CCI on high timeframe non repaint

Índice del Canal de Materias Primas.

Indicador no dibujado para mostrar el marco temporal superior (en adelante TF) en el gráfico actual.

Se puede utilizar en el TF actual.

Varias opciones de cálculo para diferentes precios y muwings utilizados.

Parámetros:

TimeFrame - debe ser más igual a la actual.

Period - debe ser mayor que 1.

Price Type - opciones: Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - método de cálculo basado en MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 not used) - suavizado, si el parámetro es menor que 2, no se aplica.

Modo de Cálculo - opciones: On High TF Bar - en la barra cerrada de la TF superior, On Every Bar - en cada barra de la TF actual (variante más precisa).

Mostrar Modo - opciones: Modo Línea, Modo Histograma

Productos recomendados
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicadores
Indicador Detector de Patrones Personalizados Este indicador le permite definir su propio patrón personalizado en lugar de los típicos patrones de velas. Todo el mundo conoce los patrones de velas comunes, como el patrón Doji. Sin embargo, este indicador es diferente. El patrón que usted definirá es un patrón personalizado basado en FORMACIONES DE VELAS . Una vez que el indicador conoce el patrón que usted quiere que busque, entonces recorrerá el historial del gráfico y encontrará patrones coinc
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
Indicadores
¡¡¡¡Simple detección visual y eficaz de la tendencia.La señal se recibe en "vela cerrada".Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo.El indicador no utiliza parámetros de entrada.Todos los algoritmos para el cálculo están incrustados en el código.El indicador se puede utilizar para desarrollar Asesores Expertos.Cambiar el color del indicador, caracteriza el comportamiento del mercado.El color verde señala el movimiento hacia arriba.El color rojo señala el movimiento hacia abajo.El color a
Trends Finder
Oleksii Ferbei
Indicadores
"Trend Finder" es una estrategia de negociación de tendencias que combina la filtración del ruido del mercado y todas las funciones necesarias en una sola herramienta. El sistema muestra automáticamente los puntos de entrada y salida mediante flechas. Sólo basta un parámetro para la configuración. Ofrece una detección de tendencias sencilla, intuitiva y eficaz. El algoritmo inteligente del indicador "Trend Finder" identifica los posibles puntos de inversión del mercado. A menudo, una buena tend
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Belladonna es un indicador técnico avanzado personalizado para MetaTrader 4 basado en la Media Móvil de Casco (HMA). Visualiza la dirección de la tendencia mediante líneas de color y flechas en el gráfico. El indicador está optimizado para minimizar el retraso y eliminar el ruido del mercado, por lo que es especialmente útil para el comercio a corto y medio plazo. Funciones y características: Tipo de media móvil: Media Móvil de Casco (basada en dos líneas EMA/SMA). Métodos de cálculo: Soporte
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilidades
P Y R A M I D E X P E R T Esta utilidad de Forex es una compleja estrategia de salida y una herramienta de gestión de órdenes que ejecuta cuatro métodos de negociación: scalping, estilo piramidal, cobertura y método de escala para cerrar las operaciones con beneficios. V E R Y I M P O R T A N T E Este no es un asesor experto independiente. Utilícelo con su propia estrategia basada en la volatilidad. Una vez que haya encontrado el par de divisas para el comercio, sólo puede
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indicadores
Es más común que la relación entre dos símbolos sea probable y que el grado de cambio de precio esperado sea pequeño. Es raro que la alta probabilidad de un cambio de precio esperado de la acción en otro mercado coincida con un alto valor de cambio de precio esperado de otro mercado. Cuando las señales Rebolt Probability y Rebolt Delta coinciden, el operador tiene el beneficio de la probabilidad y la rentabilidad. 
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indicadores
