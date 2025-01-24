Tom Scalper MT5
- Asesores Expertos
- Xuan Bach Nguyen
- Versión: 3.1
- Actualizado: 19 octubre 2025
- Activaciones: 15
Tom Scalper - El Asesor Experto de Ruptura de Línea de Tendencia
Resumen:
Tom es un Asesor Experto diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una única línea de tendencia para determinar la tendencia e incorpora el reconocimiento de patrones para identificar las condiciones de ruptura. Diseñado para los operadores que buscan un enfoque estructurado, Tom sigue criterios predefinidos para ejecutar operaciones basadas en los movimientos del mercado.
¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!
Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2335544
Pricing
- Launch Price: $199
- Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
- Final Price: $999
Estrategia Principal
- Análisis de una sola línea de tendencia: Tom utiliza una única línea de tendencia para evaluar la dirección del mercado.
- Reconocimiento de patrones: Identifica configuraciones de ruptura analizando patrones de mercado específicos.
- Ejecución derupturas: Las operaciones sólo se activan tras confirmarse las rupturas, siguiendo unas condiciones predefinidas para filtrar las señales falsas.
¿Por qué elegir a Tom?
-
Sin estrategias arriesgadas:
- NO utiliza rejilla, martingala u otros métodos de alto riesgo.
- Cada operación incluye un stop loss para la gestión del riesgo.
-
Transparente y Honesto:
- Sin lectura del historial, filtrado de malas operaciones u optimizaciones de backtest poco realistas.
- El rendimiento se basa en una estrategia predefinida, no en resultados artificiales.
-
Simple y eficaz:
- Se centra en las rupturas de líneas de tendencia basadas en condiciones predefinidas para una operativa estructurada.
Características principales
- Específico para Oro: Construido específicamente para operar con XAUUSD.
- Marco temporal: Diseñado para el marco temporal M15.
- Fácil de usar: Fácil de configurar con ajustes predeterminados listos para la mayoría de los corredores.
- Compatibilidad flexible: Funciona con cualquier broker y tipo de cuenta.
Recomendaciones
- Par de Divisas: XAUUSD (Oro).
- Depósito Mínimo: $500(Recomendado: $650 para resultados óptimos).
- Apalancamiento: Cualquier apalancamiento soportado por su broker.
- VPS: Recomendado para operar 24/7 sin interrupciones.
Advertencia de Riesgo
El trading conlleva riesgos inherentes. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder. Se recomienda encarecidamente evaluar tanto el backtest como el rendimiento real antes de tomar decisiones.
First of all, I must praise the creator. He took a lot of time to answer my questions and explain the functionalities to me. Tom Scalper is a really cool expert. The strategy is very sophisticated and very risk-minimised. I am very happy to have this tool and can highly recommend it