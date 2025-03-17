Goldex AI

4.29

Goldex AI：今天的成功将是明天的果实

限时超级折扣！

最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。

实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置

手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。

价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。

可用副本：2

Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。

Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。

该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。

Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它。

Goldex AI 具备 AutoGMT 偏移功能，可自动检测经纪商的格林尼治标准时间，从而在所需的准确时间正确开仓交易。对于回溯测试，您需要在参数中手动设置 GMT，默认设置为 +3（DST），如 IC Markets 等。

Goldex AI - 智能趋势过滤器可准确检测黄金交易的最佳趋势，从而过滤掉虚假信号，尽可能避免负面交易。这将减少交易次数，从而可能降低利润，但会提高获胜概率。建议始终使用趋势过滤器。

Goldex 的人工智能是我使用人工智能库创建的 Python 程序。也就是说，我从 MT4 中导出数据，用名为 Scikit-learn 的库在 Python 中训练模型，然后使用桥接器（如 ZeroMQ 或文件）让 EA 对预测结果采取行动。

注意：Goldex AI 不使用网格、对冲或激进策略，以免烧毁账户。

在图片中，您可以看到 IC Markets（目前最好的经纪商之一）从 2010 年至今 15 年的回溯测试，建议使用 TDS 或 99.90% 质量的回溯测试程序，以获得更及时、更客观的结果。


用于回溯测试的 GMT：

ICMarkets +2 / +3 DST (推荐)

开始交易时间必须是 16:30！

FTMO（联系我获取特殊的 FTMO 设置）

如果您的经纪商不同，请联系我。


规格：
符号。 XAUUSD (GOLD)
时间框架  M5
最小资金  200 美元
经纪人 任何经纪人，最好是 IC Markets
账户类型 任意，最好是原始/ECN
杠杆 只能使用 1:500 或更高的杠杆，如果您只能使用较低的杠杆，请联系我获取特殊文件，如 FTMO
VPS 任何 VPS