Este asesor entra en el mercado en la apertura del mercado de Londres . Tiene una función automática que da señales de compra (flecha verde hacia arriba) y venta (flecha roja hacia abajo) cuando el indicador cumple con los requisitos de alta probabilidad. Stop loss se basan en ATR. Take profit recomendado es 20pips . El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El marco de tiempo es M5 . Saldo mínimo de cuenta: $100 con .01 tamaño de lote. Los pa
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Sneaky Busters 4
Mushfiq Faysal
5 (2)
Indicadores
¡Descubra los secretos del mercado con Sneaky Busters en MetaTrader 4! Profundice en el intrincado mundo del trading con el indicador Sneaky Busters, diseñado específicamente para poner de relieve las sofisticadas maniobras del dinero inteligente y descubrir las tendencias ocultas del mercado. Características completas: 1. Detección de acumulación y distribución de dinero inteligente: Análisis preciso: Identifique las zonas clave en las que el dinero inteligente acumula y dispersa activos. Esta
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicadores
Este es el paquete REX completo. Consta de las versiones lite, pro y ULTRA. Perfecto para principiantes e intermedios. REX completo es 100% sin repintado. La estrategia se basa en una mezcla de diferentes estrategias, estadísticas, incluyendo puntos pivote, osciladores y patrones. La idea de trading consiste en una variedad de algunos indicadores clásicos como Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI y Estocástico. Una función integrada de inversión de tendenc
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicadores
Hola Trader, Estamos desarrollo de estrategias para herramientas binarias y Forex, nuestro producto tiene éxito para el comercio binario 1 min - 2 min experation. Por el momento construyo indicador para el comercio durante todo el día, no como la serie Bonosu con tiempo específico. Lanzamos A-Boss Estadísticas Indicador para el comercio de 1 minuto a 5 minutos experation es decir, puede el comercio de 1 minuto - 5 minutos. Especificación de A Boss Estadísticas de comercio de opciones binarias: T
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Advance Currency Meter
Emir Revolledo
Indicadores
Advance Currency Meter es un medidor de divisas que detecta las tendencias fuertes del mercado. Este indicador es bueno para scalping, trading intradía y swing trading. El indicador detectará las tendencias del mercado a corto y largo plazo. Esto le dará una buena idea de que las monedas son los mejores para el comercio a partir del momento. Nota: Póngase en contacto conmigo antes de realizar cualquier compra. Esto no funcionará en su cuenta sin mi permiso. Nota : Funciona bien con mi medidor d
Los compradores de este producto también adquieren
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Sweet Waffle
Christophe Godart
Indicadores
Las flechas se calculan con: - 2 parámetros Parabolic - 2 parámetros ADX - 4 parámetros Estocásticos Recomendamos combinarlo con el indicador Parabolic, ZigZag o Elliot waves. ¡Opere siempre con la tendencia! Si te aseguras de trazar tus líneas de tendencia y zonas de soporte/resistencia sólo tendrás que esperar a que aparezca la señal. Realice la operación. Para las opciones binarias es aconsejable establecer el tiempo de expiración de 5-15 min en el gráfico M1. ESTE INDICADOR ES ZERO REPAINT
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
Indicadores
¡Intentemos ganar dinero de verdad ! Llámenme adicto a las ganancias. Pensé por qué no intentar hacer realidad EL sueño. Con disciplina, una estrategia clara y este indicador me centro en entrar en las operaciones perfectas. Este indicador es muy fácil de usar ya que obtendrá puntos de entrada perfectos para operaciones de Put o Call. Las flechas se calculan con: - Parámetros de Momentum - Patrones de velas - Acción fundamental del precio Recomendamos combinarlo con los indicadores Parabolic
Golden Chip
Daishon Cotman
Indicadores
