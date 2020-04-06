HFT Dominator MT4

HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia. Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria, timing de trade adaptativo y lógica de trailing protectora para garantizar el máximo control sobre trades de ritmo rápido.

Resumen de Entradas (Inputs)

Configuración General (General Settings) Magic Number – identificador único para las operaciones del EA. Slippage (Deslizamiento) – desviación máxima de precio permitida durante la ejecución de la orden (en puntos).

Configuración de Tiempo (Time Settings) Start Hour / End Hour – define la ventana de negociación en la hora del servidor del bróker. secs – retraso de tiempo mínimo entre operaciones de trading (reduce el overtrading ).

Gestión Monetaria (Money Management) Lot Type – método para calcular el tamaño de la posición: Fixed_Lots – tamaño de lote constante Pct_of_Balance – riesgo basado en el saldo de la cuenta Pct_of_Equity – riesgo basado en el patrimonio actual ( equity ) Fixed Lot – tamaño de lote manual cuando se utiliza el modo Fixed Risk Percent – porcentaje de riesgo aplicado para los modos de saldo, patrimonio o margen

Configuración de Trade (en Puntos) (Trade Settings (in Points)) Delta – cambio de precio mínimo para activar una operación Max Distance – distancia máxima permitida desde el precio actual antes de la entrada Stop – distancia de stop-loss en puntos Max Trailing – distancia máxima de trailing stop Max Spread – spread máximo permitido para abrir trades



Este EA se centra en la velocidad, precisión y control, adecuado para traders que buscan una ejecución de alta frecuencia con riesgo y timing personalizables. Funciona mejor en VPS de baja latencia o servidores dedicados, especialmente durante sesiones activas como Londres o Nueva York.