如有任何问题，请随时与我联系： https://www.mql5.com/zh/users/mateopp
添加我的个人资料，了解我的最新消息和更新！


评分 30
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

推荐产品
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
专家
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bot Speed
Nadiya Mirosh
专家
B ot Speed Forex trading advisor is an automatic scalping system that opens and closes deals using a special tick analysis algorithm programmed in code without human intervention. The main task of the ego is to instantly make a deal where a person loses time for analysis and decision making. They also automate trading, removing the emotional burden from a person and allowing you to save time. Scalping is one of the varieties of short-term strategies, moreover, the shortest of them. Using this t
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
专家
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
专家
Trend rollback ea -  полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15 . Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал. Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры ,  для бо
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
专家
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
EagleEye
Mhd Amran Bin Lop
专家
EagleEye is an automated trading system that uses a indicator and price action to open and close trades. Trades every day at a full time. Every trade has Stop Loss from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for steady and stable growth over the long run. The EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe H1, currency pairs EURUSD, GBPUSD
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
专家
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
专家
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Factor EA
Vitalii Zakharuk
专家
Factor EA   is a fully automated scalping strategy expert advisor that runs on the M1 timeframe. Advisor settings are based on a safe trading strategy, the essence of which is to close the transaction, upon reaching a positive dynamism of profitability of several points, which allows the user to reduce the cost of opening losing trades. The EA is multifunctional and does not require a certain type of account for normal functioning. The EA’s mechanism of work is arranged so that before opening a
Wave Scalper EA MT4
Robots4Forex Ltd
专家
The Wave Scalper EA is fully automated scalping system that uses price action to identify good scalping trades and executes them with an invisible trailing stop loss. It also includes a money management feature which calculates lot size based on account size and risk with an option to set a maximum draw down at which the EA will stop trading. This is a long term strategy combined with money management which works well on most pairs, but predominantly GBPUSD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD & USDJPY. Plea
FREE
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
专家
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Team Trading Audusd
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Harmonic EA
Farhad Kia
专家
This robot is multi pair and multi timeframe.  It monitors several instruments on different timeframes to find Shark and Bat harmonic patterns . You can use this Robot as a fully automated trading system. Or you can use it as a trigger for your entry points with your own trading systems. Entry point, Stop loss and take profit are well defined based on Harmonic pattern! Entry points  are indicated by golden lines. Stop loss is indicated by red line and finally we have 6 take profit points which a
BlackHero
Evgeniy Zhdan
专家
The tactics of the work is based on determining the definition of price patterns, confirming a long trend movement. Thanks to a unique algorithm, a trading expert controls the “market pulse” and, in determining patterns of attenuation or trend reversal, stops trading until the next protracted wave movement appears. Each position of the adviser has a stop loss and take profit. The martingale method is NOT used. The grid is NOT used. The default settings are recommended for use on EURUSD (15m)
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
专家
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
IntradayEA
Stefano Bonato
专家
Intelligent and efficient EA, based on long-term trading. Limited trading, limited daily trades (1 trade per day). It is based on weekly volatility and directionality. No overnight trading, no swaps. It opens and closes intraday. It can also be used for props, and has a stop loss feature. Easy and intuitive for everyone, simply enter the desired size based on your account size and the EA will do the rest. Use the EA on EURUSD $500 for the first 10 clients!! Minimum requirements and recommend
Team Trading Gbpusd
