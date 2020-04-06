Ichimoku Multi-Currency EA MT4 implementa estrategias sólidas de Ichimoku que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.

El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.

Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización

Puedes descargar la versión para MT5 aquí

Características principales

sistema de trading basado en la estrategia del indicador Ichimoku con períodos totalmente personalizables

Trading multimoneda en todos los pares principales

Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops

Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown

Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas

Panel de monitoreo en tiempo real

Notificaciones emergentes, por correo y push

Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7

Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.

Consejos importantes

Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:

Pruebe siempre en cuenta demo primero Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación) Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.

