Tom Scalper MT5

5

Tom Scalper - El Asesor Experto de Ruptura de Línea de Tendencia

Resumen:
Tom es un Asesor Experto diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una única línea de tendencia para determinar la tendencia e incorpora el reconocimiento de patrones para identificar las condiciones de ruptura. Diseñado para los operadores que buscan un enfoque estructurado, Tom sigue criterios predefinidos para ejecutar operaciones basadas en los movimientos del mercado.

¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!

Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2335544

Pricing

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Estrategia Principal

  • Análisis de una sola línea de tendencia: Tom utiliza una única línea de tendencia para evaluar la dirección del mercado.
  • Reconocimiento de patrones: Identifica configuraciones de ruptura analizando patrones de mercado específicos.
  • Ejecución derupturas: Las operaciones sólo se activan tras confirmarse las rupturas, siguiendo unas condiciones predefinidas para filtrar las señales falsas.

¿Por qué elegir a Tom?

  • Sin estrategias arriesgadas:

    • NO utiliza rejilla, martingala u otros métodos de alto riesgo.
    • Cada operación incluye un stop loss para la gestión del riesgo.

  • Transparente y Honesto:

    • Sin lectura del historial, filtrado de malas operaciones u optimizaciones de backtest poco realistas.
    • El rendimiento se basa en una estrategia predefinida, no en resultados artificiales.

  • Simple y eficaz:

    • Se centra en las rupturas de líneas de tendencia basadas en condiciones predefinidas para una operativa estructurada.

Características principales

  • Específico para Oro: Construido específicamente para operar con XAUUSD.
  • Marco temporal: Diseñado para el marco temporal M15.
  • Fácil de usar: Fácil de configurar con ajustes predeterminados listos para la mayoría de los corredores.
  • Compatibilidad flexible: Funciona con cualquier broker y tipo de cuenta.

Recomendaciones

  • Par de Divisas: XAUUSD (Oro).
  • Depósito Mínimo: $500(Recomendado: $650 para resultados óptimos).
  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento soportado por su broker.
  • VPS: Recomendado para operar 24/7 sin interrupciones.

    Advertencia de Riesgo

    El trading conlleva riesgos inherentes. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder. Se recomienda encarecidamente evaluar tanto el backtest como el rendimiento real antes de tomar decisiones.


    Comentarios 3
    Chris G
    176
    Chris G 2025.02.18 14:12 
     

    First of all, I must praise the creator. He took a lot of time to answer my questions and explain the functionalities to me. Tom Scalper is a really cool expert. The strategy is very sophisticated and very risk-minimised. I am very happy to have this tool and can highly recommend it

    Wilatikto
    151
    Wilatikto 2025.02.09 02:46 
     

    I recently purchased this EA, and I must say it delivers exactly as promised. The backtest results are realistic, and the live signal performance aligns perfectly with my own experience. Additionally, the support from the seller is outstanding—definitely a 10/10. They are responsive, professional, and genuinely helpful. Overall, this EA is a reliable and transparent tool that I highly recommend.

    Otros productos de este autor
    Mon Scalper MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Lau
    Mon Scalper MT4
    Xuan Bach Nguyen
    Asesores Expertos
    Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Laun
    The Gold Breaker MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est
    Divergence Scanner Pro
    Xuan Bach Nguyen
    Utilidades
    Divergence Scanner Pro es una utilidad avanzada diseñada para detectar divergencias tanto regulares como ocultas a través de tres potentes indicadores: RSI , MACD y Estocástico . Con su algoritmo robusto y su interfaz fácil de usar, esta herramienta es perfecta para los operadores que buscan una ventaja en el mercado. Características principales: Detección exhaustiva de divergencias : Identifica divergencias regulares y ocultas para resaltar posibles cambios de tendencia u oportunidades de conti
    FREE
    The Gold Breaker
    Xuan Bach Nguyen
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est
    Lee Wai Chong
    2402
    Lee Wai Chong 2025.05.04 09:08 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Xuan Bach Nguyen
    1229
    Respuesta del desarrollador Xuan Bach Nguyen 2025.05.04 09:10
    Thank you for your feedback—feel free to reach out if I can assist you in any way.
    Chris G
    176
    Chris G 2025.02.18 14:12 
     

    First of all, I must praise the creator. He took a lot of time to answer my questions and explain the functionalities to me. Tom Scalper is a really cool expert. The strategy is very sophisticated and very risk-minimised. I am very happy to have this tool and can highly recommend it

    Xuan Bach Nguyen
    1229
    Respuesta del desarrollador Xuan Bach Nguyen 2025.02.18 14:19
    Thank you! I'm happy to hear that. If you need any assistance, feel free to ask!
    Wilatikto
    151
    Wilatikto 2025.02.09 02:46 
     

    I recently purchased this EA, and I must say it delivers exactly as promised. The backtest results are realistic, and the live signal performance aligns perfectly with my own experience. Additionally, the support from the seller is outstanding—definitely a 10/10. They are responsive, professional, and genuinely helpful. Overall, this EA is a reliable and transparent tool that I highly recommend.

    Xuan Bach Nguyen
    1229
    Respuesta del desarrollador Xuan Bach Nguyen 2025.02.09 02:53
    Thanks! I'm happy to hear that. Feel free to reach out if you need any assistance.