Hulya Cinar
专家
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
专家
OtmScalp EA V1 - 专为欧元、黄金和比特币设计的人工智能剥头皮交易机器人 OtmScalp EA V1 - 专为欧元、黄金和比特币设计的人工智能剥头皮交易机器人 限时优惠： 仅售499美元（原价1200美元 - 即将涨价！） 为什么OtmScalp EA V1是专业交易者的最佳选择？ 稳定的每日盈利 - 专为激进但可控的剥头皮交易设计，捕捉小而频繁的盈利机会 3个专业版本 - 针对欧元货币对、黄金(XAU/USD)和比特币(BTC/USD)优化 全自动AI交易 - 无需人工干预，24/5全天候运行 智能风险管理 - 自动止损、止盈和动态手数调整 OtmScalp EA V1如何为您创造收益 高胜率策略 - AI检测微趋势并在毫秒内执行交易 低回撤 - 先进的风险管理保护您的资金 兼容任何经纪商 - 已在IC Markets、Pepperstone、RoboForex等平台测试 简单设置 - 2分钟完成安装，无需编程知识 实际表现(回测和实盘结果) 欧元/美元版本：月均15-25%（5分钟和15分钟图表） 黄金(XAU/USD)版本：月均20-35%（波动率优化） 比特币(
Market Prop MT4
Ian Plakushko
专家
Market Prop 是一个基于人工智能的全自动交易专家顾问。该EA同时分析多个时间框架，使其能够以90%的盈利概率找到交易入场点。 Market Prop EA 非常适合在prop公司账户上交易，凭借其先进的算法策略，成功通过prop公司挑战。在每笔交易中，EA自动设置止损和止盈水平，确保可靠的风险管理。每笔交易的风险水平可以单独调整。 主要优点: 基于AI的交易策略:   EA的交易策略基于人工智能来分析和解释市场数据，确保高准确度的市场入场点。 适用于prop公司:   该EA既可用于通过prop公司挑战，也可用于进一步在prop账户上进行交易。 自动设置止损和止盈:   每笔交易中自动设置止损和止盈，确保可靠的风险管理。 易于使用:   非常容易使用：只需将其附加到图表上并设置所需的最大允许回撤。 新闻过滤器:   新闻过滤器防止在重要新闻事件期间开仓，有助于避免波动和不可预测的市场走势。 如何使用EA通过prop公司挑战: 要在prop公司账户上使用Market Prop EA，您需要启用   Use a drawdown limiter   设置——此设置负责回撤限制器。
BiBoosterix
Andrey Kozak
专家
BiBoosterix 是一款适用于 MetaTrader 4 的强大交易机器人，专为金融市场自动交易而设计。它结合了自适应资金管理算法和先进的市场分析策略，是初学者和专业交易者的理想工具。 主要优势 自适应算法 ：根据账户余额自动管理手数。 多货币支持 ：可同时交易多个货币对。 高效的风险管理 ：支持止损、追踪止损以及限制最大开单数量。 现代化逻辑 ：利用价格动态分析、随机指标信号和价格通道方向做出决策。 灵活性 ：参数设置简单，可根据用户需求个性化调整。 技术规格 平台 ：MetaTrader 4 推荐存款 ：$500 交易工具 ： XAUUSD 时间周期 ：M1 — H1 风险水平 ：用户可自行设置 主要参数 Lots ：初始手数（默认值：0.05）。 Total Orders ：最大同时开单数量（默认值：7）。 TrailingStop ：追踪止损点数（默认值：35）。 StopLoss ：每笔交易的最大亏损点数（默认值：2500）。 Magic Number ：唯一订单标识符（默认值：987）。 工作原理 BiBoosterix 分析市场条件，包括： 价格动态 ：识别短期价格
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
专家
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, ABLE TO TRADE YOURSELF AND WITH THE HELP OF A TRADER! THE PANEL SHOWS THE ENTIRE DOWNLOAD TO HELP WHEN TRADING. BUTTONS PRESENT   1.CLOSING PROFITABLE ORDERS  2. CLOSE ALL ORDERS  3. LOCKING THESE POSITIONS TO SET UP THE EXPERT, THE DISTANCE IS USED, WHICH DEPENDS ON THE TREND TO OPTIMIZE THE TREND, THERE IS A SPECIAL ALGORITHM! WHEN TRADING, YOU CAN ADD OPENING ORDERS MANUALLY, IT IS ALSO POSSIBLE TO LOCK ALL OPEN ORDERS! IF YOU DO NOT TRADE WITH THE HELP OF
QuatronPro
Marek Kvarda
专家
This robot is designed for major currency pairs and trades several strategies: swings, gaps and SR levels. It uses an advanced algorithm for analyzing price data and looks for the best parameters. Trading signals are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. It is built on the foundations of the successful EA Triton . This is not a scalping robot. It is not sensitive to spread and slip. It will be traded at all brokers with quotation accurate to points
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
专家
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
专家
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
专家
Alles klar Ich mache jetzt alle Sprachen identisch , gleicher Inhalt , gleiche Struktur , MQL5-ready , ohne zusätzliche Überschriften , nur Text . Zwischen den Sprachen sage ich auf Deutsch , dass die nächste Sprache kommt. Russisch – fertig, jetzt kommt Chinesisch MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
筛选:
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.12.07 14:26
Thank you so, so much for this amazing review! 😊
I’m truly overjoyed and incredibly proud to read that Goldex AI delivered over 5% profit in a full month on a real account with medium-risk settings — completely stable, zero stress, and not a single manual intervention needed. The fact that you’re now ready to run it on a real funded trading account… that’s exactly the dream I had when building this EA!
Your words mean the world to me and motivate me even more to keep improving and supporting traders like you. Thank you from the bottom of my heart for your trust and for taking the time to share your experience! Wishing you massive success on that funded account, and I’m always here if you need anything. 🙌
infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.12.07 14:28
Thank you so, so much for your wonderful congratulations and this amazing review!
I’m absolutely overjoyed and incredibly proud to hear that after running all kinds of thorough backtests, you’re getting exactly the same results in real trading. That’s the ultimate dream come true for me! When the EA performs in live markets just as it does in testing, it makes every hour of hard work completely worth it.
Your 5-star rating and your trust mean the world to me. Thank you from the bottom of my heart for testing it so rigorously and for sharing your experience! I’m always here if you need anything, and I wish you tons of continued success with Goldex AI. 🙌
dgq054453 d
84
dgq054453 d 2025.11.26 16:43 
 

