The Gold Breaker

Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La estrategia está diseñada para alinear las operaciones con el impulso del mercado, siguiendo las condiciones predefinidas para los escenarios de ruptura.

¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!

Live signal(Aggressive Risk): https://www.mql5.com/en/signals/2284062

Pricing

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Establecer archivos:

Versión MT5

Características principales:

  • Combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para la ejecución estructurada de operaciones.
  • Utiliza líneas de tendencia para identificar tendencias de mercado y niveles de soporte/resistencia para monitorizar potenciales rupturas.

¿Por qué elegir Gold Breaker?

  • Sin estrategias arriesgadas:

    • NO utiliza rejilla, martingala u otros métodos de alto riesgo.
    • Cada operación incluye un stop loss para la gestión del riesgo.

  • Transparente y Honesto:

    • Sin lectura del historial, filtrado de malas operaciones u optimizaciones irreales de backtest.
    • El rendimiento se basa en una estrategia predefinida, no en resultados artificiales.
    • El EA traza visualmente las líneas de tendencia y los niveles de soporte/resistencia directamente en el gráfico, proporcionando una visión clara de su lógica de trading.

  • Simple y eficaz:

    • Se centra en rupturas de líneas de tendencia basadas en condiciones de mercado predefinidas.

    • Los parámetros por defecto están optimizados para el oro, pero puede personalizarlos y optimizarlos para otros símbolos para adaptarlos a su estrategia.

Recomendaciones

  • Par de divisas: XAUUSD (Oro).
  • Marco temporal: M15
  • Depósito Mínimo: $150 (Recomendado: $300 por 0.01 lote para resultados óptimos).
  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento soportado por su broker.
  • VPS: Recomendado para operar 24/7 sin interrupciones.

Advertencia de riesgo

Operar conlleva riesgos inherentes. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder. Se recomienda encarecidamente evaluar tanto backtest y el rendimiento en vivo antes de tomar decisiones.

Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias con este EA. ¡Cualquier comentario será muy apreciado! ¡Lleve sus operaciones al siguiente nivel hoy mismo!