Golden Chip proporciona la estructura básica del mercado, Fibonacci y las zonas de oferta y demanda. Permitiéndole identificar cuando se acerca un punto de venta o cuando llega una oportunidad de compra. Lo mejor de Golden Chip es que verá los niveles de rechazo o continuación antes que NADIE. Este indicador se mueve directamente con el precio y se alinea perfectamente con el gráfico. Algunos indicadores se retrasarían pero NO este. Golden Chip es increíble para el gráfico limpio (Naked Chart).
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
Indicadores
Generador de plazos de segundos para MT4 (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Características 1. El indicador genera timeframes en tiempo real, con cada nuevo tick al momento. 2. 2. El indicador también mide la distancia entre los puntos de extremo a extremo cuando se cierne "Esto, además, nos muestra cómo los movimientos son fuertes". Ventajas 1. Fácil de detectar los mejores puntos de entrada y salida. 2. 2. Usted puede negociar fácilmente los comunicados de prensa cuando el mercado es muy
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
Indicadores
¡¡¡PROMOCIÓN LIMITADA, LA COMPRA DE 1 INDICADOR TE REGALA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 y DonForex GRATIS!!! ¡HASTA FINAL DE MES! -EN EL MOMENTO DE LA COMPRA, ELIJA PONERSE DE ACUERDO CON EL VENDEDOR O RECOGER EN PERSONA, LA ENTREGA ES DIGITAL EN TAN SOLO UNOS SEGUNDOS ==> MIRA EL VIDEO PARA ACLARAR TUS DUDAS <== ==> VIDEO DE FUNCIONAMIENTO EN YOUTUBE ROBOT HECHO CON MUCHO ESFUERZO Y CUIDADO Y QUE ESTÁ TRAYENDO GRANDES GANANCIAS AUNQUE HAY GENTE QUE SOLO VENDE FALSOS ROBOTS DE TRADING, CREO QUE
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Indicadores
Este es un Indicador de Tablero basado en el Indicador Pronosticador de Precios de Bruce . Este tablero le dará una visual para ver la dirección de la tendencia sin tener que cambiar a través de marcos de tiempo, por lo que siempre se puede operar en dirección de la tendencia, con poco esfuerzo. Recomiendo www.CoinexxBroker.com como un gran corredor y el que yo personalmente uso *Flechas del Dashboard no repintadas *Solo para MT4 de Escritorio *Grande para Scalping *Grandioso para Swing Trading
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Indicadores
DTS es un indicador de tendencia diario que utiliza Price Action, Dynamic Support y Resistances. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Le brinda la tendencia y el Take Profit potencial al comienzo del día. Como funciona DTS está utilizando una estrategia de ruptura combinada con la acción del p
Namiri Trade Engine
Philip Muga
Indicadores
Namiri Trade Engine es un sistema de operaciones TODO EN UNO que combina la estructura de precios, la presión del volumen, las condiciones del mercado y la gestión del riesgo para ofrecerle las MEJORES oportunidades de configuraciones de operaciones A+ con tamaño de lote automático ESPERE A SU CONFIGURACIÓN A+ | SÓLO TOME SU OPERACIÓN A+ | REPETA SU MOVIMIENTO A+. Características de los gráficos Panel - Muestra el activo, mercado, precio, pip, cuenta, operación e información de pérdidas y gana
Otros productos de este autor
Variant Day Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador muestra 4 niveles actuales entre los que se encuentra el precio. Los niveles se calculan a partir del rango del día anterior. El número y el valor de los niveles son arbitrarios y se expresan en porcentaje. La posición de los niveles se calcula a partir del mínimo del día anterior (encontrará un ejemplo en la descripción de los parámetros). Es aconsejable colocar los niveles en la línea de parámetros en orden, no obstante, el indicador los ordenará por sí mismo y si se encuentra que
Real NonRePaint MultiTimeFrame Moving Average
Aleksandr Martynov
Indicadores
Muestra las lecturas del indicador Media Móvil en el marco temporal más antiguo. Se aceptan deseos de otros tipos de Media Móvil (sin embargo, la posibilidad de aplicación depende del tipo de algoritmo). No tiene sentido aplicarlo al timeframe actual - hay indicadores libres para esto. No redibuja las lecturas a partir de la primera barra. Es muy importante tener y hacer coincidir el historial de los marcos temporales en los que está instalado y configurado en los ajustes. Una simple comprobació
Day Range with replacing