with this EA,I've already been liquidated three times.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.11.26 16:48
We sincerely apologize for what happened to you, dgq054453. However, as you can see from my actual IC Markets signal, nothing like this has happened. On the contrary, thanks to this tool, I've earned almost $6,000 USD in profit, and it keeps going up. Few current Expert Advisors (EAs) on the market can show a profit of $6,000 USD; I don't think any can, except for Goldex. This is because the developers are afraid to invest large sums of money in their EAs, which are unlikely to work. They're sellers, not traders. Anyway, I wish you luck, and look for a better broker.
Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.11.11 22:30
Thank you so much for your positive feedback, Scott Smith. Finally, someone who knows what he's doing and actually understands how Expert Advisors (EAs) work! I'm very proud that Goldex is working well for you and that you've grasped how it functions. This EA is truly a great tool that, if used correctly, can generate significant profits. You're absolutely right to recommend reputable brokers with the lowest spreads on the market, but unfortunately, some people don't seem to grasp this. I'll be here to help you with anything you need.
nial6425
95
nial6425 2025.11.07 02:14 
 

Hi good day, I have purchased the Goldex AI a few weeks now and my experienced has not been what I expected. It worked for a few days and completely stop working. I can not even access the settings. Totally blocked from the EA. I contacted support like the owner asked me to do, but no reply from support. ive used many free EAs from MQL5 and never had an issue, this is my first purchased and its not good at all. All i need,is to be able to use the product i paid $300 for.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.11.07 15:03
Hi Nial, yes, I remember what you told me, but unfortunately it's not Goldex's fault. It seems more like a problem with the EA installation on your VPS's MT4 server. I think it's more related to your VPS or some error in your MT4 installation, but it's not Goldex's fault per se. I'm very sorry about this problem. The only thing I can recommend is trying another VPS or contacting MQL5 support. Regards.
Piterk140
256
Piterk140 2025.10.29 07:08 
 

yes its Waste of money! Please look Mateo account live EA....first trade 1 lot second 7lots!!! its gambling!!!

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.10.29 11:03
And what's the problem? That's how Goldex’s recovery system works. After any stop loss, the next trade will be larger. By default, it's x5, but you can reduce it or even disable it, and it will still be profitable due to the high success rate (87%+). That's why my real signal has lasted more than 8 months and I've earned more than $4,000. But anyway, that's why people say that 95% of people lose money trading—because of people like you who don't know how to use an Expert Advisor (EA). It's also my fault for selling it so cheaply. Anyone without knowledge can buy it and expect to get rich overnight. Stop spreading misinformation and learn how to use an EA.
vmeoli
34
vmeoli 2025.10.28 10:01 
 

Ran on demo account for the last month. Initially ran the high risk setting. The AI lost every trade and 50% of the account balance. Reset the account and tried again with the mod risk set file provided. Not one trade in a climbing gold market. Same with the low risk set file. Reached out for help and was told "it's probably my broker's spreads are too high." Not very helpful. Waste of money. There are better products out there.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.10.28 13:49
We are very sorry that the expert advisor did not meet your expectations, we will work hard to improve our EA and we will take into account all your recommendations, but sadly it is not a problem with the EA but with your broker, if you use a random broker as fyntura as you said me (unknown offshore broker) obviously it will not work well, because there are brokers with very high spreads, high slippage, candle manipulation, server crashes, etc. My real signal in a real and reliable broker has been working without problems, so the problem is yours not the EA, but that's how it is, unfortunately trading is not suitable for everyone, stop misinforming people.
Akinlolu Afolabi
49
Akinlolu Afolabi 2025.10.16 20:44 
 

用户没有留下任何评级信息

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.10.18 15:52
Hi and thanks for buying. I just sent it to you in private.
Charly003
55
Charly003 2025.09.28 19:00 
 

