Ichimoku Multi Currency EA MT4

Ichimoku Multi-Currency EA MT4 implementa estrategias sólidas de Ichimoku que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.

El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.

Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización

Puedes descargar la versión para MT5 aquí

Características principales

  • sistema de trading basado en la estrategia del indicador Ichimoku con períodos totalmente personalizables

  • Trading multimoneda en todos los pares principales

  • Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops

  • Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown

  • Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas

  • Panel de monitoreo en tiempo real

  • Notificaciones emergentes, por correo y push

  • Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7

Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.

Consejos importantes

Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:

  1. Pruebe siempre en cuenta demo primero

  2. Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación)

  3. Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.

Consulta todos mis productos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte técnico:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Si deseas probar la versión gratuita durante 7 días, contáctame a través de mi perfil y con gusto te la proporcionaré.