Aleksandr Martynov
Indicadores
La próxima versión del indicador basado en el rango del día anterior. Considera una diferencia de zonas horarias. Por defecto trabaja la zona horaria del broker. Puede trabajar en zonas horarias: Greenwich, broker o local. Se puede aplicar sólo en timeframe de H1 abajo. Si el rango del nuevo día es inferior al mínimo, entonces se transfiere el mínimo de los rangos del día anterior simétricamente con respecto a la línea de cierre día anterior (opcionalmente, ver Parámetros de entrada ). Ca
Relative Strength Index Symmetric
Aleksandr Martynov
Indicadores
En los indicadores la escala positiva a menudo irrazonablemente es aceptada aunque de hecho ellos son el simétrico. Tal propiedad tiene también estándar RSI. El indicador presentado trabaja en la escala, simétrica con respecto a cero, pero al mismo tiempo repite completamente la forma original. En este indicador los niveles importantes 20 y -20. Es muy conveniente en su uso en el comercio automático como la aplicación de un umbral de optimización excluye overoptimization. Además, el algoritm
ZigZagHistory
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador se desarrolló con un propósito - el tratamiento adecuado en las historias y la máxima aproximación al original (era necesario para el desarrollo de un indicador más difícil y su uso en el experto). Creo que, todo el que trató de obtener la historia del indicador original entendió que en ella hay información sólo sobre los extremos y nada más. No es seguro que similar no existe, pero la mía se encuentra en otro que original a un algoritmo: - para una pasada (los programadores entende
ZigZagHistory 2 TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador se construye sobre la base de ZigZagHistory (https://www.mql5.com/ru/market/product/37376) . Al mismo tiempo se calcula en el marco temporal actual y en el máximo especificado. La historia del plazo alto se muestra por cuadrados huecos. La historia del marco temporal actual se muestra mediante rombos. Los colores y los tamaños de los signos se pueden ajustar. Atención: El parámetro Ruido del precio tiene un efecto significativo en la formación de extremos. Parámetros: High TimeFram
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
Este indicador se basa en la opción anterior (https://www.mql5.com/ru/market/product/37376) e incluye todas las finalizaciones en el momento de la creación. Disponibilidad de datos adicionales permite comprender más profundamente el principio de trabajo como este indicador y original. Los puntos en los extremos de las barras muestran la historia de una representación de los extremos como antes. Niveles de una muestra inversa hasta donde el precio para la formación de un nuevo hombro tiene que de
ZigZag Minimal
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador se realiza sobre la base del algoritmo puesto en el indicador ZigZag Historia (https://www.mql5.com/ru/market/product/37376/) . En la opción real no hay búferes adicionales y una oportunidad para rastrear la historia del trabajo. Causa la participación mínima de la memoria de acceso aleatorio, sin embargo la productividad prácticamente no mejora. Atención: El parámetro Ruido del precio tiene un efecto significativo en la formación de extremos. Parámetros: Profundidad - es la profu
Buzzer on RSI Symmetric on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador RSI Simétrico aproximado por función del conocido indicador Buzzer. Se proporciona la visualización para el marco de tiempo alto. 2 tipos de señales son de interés: 1. Posición de la línea RSI con respecto a la línea aproximada 2. La dirección de la tendencia de la línea aproximada Parámetros del indicador: RSI TimeF rame - el timeframe del trabajador (tiene que ser igual o mayor que el actual); RSI Period - sin comentarios; Buzzer Period es el periodo de aproximación del in
Variant Week Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador muestra 4 niveles actuales entre los que se encuentra el precio. Los niveles se calculan a partir del rango de la semana anterior. El número y el valor de los niveles son arbitrarios y se expresan en porcentaje. La posición de los niveles se cuenta a partir del mínimo del día anterior (puede ver un ejemplo en la descripción de los parámetros). Es razonable colocar los niveles en la línea de configuración en orden, sin embargo el indicador los ordenará por sí mismo y si hay niveles