Best #1 EA and support on MQL5 for me! Recommend

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.09.28 21:12
Thank you for your kind words, Charly. I'm very proud of you for saying that and I'm happy to support you with anything you need.
FXcompliance007
196
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.09.23 02:01
Thanks for your kind words FXcompliance007, I'm glad you're happy with the EA and it's meeting your expectations.
Alex Gal
145
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.09.23 01:57
Thanks for your kind words Alex, I'm glad you're being consistent and profitable using Goldex AI.
Martin
21
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:17
Thanks for your kind words, Martin. I'm so glad Goldex is working efficiently for you, just as it is for me!
chenhsinghan
27
chenhsinghan 2025.09.02 07:05 
 

EA only opens 2 limit orders per day. And if it did not strike, no trade. Owner say its meant to open just 2 order per day. I think it should be fair if it is stated on the EA page. its been 5 days and i have only made 1.46 USD on Gold. LOL

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:15
I'm very sorry the product didn't meet your expectations, and I'll work hard to achieve your expectations and the changes you need. I'll take your suggestion into account. However, money makes money. If you use a little money, sadly, you'll also make little money. In my 5K account, I've made over 2K USD, so the problem isn't the EA, but your deposit, because it's still very profitable.
Guntis Grants
1088
Guntis Grants 2025.08.26 09:57 
 

On August 12. 2025 I purchased the Goldex AI. I immediately put it on live account as I had run the backtests before. On my live account Goldex AI works systematically and profitably - exactly as described by author and as I saw it in backtests. Author is helpful and replies promptly. So far only all five stars! I will update my review after some months.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:57
Thanks for your kind words, Guntis. I'm glad you're making a profit using Goldex AI. This makes me very happy that my clients are doing well and are profitable with me.
Roby1973
385
Roby1973 2025.08.26 04:59 
 

Sto usando questo ea e posso ritenermi molto soddisfatto matteo un vero professionista che risponde subito e cerca di darti il necessario supporto. TOP

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:55
Grazie per le tue parole Roby, sono felice che tu stia ottenendo buoni risultati utilizzando il mio prodotto. Sono qui per aiutarti a ottenere risultati redditizi e per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda tu possa avere.
seftony
86
seftony 2025.08.26 00:07 
 

I have been using goldex on a Ftmo accout over a month with great success. I am up over 5% and looking to pass the account soon. Support is also great with quick replys and help with any questions.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:50
Thanks for your kind words, Seftony. I'm glad you're getting good results with your FTMO account. You have to be very careful with these types of challenges. However, with effort and good management, it can be achieved.
Lucian85
113
Lucian85 2025.08.25 18:16 
 

I'm using this EA since 2 months with medium risk sets and since that time i had very good results with only one lost transaction that was recovered later one by the EA. I kindly recommend this EA and follow Mateo instructions and you will gone have a good results. Very Good Job Mateo 👍👍👍

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:49
Thanks for your kind words, Lucian. It's indeed normal to hit SL at some point in Forex. The important thing is to use a good recovery strategy to recover as quickly as possible and continue growing your account and profits. I'm glad you're profitable.
Mr Kankawee Koenpa
127
Mr Kankawee Koenpa 2025.08.25 17:06 
 

I've been using it for almost a month and it's increased by 17%, which is quite extraordinary. Thank you so much for creating such a great product for us to use.

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:48
Thanks for your kind words Mr Kankawee, having obtained 17% profit is really amazing, not any EA can give this kind of results, I am happy that you have made so many profits.
Karl Hakan Peter Hellstrom
302
Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.08.25 15:29 
 

Just bought Goldex AI and its up and running, looking good in bouth backtesting and realtime, i can recommend it so far! / Peter

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:47
Thanks for your kind words Peter, I'm very glad that Goldex AI is working well for you, I'm here for you for any doubt, support or question.
Ichigotoro
57
Ichigotoro 2025.08.25 09:29 
 

EA works as intended to and was quite consistent and author was kind enough to guide me :)

Mateo Perez Perez
1590
来自开发人员的回复 Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:45
Thanks for your kind words Ichigotoro, I'm glad that Goldex is giving you consistent results, that's the idea, that you become profitable using this great tool.
12
回复评论