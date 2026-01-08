Quant Systems Portfolio podría ser el siguiente paso en su carrera de trading, permitiéndole dar el paso definitivo hacia el trading profesional.

Este producto no es adecuado para todo el mundo. Los traders deben entender que el objetivo de una cartera no es tener una tasa de ganancia del 100%, ni hacerse rico en un mes. El objetivo de Quant Systems Portfolio es el siguiente: tener un conjunto de sistemas no correlacionados en varios mercados, mostrando una ventaja en cada uno de ellos.

En este sentido, la cartera cuenta con dos sistemas que operan Largo y Corto en Nasdaq, Dax y Oro. Esto da un total de seis vectores de inversión. No hay que preocuparse por los parámetros de cada sistema ni por la gestión del riesgo. La cartera incorpora todas las fases de la gestión del riesgo, teniendo en cuenta las características de cada sistema y mercado.

No se trata de una cartera para scalping, por lo que no se verá especialmente afectada por spreads o comisiones. Tampoco suele mantener operaciones abiertas durante muchos días, por lo que el coste de los swaps no debería ser un problema. Aún así, se recomienda trabajar con un broker o servicio con buenas condiciones de negociación. Todas las optimizaciones y backtests se han realizado utilizando costes superiores a los realistas.

Ninguno de los sistemas utiliza Martingala, Grid Trading, operaciones basadas en IA, ni mantiene posiciones perdedoras hasta que se recuperan. Usted puede verificar esto probando en el Probador de Estrategias y analizando las operaciones y la curva de equidad.

Puede esperar al menos 4 actualizaciones al año, es decir, cada trimestre. Sin embargo, el número de actualizaciones puede ser mayor si es necesario. Una actualización puede deberse a:

Mejoras en el código o corrección de errores Cambio en los parámetros del sistema Revisión periódica Incorporación de nuevos sistemas [Es probable que se incorpore un nuevo sistema en 2026]. Incorporación de nuevos mercados [Es probable que en 2026 se añadan dos nuevos mercados a los sistemas existentes].

Le insto a que sea prudente con la cartera y realice pruebas iniciales antes de utilizarla en una cuenta real. Todos los operadores deben evaluar cuidadosamente un sistema antes de arriesgar su dinero. No hago ninguna recomendación con respecto al tiempo de demostración o al riesgo por operación. Queda a su discreción cómo utilizar la cartera.

Explicación de los parámetros del sistema:

Usar Nasdaq [Indica si se permiten operaciones en el Nasdaq]. Utilizar Dax [Indica si se permiten operaciones en el Dax]. Utilizar Oro [Indica si se permite la negociación en Oro]. Asignación del Nasdaq [Indica la entrada específica del Nasdaq en su broker]. Correspondencia con el Dax [Indica la entrada específica del Dax en su broker]. Asignación de oro [Indica la entrada de oro específica en su corredor] Riesgo esperado en porcentaje [Indica el riesgo medio por operación].

Notas importantes:

Si por cualquier motivo desactiva alguno de los símbolos, tenga en cuenta que la cartera no rendirá al 100% esperado El riesgo esperado en porcentaje no es el riesgo máximo por operación, sino una estimación de la pérdida media en operaciones negativas. Esto permite al motor de riesgo ajustar correctamente el volumen de operaciones. Es aconsejable probar en modo demo con varios valores de riesgo para hacerse una idea de cómo funciona la cartera y cómo se ajusta al tamaño de su cuenta.

¡Buena suerte y éxito en el trading!