ZigZag Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
Una de las desventajas del indicador ZigZag cuando se trabaja con asesores es la necesidad de encontrar los últimos extremos. Para ello, se utilizan diversos algoritmos de análisis histórico en los búferes del indicador. Sin embargo, el propio indicador conoce estos valores y, por tanto, puede mostrarlos. Con este objetivo se ha perfeccionado el indicador ZigZag Minimum (https://www.mql5.com/ru/market/product/37975) . El búfer cero almacena el valor del último máximo. El primer búfer almacena e
ZigZag Mini Extra
Aleksandr Martynov
Indicadores
No es una continuación lógica de la serie de indicadores ZigZag es un indicador recortado a un mínimo absoluto. Una propiedad importante de este indicador es que nunca volverá a dibujar el valor de una barra completada. Basado en algoritmos de indicadores anteriores, por ejemplo (https://www.mql5.com/ru/market/product/37975) . Parámetros: Profundidad - es la profundidad de búsqueda de un extremo local en barras; On minute calc - es la activación/desactivación del cálculo en la barra de minuto
ZigZag Mini Extra on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador propuesto se basa en el indicador ZigZag Mini Extra (https://www.mql5.com/ru/market/product/42632) . A diferencia del prototipo se puede construir en el precio de Cierre o Alto-Bajo con el marco de tiempo establecido. Los precios del marco de tiempo actual se utilizarán al calcular el indicador en los marcos de tiempo más altos a precio de Cierre, . Parámetros del indicador: ZigZag TimeFrame = PERIOD_CURRENT - marco de tiempo operativo (debe ser igual o mayor que el marco de ti
Universal ZigZag on RSI HTF
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador ZigZag se basa en el indicador RSI. Esto permite identificar extremos significativos. Se proporcionan diferentes opciones de cálculo: - Indicador RSI en precios Close o Hi-Low (1 y 2 buffers respectivamente en modo OnClose - el primer buffer, en modo Hi-Low el primer buffer en precio High, el segundo buffer en Low); - Indicador ZigZag por periodo (estándar) o desviación mínima. (Los valores del indicador ZigZag siempre están en buffer cero). Si utiliza un marco de tiempo superi
Trend Ranger
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador no utiliza predicciones. Simplemente muestra en qué rango se encuentra el precio. Sin embargo, hace un buen trabajo con las marcas de los gráficos y la cartografía de las preferencias comerciales actuales. Puede actuar como una herramienta independiente de comercio urgente a medio y largo plazo, y junto con los osciladores es posible construir un buen sistema scalper. ¡Importante! La señal es 0 bar - ¡no repinta! Parámetros del indicador: Zone Range (Pips) - tamaño de la zona en
Intensive Lite about Yuriy Antonov AcademyFX
Aleksandr Martynov
Indicadores
Basado en los registros del curso de Yuri Antonov (academyfx.ru) Canal de YouTube: https://www.youtube.com/playlist? list=PLj3wALUOwoZ9kdacS09K9bjD1zulR _ HJh El indicador está destinado a personas que conocen la estrategia, pero les resulta difícil marcar el gráfico. Se acerca al nuevo sistema intensivo de MD. Los parámetros por defecto se establecen a partir de mediados de 2019. ¡Para una cuenta EURUSD de 5 dígitos! Usted puede trabajar en la de 4 caracteres después de que los parámetros
Fractal with levels
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicador de fractales con sangrías ajustables. Diseñado de acuerdo con un algoritmo simplificado original para su uso en EA. Los principales en el indicador son líneas que muestran los niveles de los fractales actuales, lo que le permite leer los valores del último fractal en una sola operación. Funciona en una barra cerrada, por lo que no redibuja y no carga el terminal con cálculos. Debe entenderse que el indicador se retrasa con la detección del fractal por el número de barras a la derec
