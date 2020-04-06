Femto Ground

[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio.

Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarrollado por el fabricante, para determinar el porcentaje de fuerza de la vela BULL y BEAR.

Precio: $497, (Los precios se actualizarán con el tiempo).


Suscribirse al canal MQL5 para otra información interesante: (Automático) Herramientas Forex

Únase al nuevo Grupo Público para Expresar Opiniones y Compartir: Auto Fx Investment

Ver otros productos aquí (Automatic) Forex Tools

If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764082

Este EA está diseñado y equipado con un gestor de riesgos fiable, incluyendo Ratio de Riesgo, SL/TP, y Límites Desplegables, por lo que es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados, con el apoyo de la documentación de la guía de usuario que soporta traducción automática para todos los idiomas.

Cree una experiencia comercial encantadora en GBPUSD con Femto Ground.

Recomendaciones:

  • Timeframe: H1.
  • Par: GBPUSD.
  • Depósito mínimo inicial: $300 y recomendado $1000.
  • Apalancamiento: 1:500.
  • Broker: broker de spread bajo/raw(Recomendado ICMarkets).
  • Tipo de cuenta: Hedged.
  • Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).

Características:

  • Auto Lot: Para uso de lotes dimamis.
  • Risk Ratio: Ajustes para determinar el nivel de riesgo de los lotes dinámicos.
  • Custom Risk Ratio : Ajuste personalizable del lote automático.
  • Gestor de reducción: Opción para aumentar la protección en las operaciones.
  • Trailing Point/Stop: Funciones personalizables de gestión de cierre de órdenes.
  • Limitación máxima del spread: Limitación ajustable del ancho del spread, para evitar que se amplíe al ordenar.
  • Control de rejilla: Posibilidad de ajustar la configuración de la rejilla.
  • Panel Visual: Panel visual moderno y óptimo.
  • Push Notif MQID: Una potente función de notificación enviada a su teléfono, para que pueda saber cuando hay nuevas órdenes, y cuando se alcanza la Reducción Máxima.

Flujo de Trabajo:

Este EA optimiza las rupturas en los niveles de Fibonacci. Las rupturas se basan en velas M5 y M12, que luego se verifican utilizando Bull/Bear Power para generar señales de entrada. Este AE utiliza órdenes instantáneas para la entrada. Además, para manejar órdenes flotantes, utiliza un Grid Swing Pullback, que abre múltiples órdenes si el precio se expande y vuelve a la orden inicial. La rejilla es opcional; puede elegir utilizarla o no. Los ajustes por defecto para manejar el cierre de posiciones son Take Profit Point para ganancias, y Drawdown Limit para pérdidas.

Advertencia de Riesgo:

  • Antes de comprar el EA, sea consciente de los riesgos que implica.
  • El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas).
  • Las pruebas retrospectivas mostradas (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están muy optimizadas, y los resultados no pueden aplicarse directamente a las operaciones reales.
Otros productos de este autor
