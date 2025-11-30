CCI on high timeframe non repaint

Índice del Canal de Materias Primas.

Indicador no dibujado para mostrar el marco temporal superior (en adelante TF) en el gráfico actual.

Se puede utilizar en el TF actual.

Varias opciones de cálculo para diferentes precios y muwings utilizados.

Parámetros:

TimeFrame - debe ser más igual a la actual.

Period - debe ser mayor que 1.

Price Type - opciones: Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - método de cálculo basado en MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 not used) - suavizado, si el parámetro es menor que 2, no se aplica.

Modo de Cálculo - opciones: On High TF Bar - en la barra cerrada de la TF superior, On Every Bar - en cada barra de la TF actual (variante más precisa).

Mostrar Modo - opciones: Modo Línea, Modo Histograma