Trend Ranger XO
Aleksandr Martynov
Indicadores
Una generosidad sin precedentes: ¡un tercio del precio! El indicador muestra en el gráfico otro indicador popular XO, que se muestra en la imagen en el sótano. ¡Importante! La barra 0 es la barra de señal - ¡no se vuelve a colorear! Parámetros del indicador: Zone Range (Pips) - el tamaño de la zona en pips sin tener en cuenta el número de señales; Ancho de Línea o Histograma - ancho de las líneas o histogramas; Zone Draw Type - la forma de dibujar las zonas: como un histograma o líneas en el gr
Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP
Aleksandr Martynov
Indicadores
Un paseo de generosidad sin precedentes - ¡un tercio del precio! Heiken Ashi escáner en cuatro marcos de tiempo. El indicador no dibuja y no se asoma a la historia. ¡El cálculo modificado aumenta la sensibilidad! Es posible desactivar el cálculo modificado para cada timeframe por separado, así como desactivar el análisis de 4 timeframes. El buffer cero (oculto) almacena información sobre la coincidencia de tendencias en todos los TFs de trabajo. Esta opción simplifica el análisis y la lectura d
Real NonRePaint MultiTimeFrame RSI
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicador de la serie Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF) . Especialmente diseñado para mostrar la lectura del indicador estándar RSI desde el Senior TimeFrame (TF) al Junior. El indicador difiere de la escala estándar - simétrica relativa a 0. Añada 50.0 a las lecturas para obtener los valores estándar. No mira hacia el futuro para la historia en el TF senior. NO DIFIERE de las lecturas estándar del indicador en tiempo real (incluido el sesgo), pero muestra las lecturas reales del in
Real NonRePaint MultiTimeFrame Heiken Ashi
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicador de la serie Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF) . El indicador se basa en el estándar. No redibuja en ningún modo: la última vela cerrada es una roca. No mira hacia el futuro para la historia en el TF superior. La fórmula para el aumento de la sensibilidad se ha cambiado (desactivado en la configuración). Funciona en el TF actual o en los más antiguos con la visualización en el actual. La última vela Heiken Ashi cerrada del timeframe actual antes de la apertura de la nueva v
Real NonRePaint MultiTimeFrame Stohastic
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicador de la serie Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF). Especialmente diseñado para mostrar el indicador estocástico estándar del marco temporal (TF) superior al inferior. El indicador difiere de la escala estándar - simétrica relativa a 0. Añada 50.0 a las lecturas para obtener los valores estándar. No mira hacia el futuro para la historia en el TF senior. NO DIFIERE del indicador estándar en tiempo real (basado en offset), pero muestra los recuentos reales del indicador en el
Real NonRePaint 3TF RSI With Special Averaging
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador contiene 3 RSIs con la posibilidad de seleccionar el marco temporal de trabajo, el periodo y el parámetro de suavizado de cada uno. No redibuja a partir de 1 barra. Si establece el parámetro de suavizado mayor que 1, las lecturas serán procesadas de una manera especial para excluir pequeñas fluctuaciones. Puede ser usado como un sistema de trading listo, donde las lecturas de los TFs más altos determinan la tendencia, y el más bajo es usado para encontrar puntos de entrada, El siste
Dynamic Fibo Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
El indicador muestra niveles de inversión dinámicos en la escala de Fibonacci. Se basa en el indicador ZIG-ZAG, que se controla mediante el periodo y la profundidad mínima de cambio de tendencia. Si especifica la profundidad de cambio igual a 0, no participará en los cálculos del indicador. Se utiliza el indicador que no redibuja los máximos formados - puede haber discrepancias entre los extremos y el indicador ZIG-ZAG estándar. Calculado en una barra cerrada, la acción de la zona se muestra par
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario