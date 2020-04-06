AHORA MISMO , el experto en trading Nalim1152631 está conectado online al servicio internacional de monitorización de objetivos myfxbook (este servicio de monitorización es fácil de encontrar online; entonces, en la búsqueda del propio servicio de monitorización, introduzca Nalim o Nalim115 ).

La actuación del experto ha sido confirmada por este servicio de monitorización durante casi UN AÑO ENTERO.

Tenga en cuenta que el vendedor no puede influir de ninguna manera en los resultados del seguimiento objetivo internacional.

El experto en trading está diseñado para trabajar en el mercado en vivo

Para aquellos que no les gusta jugar con la configuración

No requiere conocimientos especializados

El experto en negociación es extremadamente fácil de instalar y utilizar

Instalado - Activado - Disfrute del trabajo del experto



El robot sólo tiene tres parámetros de configuración

Impermeable a las condiciones del broker

Resistente a errores de conexión

No se ve afectado por interrupciones (cortes de electricidad e Internet)

Se puede apagar por la noche (el robot conectado al sistema de supervisión funciona en este modo)

El experto en negociación opera en ambas direcciones simultáneamente

¡Hasta 6 posiciones en una dirección pueden solaparse con posiciones opuestas, lo que significa que el margen total para 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 posiciones será cero!

Esta página contiene instrucciones sencillas y detalladas de instalación y funcionamiento

En el propio experto en negociación, en la pestaña <Acerca de>, se incluyen breves instrucciones de instalación y funcionamiento.

---------------------------------+

Información técnica

Terminal: MT4

Dígitos: 5

Modo de funcionamiento: Cobertura

Apalancamiento: 1:500 o superior

Instrumento de negociación: GBPUSD M1 (sólo para este instrumento)

Tipo de cuenta: Se recomienda empezar con una cuenta cent

Depósito mínimo: $50 (para cuentas cent).

---------------------------------+

Configuración

<Lotes> Establece el tamaño del lote inicial.

<NúmeroMágico> Número de identificación, permite que dos o más Asesores Expertos trabajen en el mismo par de divisas.

<Tamaño del depósito> Tamaño del depósito de negociación. Dado que el Asesor Experto funciona según el principio de Martingala, el tamaño del depósito de negociación también es una herramienta.

-------------------------------+

Instalación, Inicio, Parada

Se instalan dos instancias del robot de trading en el mismo par de divisas. El asesor experto está optimizado sólo para el par GBPUSD M1.

En el primer gráfico GBPUSD M1, en la configuración del Asesor Experto, en <Common>, seleccione <Only Long> y <Allow live trading>. Deje las otras casillas vacías. En <Inputs>, introduzca <1111> en <MagicNumber>. En el segundo gráfico GBPUSD M1, en la configuración del Asesor Experto, en <Common>, seleccione <Only Short> y <Allow live trading>. Deje las otras casillas vacías. En <Inputs>, introduzca <2222> en <MagicNumber>. En las opciones de MT4 (Ctrl+O), en <Expert Advisors>, seleccione <Allow automated trading>, <Disable automated trading when the account has been changed>, y <Disable automated trading when the charts symbol or period has been changed>. Deje las otras casillas vacías. Y ya está. La configuración inicial está completa. El experto en negociación ha comenzado a trabajar. Si desea evitar que el asesor experto en trading trabaje en una sola dirección, entonces en la sección <Común >, desmarque la casilla <Permitir trading en vivo >. Si quiere evitar que el experto en trading trabaje en ambas direcciones, entonces en las Opciones de MT4 (Ctrl+O) en la sección <Expert Advisors>, desmarque <Allow automated trading>.

-------------------------------+

Operación

<Lotes>

El funcionamiento del robot de trading se reduce principalmente a la gestión del capital: a medida que aumenta el depósito de trading, es decir, a medida que aumenta el <Balance>, el lote inicial <Lots> debe aumentarse simultáneamente en ambas instancias del experto. El lote inicial mínimo es de 5.000 (en una cuenta de céntimos, esto es 50$ * 100 céntimos = 5.000):

<Balance de 5.000 a 10.000><Lotes 0,01>;

<Saldo de 10.000 a 15.000><Lotes 0,02>;

<Balance de 15.000 a 20.000><Lotes 0,03>;

<Balance de 20.000 a 25.000><Lotes 0,04>;

y así sucesivamente...

<Saldo de 45.000 a 50.000><Lotes 0,09>;

<Balance de 50.000 a 55.000><Lotes 0,10>;

<Balance de 55.000 a 60.000><Lotes 0.11>;

<Balance de 60.000 a 65.000><Lotes 0.12>;

y así sucesivamente...

<Saldo de 495.000 a 500.000><Lotes 0,99>;

<Saldo de 500.000 a 505.000><Lotes 1,00>;

<Balance de 505.000 a 510.000><Lotes 1,01>;

<Saldo de 510.000 a 515.000><Lotes 1,02>;

y así sucesivamente...

Si por alguna razón olvida aumentar el tamaño del lote inicial <Lotes> debido al crecimiento de su saldo <Balance>, no ocurrirá nada grave. Su saldo simplemente aumentará, pero el tamaño del lote inicial no aumentará proporcionalmente, lo que significa que no se capitalizarán intereses (compuestos). Sin embargo, esto no afectará al rendimiento del Asesor Experto.

-------------------------------+

Operación

<Tamaño del depósito>

¿Cómo utilizo el ajuste <Tamaño del depósito>? Nuestro experto en operaciones (que utiliza el sistema Martingale) no teme a nada excepto a una situación: el mercado se mueve en una dirección durante mucho tiempo sin rebotes. Es durante estos rebotes cuando se producen las mayores y más peligrosas detracciones. Para sobrevivir a estos desagradables movimientos del mercado, debe duplicar el depósito de su cuenta de operaciones.

Esto se hace de la siguiente manera. El robot de trading operará automáticamente en su ordenador todo el día y (si usted lo permite:) toda la noche. ¿A qué debe prestar atención? El <Nivel de margen>. Si este nivel es, por ejemplo: 10,457%, 723%, 1,122%, o 253%, entonces todo está bien. Sin embargo, si el <Nivel de margen> cae al 150% (lo que ocurre muy raramente), debe duplicar inmediatamente su depósito de negociación:



Si el depósito está entre $50 y $100, agregue $50;

Si el depósito comercial está entre $100 y $150, agregue $100;

y así sucesivamente...



Después de que el mercado se calme y el <Nivel de margen> se normalice, es decir, sea superior al 1000%, deberá retirar de su depósito de negociación lo que haya invertido en él:



Si depositó $50 adicionales, retira $50;

Si depositó $100 adicionales, retira $100;

y así sucesivamente...



Después de esto, el robot de comercio seguirá trabajando para usted como de costumbre. Por lo tanto, es esencial tener una reserva financiera que pueda depositar inmediatamente en su cuenta de trading en caso de inestabilidad significativa del mercado.

-------------------------------+

Advertencia de riesgo

Estimado cliente, le recomendamos encarecidamente que evite utilizar grandes sumas de dinero en el comercio de acciones. Trate el comercio de acciones como un juego. El mercado se vuelve loco periódicamente, y durante estos periodos, los sistemas de trading que previamente han operado de forma rentable durante años pueden perder. Además, durante estos periodos, grandes fondos e incluso bancos sufren quiebras financieras. Por lo tanto, nunca utilice en el comercio de acciones

grandes sumas de dinero

dinero prestado

fondos de los que dependan su salud y bienestar y el de sus seres queridos.



