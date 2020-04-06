Break Of Structure Master

Sistema profesional de negociación de ruptura de estructura y brecha de valor justo

El EA Yunzuh BOS FVG es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para MetaTrader 5 que implementa un análisis de la estructura del mercado de nivel institucional combinado con una ejecución de entrada precisa. Basado en los principios de la acción del precio y la microestructura del mercado, este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante la detección de patrones de Ruptura de Estructura (BOS) y Brechas de Valor Justo (FVG) a través de múltiples marcos de tiempo.

Metodología de negociación principal

Detección de Ruptura de Estructura

El EA monitoriza continuamente la acción del precio para identificar cambios estructurales en la dirección del mercado. Mediante el análisis configurable de puntos de oscilación, detecta cuándo el precio rompe los máximos o mínimos establecidos, señalando posibles puntos de continuación o inversión de la tendencia. Cada ruptura estructural se clasifica en zonas numeradas, proporcionando a los operadores un contexto visual claro sobre la progresión del mercado y los cambios de impulso.

Fair ValueGap Trading

Los Fair Value Gaps representan vacíos de precios en los que se ha producido una actividad comercial mínima. Estas brechas a menudo actúan como áreas magnéticas para el retroceso de los precios. El EA identifica tanto los FVG alcistas como los bajistas en tiempo real y ejecuta operaciones cuando el precio retrocede para llenar estos vacíos de valor, capturando oportunidades de reversión a la media con relaciones riesgo-recompensa favorables.

Sistema de Confirmación Multi-Tiempo

Para mejorar la precisión de las operaciones y filtrar el ruido del mercado, el EA incorpora un sofisticado marco de análisis multitemporal:

Ejecución de la estrategia principal en el marco temporal de negociación seleccionado.

Confirmación opcional de tendencias en plazos superiores mediante análisis de medias móviles.

Validación dual configurable de plazos superiores para un filtrado adicional de las operaciones

Sincronización inteligente de señales entre plazos para garantizar la alineación con la estructura general del mercado.

Paquete avanzado de gestión de riesgos

El EA cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos diseñado para proteger el capital al tiempo que optimiza la rentabilidad:

Flexibilidad en el tamaño de las posiciones

Negociación con tamaño de lote fijo para una gestión coherente de las posiciones

Cálculo automático de lotes en función del riesgo, basado en el porcentaje de saldo de la cuenta

Normalización inteligente a las restricciones de volumen específicas del broker

Protección de cuentas pequeñas con limitaciones automáticas del lote mínimo

Optimización de Stop Loss y Take Profit

Niveles configurables de stop loss y take profit en pips

Ajuste dinámico para cumplir los requisitos de distancia mínima del broker

Validación automática frente a niveles de congelación y niveles de stop

Corrección inteligente de la colocación del stop para evitar el rechazo de órdenes

Protección Trailing Stop

Mecanismo avanzado de trailing stop con múltiples capas de seguridad

Validación de distancia extrema para evitar errores de modificación

Umbrales de activación basados en los beneficios para un movimiento óptimo del stop

Desactivación automática en caso de errores repetidos para mantener la estabilidad del sistema

Motor de ejecución de operaciones

El módulo de ejecución incorpora múltiples capas de validación para garantizar que sólo se introducen operaciones de alta calidad:

Validación previa a la operación

Aplicación del límite máximo diario de operaciones

Espacio mínimo entre barras de operaciones consecutivas

Supervisión de diferenciales en tiempo real con umbrales máximos configurables

Prevención de duplicación de posiciones (con capacidad de cobertura opcional)

Comprobación de la validez de las órdenes

Validación exhaustiva del nivel de stop en función de los requisitos del corredor

Cálculos de distancia de precios con topes de seguridad

Verificación de la disponibilidad de márgenes con límites de protección del capital

Detección de errores y ajuste inteligente de órdenes

Panel de rendimiento

Un panel visual integrado proporciona estadísticas de negociación en tiempo real:

Zona actual de la estructura del mercado y dirección de la tendencia

Contador diario de operaciones con seguimiento del límite máximo

Indicador del estado del sistema de trailing stop

Métricas de capital y utilización de márgenes de la cuenta

Especificaciones técnicas

Compatibilidad

Plataforma MetaTrader 5

Modo de cuenta de compensación

Todos los pares de divisas e instrumentos CFD

Soporte de múltiples marcos temporales de M1 a MN1

Requisitos del sistema

VPS estándar u ordenador de trading

Conexión estable a Internet

MetaTrader 5 build 2000 o superior

Datos históricos suficientes para el cálculo de indicadores

Ventajas estratégicas

Análisis de nivel institucional

Acceso a análisis profesionales de la estructura del mercado, normalmente reservados a operadores institucionales, automatizados para una ejecución coherente sin interferencias emocionales.

Parámetros de riesgo adaptables

Parámetros de riesgo personalizables que se ajustan a las condiciones del mercado y al tamaño de la cuenta, proporcionando soluciones escalables tanto para operadores minoristas como profesionales.

Arquitectura resistente a errores

Construido con redundancia y gestión de errores en todos los niveles, garantizando un funcionamiento continuo incluso en condiciones de mercado volátiles o durante periodos de mantenimiento del broker.

Funcionamiento transparente

El registro completo de todas las decisiones de negociación, validaciones y ejecuciones ofrece a los operadores una auditabilidad total y oportunidades de aprendizaje.

Ideal para

Operadores discrecionales que buscan automatizar su estrategia BOS/FVG

Gestores de carteras que deseen añadir la negociación algorítmica de estructuras de mercado

Operadores con aversión al riesgo que exigen una sólida gestión y validación de errores

Con fines educativos para estudiar la estructura del mercado y la negociación de gaps

Operadores en transición de sistemas de negociación manuales a automatizados

El EA Yunzuh BOS FVG representa la culminación de una extensa investigación sobre la microestructura del mercado y la negociación de la acción del precio. Al combinar los conceptos de negociación institucional con una rigurosa gestión del riesgo y una programación resistente a los errores, ofrece una solución de negociación profesional adecuada tanto para la preservación del capital como para los objetivos de crecimiento.