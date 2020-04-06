Break Of Structure Master
Sistema profesional de negociación de ruptura de estructura y brecha de valor justo
El EA Yunzuh BOS FVG es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para MetaTrader 5 que implementa un análisis de la estructura del mercado de nivel institucional combinado con una ejecución de entrada precisa. Basado en los principios de la acción del precio y la microestructura del mercado, este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante la detección de patrones de Ruptura de Estructura (BOS) y Brechas de Valor Justo (FVG) a través de múltiples marcos de tiempo.
Metodología de negociación principal
Detección de Ruptura de Estructura
El EA monitoriza continuamente la acción del precio para identificar cambios estructurales en la dirección del mercado. Mediante el análisis configurable de puntos de oscilación, detecta cuándo el precio rompe los máximos o mínimos establecidos, señalando posibles puntos de continuación o inversión de la tendencia. Cada ruptura estructural se clasifica en zonas numeradas, proporcionando a los operadores un contexto visual claro sobre la progresión del mercado y los cambios de impulso.
Fair ValueGap Trading
Los Fair Value Gaps representan vacíos de precios en los que se ha producido una actividad comercial mínima. Estas brechas a menudo actúan como áreas magnéticas para el retroceso de los precios. El EA identifica tanto los FVG alcistas como los bajistas en tiempo real y ejecuta operaciones cuando el precio retrocede para llenar estos vacíos de valor, capturando oportunidades de reversión a la media con relaciones riesgo-recompensa favorables.
Sistema de Confirmación Multi-Tiempo
Para mejorar la precisión de las operaciones y filtrar el ruido del mercado, el EA incorpora un sofisticado marco de análisis multitemporal:
-
Ejecución de la estrategia principal en el marco temporal de negociación seleccionado.
-
Confirmación opcional de tendencias en plazos superiores mediante análisis de medias móviles.
-
Validación dual configurable de plazos superiores para un filtrado adicional de las operaciones
-
Sincronización inteligente de señales entre plazos para garantizar la alineación con la estructura general del mercado.
Paquete avanzado de gestión de riesgos
El EA cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos diseñado para proteger el capital al tiempo que optimiza la rentabilidad:
Flexibilidad en el tamaño de las posiciones
-
Negociación con tamaño de lote fijo para una gestión coherente de las posiciones
-
Cálculo automático de lotes en función del riesgo, basado en el porcentaje de saldo de la cuenta
-
Normalización inteligente a las restricciones de volumen específicas del broker
-
Protección de cuentas pequeñas con limitaciones automáticas del lote mínimo
Optimización de Stop Loss y Take Profit
-
Niveles configurables de stop loss y take profit en pips
-
Ajuste dinámico para cumplir los requisitos de distancia mínima del broker
-
Validación automática frente a niveles de congelación y niveles de stop
-
Corrección inteligente de la colocación del stop para evitar el rechazo de órdenes
Protección Trailing Stop
-
Mecanismo avanzado de trailing stop con múltiples capas de seguridad
-
Validación de distancia extrema para evitar errores de modificación
-
Umbrales de activación basados en los beneficios para un movimiento óptimo del stop
-
Desactivación automática en caso de errores repetidos para mantener la estabilidad del sistema
Motor de ejecución de operaciones
El módulo de ejecución incorpora múltiples capas de validación para garantizar que sólo se introducen operaciones de alta calidad:
Validación previa a la operación
-
Aplicación del límite máximo diario de operaciones
-
Espacio mínimo entre barras de operaciones consecutivas
-
Supervisión de diferenciales en tiempo real con umbrales máximos configurables
-
Prevención de duplicación de posiciones (con capacidad de cobertura opcional)
Comprobación de la validez de las órdenes
-
Validación exhaustiva del nivel de stop en función de los requisitos del corredor
-
Cálculos de distancia de precios con topes de seguridad
-
Verificación de la disponibilidad de márgenes con límites de protección del capital
-
Detección de errores y ajuste inteligente de órdenes
Panel de rendimiento
Un panel visual integrado proporciona estadísticas de negociación en tiempo real:
-
Zona actual de la estructura del mercado y dirección de la tendencia
-
Contador diario de operaciones con seguimiento del límite máximo
-
Indicador del estado del sistema de trailing stop
-
Métricas de capital y utilización de márgenes de la cuenta
Especificaciones técnicas
Compatibilidad
-
Plataforma MetaTrader 5
-
Modo de cuenta de compensación
-
Todos los pares de divisas e instrumentos CFD
-
Soporte de múltiples marcos temporales de M1 a MN1
Requisitos del sistema
-
VPS estándar u ordenador de trading
-
Conexión estable a Internet
-
MetaTrader 5 build 2000 o superior
-
Datos históricos suficientes para el cálculo de indicadores
Ventajas estratégicas
Análisis de nivel institucional
Acceso a análisis profesionales de la estructura del mercado, normalmente reservados a operadores institucionales, automatizados para una ejecución coherente sin interferencias emocionales.
Parámetros de riesgo adaptables
Parámetros de riesgo personalizables que se ajustan a las condiciones del mercado y al tamaño de la cuenta, proporcionando soluciones escalables tanto para operadores minoristas como profesionales.
Arquitectura resistente a errores
Construido con redundancia y gestión de errores en todos los niveles, garantizando un funcionamiento continuo incluso en condiciones de mercado volátiles o durante periodos de mantenimiento del broker.
Funcionamiento transparente
El registro completo de todas las decisiones de negociación, validaciones y ejecuciones ofrece a los operadores una auditabilidad total y oportunidades de aprendizaje.
Ideal para
-
Operadores discrecionales que buscan automatizar su estrategia BOS/FVG
-
Gestores de carteras que deseen añadir la negociación algorítmica de estructuras de mercado
-
Operadores con aversión al riesgo que exigen una sólida gestión y validación de errores
-
Con fines educativos para estudiar la estructura del mercado y la negociación de gaps
-
Operadores en transición de sistemas de negociación manuales a automatizados
El EA Yunzuh BOS FVG representa la culminación de una extensa investigación sobre la microestructura del mercado y la negociación de la acción del precio. Al combinar los conceptos de negociación institucional con una rigurosa gestión del riesgo y una programación resistente a los errores, ofrece una solución de negociación profesional adecuada tanto para la preservación del capital como para los objetivos de crecimiento.