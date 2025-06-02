Gold PL MTF - これは優れた株式テクニカル指標です。指標アルゴリズムは、資産価格の動きを分析し、フィボナッチ法 (黄金比) を使用して、指定された時間枠 (TF) の重要なピボット レベルを自動的に反映します。 指標は、選択した時間枠 (日、週、月、年) の価格軌道を完全に表し、トレンドの開始と、逆のトレンドに発展する可能性のある修正の開始を決定します。 指標はまた、価格マグネットとして機能する、さまざまな時間枠の現在の未処理のピボット レベルを表示します。これにより、市場の状況をすばやく評価し、取引の開始または終了を決定できます。各取引の潜在的可能性は、平均 50 ～ 1000 ポイントです。 指標を使用すると、さまざまな時間枠での価格変動の可能性のある方向を評価でき、最も可能性の高いターゲットと価格変動の可能性も示します。 指標の利点: 1. 指標は、高精度で信号を生成します。 2. ピボット レベルは消えず、再描画されません。FPバッファーの確認された矢印シグナルは、トレンドが強い場合にのみ再構築できます。 3. どのブローカーのMetaTrader 4取引