehr wichtige Funktion für XAUUSD, da die Preisdifferenz sehr schnell schwankt.
Empfohlenes Setup
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M1-M5
-
Makler: ECN mit niedrigen Spreads
-
Hebelwirkung: 1:100 Minimum (höher bevorzugt)
-
VPS: Dringend empfohlen für ununterbrochene Ausführung
-
Set File: Optimierte Version verfügbar im Kommentarbereich
Test-Empfehlungen
Rückwärtstests werden unterstützt, aber einige Logiken sind auf Echtzeitbedingungen angewiesen. Um die genauesten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen Vorwärtstest mit einem Demokonto durchführen, bevor Sie live gehen.
Geeignet für
-
Händler, die eine strukturierte, auf Ausbrüchen basierende Automatisierung suchen
-
Händler, die Pending-Order-Strategien gegenüber reaktiven Markteintritten bevorzugen
-
Händler, die ein wartungsarmes, zeit-/sitzungsbasiertes System wünschen
Haftungsausschluss
Gold Sniper EA ist ein professionelles Handelswerkzeug, keine garantierte Gewinnmaschine. Trading beinhaltet immer sowohl Gewinne als auch Verluste. Wenn Sie glauben, Handel bedeutet nur gewinnen, ohne jemals zu verlieren, kaufen Sie diesen EA bitte nicht.
Kontakt & Unterstützung
Bei Fragen, Support oder Anfragen zu Gold Sniper EA können Sie mir direkt hier oder über Telegram eine Nachricht senden:
https://t.me/jestrades