手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。

Goldex AI：今天的成功将是明天的果实

Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。

Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。

该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。

Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它。

Goldex AI 具备 AutoGMT 偏移功能，可自动检测经纪商的格林尼治标准时间，从而在所需的准确时间正确开仓交易。对于回溯测试，您需要在参数中手动设置 GMT，默认设置为 +3（DST），如 IC Markets 等。

Goldex AI - 智能趋势过滤器可准确检测黄金交易的最佳趋势，从而过滤掉虚假信号，尽可能避免负面交易。这将减少交易次数，从而可能降低利润，但会提高获胜概率。建议始终使用趋势过滤器。

Goldex 的人工智能是我使用人工智能库创建的 Python 程序。也就是说，我从 MT4 中导出数据，用名为 Scikit-learn 的库在 Python 中训练模型，然后使用桥接器（如 ZeroMQ 或文件）让 EA 对预测结果采取行动。

注意：Goldex AI 不使用网格、对冲或激进策略，以免烧毁账户。

在图片中，您可以看到 IC Markets（目前最好的经纪商之一）从 2010 年至今 15 年的回溯测试，建议使用 TDS 或 99.90% 质量的回溯测试程序，以获得更及时、更客观的结果。





用于回溯测试的 GMT：

ICMarkets +2 / +3 DST (推荐)

开始交易时间必须是 16:30！

FTMO（联系我获取特殊的 FTMO 设置）

如果您的经纪商不同，请联系我。