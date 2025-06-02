BTCmax EA

BTCmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other broker.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

推奨：

  • ブローカー：Weltrade またはその他（最適化成功後）
  • 口座タイプ：ヘッジ付き PRO/ECN
  • 時間足：H1
  • 銘柄：BTCUSD（Bitcoin)
  • 初回入金額：5000～
  • レバレッジ：1:100～
  • 取引モード：VPS（24時間年中無休）推奨  許容可能なping値は0～30ミリ秒です
  • 最適化とテスト期間：12～60か月
  • 最適化の推奨頻度：3～6か月ごと

利点:

1. エキスパート アドバイザーはインジケーターを使用せず、外部リソースも使用せず、ファンダメンタル分析やニュースに依存しません。
2. エキスパート アドバイザーは、戦略テスターでもデモ アカウントや実際のアカウントでもほぼ同じ方法で取引します。
3. あらゆる資産 (通貨、金属、暗号通貨、株式、指数など) を取引できます。
4. エキスパート アドバイザーは、中長期投資や預金のオーバークロックに使用できます。
5. エキスパート アドバイザーは、任意の時間枠のチャートで取引するためにインストールできます。 エキスパート アドバイザーの設定で主要なパラメータを変更できるため、各トレーダーは自分のブローカー、アカウントの種類、預金に合わせてアドバイザーを簡単に最適化およびカスタマイズできます。 チャートには、EA の動作パラメータの統計情報パネルも表示されます。

注意:

1. エキスパート アドバイザーには、すべての注文にマジックが組み込まれています。 同じ取引端末の異なる資産にアドバイザーを使用することはできません。
2. エキスパート アドバイザーを購入する前に、エキスパート アドバイザーを最適化およびテストするための適切な経験とコンピューターがあることを確認してください。

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

警告：

1. エキスパートアドバイザーは、どの口座タイプ、どのブローカーでも同じように取引できるというおとぎ話を信じないでください。これは嘘です。ブローカーごとに、提示価格、提示価格の精度（4桁（2桁）または5桁（3桁）、注文執行タイプなど）が異なります。

2. エキスパートアドバイザーを実際の口座にインストールする前に、アドバイザーが取引する特定のブローカー、口座タイプ、および入金条件で、アドバイザーを最適化し、テストする必要があります。

3. ご利用のブローカーがORDER_FILLING_FOKモード（https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_fillingORDER_FILLING_IOC モードまたは別のモードを使用します。

====================================

MT5 で EA を最適化するには:

1. 実際の口座、シンボル、EA が取引する最大可能日付について、ブローカーの MT5 で相場履歴 (100% 実際のティック) を確認する必要があります。

注: MT5 では、次の場合に相場履歴が自動的に読み込まれます - チャートの最大バー数: 無制限。相場履歴 (100% 実際のティック) が 2 年未満の場合は、そのようなブローカーを最適化および EA による取引に使用しない方がよいでしょう。

2. FILLING_FOK モードのデフォルト設定で、戦略テスターで最初のテストを実行します。EA がこのモードで取引する場合は、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行できます。 EA がこのモードで取引を行わず、ジャーナルに「サポートされていない充填モード / エラー コード = 4756」と書き込まれる場合は、FILLING_IOC モードを使用し、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行します。

===================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 
💥 このエキスパート アドバイザーを使用した取引で得られる利益は、どのようなリスクを負う覚悟があるかによって異なります…!!!

💥 エキスパート アドバイザー取引用の VPS >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 エキスパート アドバイザー取引用のブローカー >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh


MetaTrader 4 用の BTCmax EA のバージョン

皆様の取引の成功と安定した利益をお祈りします!
