Orthrus EA
- Asesores Expertos
- Lorenzo Lucca
- Versión: 1.0
Sistema profesional de trading XAUUSD H1 para MetaTrader 5.
ARCHIVOS DE AJUSTE (UTILÍCELOS SI QUIERE QUE EL BOT FUNCIONE BIEN):
RIESGO BAJO: https: //www.mediafire.com/file/j3isfycnt3fzzyv/LOW+RISK.set/file
RIESGO MAYOR: https: //www.mediafire.com/file/uir2zr6fwmknwm0/HIGHER+RISK.set/file
📊 TRADING INTELIGENTE, NO APUESTAS
ORTHRUS EA no es otro robot de alta frecuencia que inunda el mercado con cientos de operaciones. Se trata de un sistema de trading de ingeniería de precisión en el que cada operación es el resultado de un riguroso análisis de múltiples marcos temporales y estrictos requisitos de confirmación.
Calidad sobre cantidad:
- ⏱️ 3-8 operaciones cuidadosamente seleccionadas por semana
- 🎯 Cada entrada pasa 11+ filtros de confirmación
- 📈 S ólo configuraciones de alta convicción - esperamos a que se den las condiciones perfectas
- Cada operación representa horas de análisis algorítmico.
Esto es trading estratégico, no ruido.
🧠 LA FILOSOFÍA DE ORTHRUS
Al igual que su homónimo mitológico - el guardián de dos cabezas - ORTHRUS EA observa los mercados desde múltiples perspectivas simultáneamente, esperando pacientemente oportunidades de alta probabilidad.
¿Por qué tan pocas operaciones?
Porque el trading profesional consiste en acertar, no en estar ocupado.
Nuestro sistema requiere 11 confirmaciones simultáneas a través de 3 marcos temporales (Diario, H4, H1):
✅ Sesgo de tendencia diario
✅ Alineación de impulso H4
✅ Precisión de entrada H1 (RSI >70 para COMPRA)
✅ Aceleración MACD
✅ Fuerza de tendencia ADX (>35)
✅ Posición del precio frente a EMA 200
✅ Estructura del mercado (máximos/mínimos más altos)
✅ Confirmación del patrón de velas
✅ Validación del estocástico
✅ Cribado de volatilidad ATR
✅ Análisis del punto de oscilación.
Cuando ORTHRUS entra, es porque 11 capas analíticas se pusieron de acuerdo.
🎯 CUATRO ESTRATEGIAS EN UN SOLO SISTEMA
ORTHRUS EA contiene 4 estrategias de negociación independientes - un arsenal completo que usted controla:
🤖 Bot #1: Hedging Scalper
Estilo: Captura rápida de momentum con protección
Especialidad: Sesiones volátiles
Estado: Disponible (habilitado por el usuario)
🤖 Bot #2: Breakout Momentum ⚡ ACTIVO
Estilo: Captura movimientos direccionales explosivos
Especialidad: Tendencias fuertes con momentum
Estado: OPTIMIZADO & ACTIVO
Objetivos: Objetivos de beneficios de hasta 28,8 ATR
Bot #3: Ruptura Selectiva
Estilo: Paciente seguidor de tendencias
Especialidad: Mercados de tendencia de alta calidad
Estado: Disponible (habilitado para el usuario)
🤖 Bot #4: Especialista en Reversiones ⚡ ACTIVO
Estilo: Reversión media en extremos
Especialidad: Reversiones de sobrecompra/sobreventa
Estado: OPTIMIZADO & ACTIVO
Objetivos: Objetivos 12.15 ATR
Tú eliges qué estrategias activar en función de las condiciones del mercado.
🔬 PREOPTIMIZADO Y LISTO PARA OPERAR
No requiere configuraciones complejas.
Cada versión de ORTHRUS ha sido:
✅ O ptimizada por algoritmo genético (50 generaciones)
✅ Probada con datos reales de 6-12 meses
✅ Validada por adelantado (20-30% fuera de la muestra)
✅ Más de 55 parámetros ajustados para los mercados actuales.
Obtienes un sistema probado en batalla, no un experimento.
📅 ACTUALIZACIONES MENSUALES DE OPTIMIZACIÓN
Los mercados evolucionan. ORTHRUS se adapta.
Mejora continua:
Cada mes, reciba una nueva configuración optimizada basada en:
📊 Datos de mercado de los últimos 6 meses
🧬 Optimización de algoritmo genético fresca
📈 Retroalimentación de rendimiento en vivo
🎯 Adaptación de volatilidad actual.
Beneficios:
- 🆕 Actualizaciones mensuales incluidas
- 📥 Gratuito para los usuarios actuales
- 🔄 Manténgase al día con las condiciones del mercado
- 📊 Opere siempre con parámetros óptimos
Simplemente carga el nuevo archivo .set cada mes.