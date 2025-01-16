The Gold Breaker MT5

5

Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La estrategia está diseñada para alinear las operaciones con el impulso del mercado, siguiendo las condiciones predefinidas para los escenarios de ruptura.

¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!

Live signal( Aggressive Risk): https://www.mql5.com/en/signals/2284062

Pricing

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

Establecer archivos:

Versión MT4

Características principales:

  • Combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para la ejecución estructurada de operaciones.
  • Utiliza líneas de tendencia para identificar tendencias de mercado y niveles de soporte/resistencia para monitorizar potenciales rupturas.

¿Por qué elegir Gold Breaker?

  • Sin estrategias arriesgadas:

    • NO utiliza rejilla, martingala u otros métodos de alto riesgo.
    • Cada operación incluye un stop loss para la gestión del riesgo.

  • Transparente y Honesto:

    • Sin lectura del historial, filtrado de malas operaciones u optimizaciones irreales de backtest.
    • El rendimiento se basa en una estrategia predefinida, no en resultados artificiales.
    • El EA traza visualmente las líneas de tendencia y los niveles de soporte/resistencia directamente en el gráfico, proporcionando una visión clara de su lógica de trading.

  • Simple y eficaz:

    • Se centra en rupturas de líneas de tendencia basadas en condiciones de mercado predefinidas.

    • Los parámetros por defecto están optimizados para el oro, pero puede personalizarlos y optimizarlos para otros símbolos para adaptarlos a su estrategia.

Recomendaciones

  • Par de divisas: XAUUSD (Oro).
  • Marco temporal: M15
  • Depósito Mínimo: $150 (Recomendado: $300 por 0.01 lote para resultados óptimos).
  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento soportado por su broker.
  • VPS: Recomendado para operar 24/7 sin interrupciones.

Advertencia de riesgo

Operar conlleva riesgos inherentes. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder. Se recomienda encarecidamente evaluar tanto backtest y el rendimiento en vivo antes de tomar decisiones.

Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias con este EA. ¡Cualquier comentario será muy apreciado! ¡Lleve sus operaciones al siguiente nivel hoy mismo!














Comentarios 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.03.11 15:21 
 

I like this EA! It gains reliable and sustainable profits without major drawdown! Test Demo before purchasing and you will be surprised positively!

Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial. Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Guía del usuario/ manual del EA: haga clic aquí. Para usar/pr
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Mon Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Lau
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Asesores Expertos
Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Laun
Tom Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen
5 (2)
Asesores Expertos
Tom Scalper - El Asesor Experto de Ruptura de Línea de Tendencia Resumen: Tom es un Asesor Experto diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una única línea de tendencia para determinar la tendencia e incorpora el reconocimiento de patrones para identificar las condiciones de ruptura. Diseñado para los operadores que buscan un enfoque estructurado, Tom sigue criterios predefinidos para ejecutar operaciones basadas en los movimientos del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actu
Divergence Scanner Pro
Xuan Bach Nguyen
Utilidades
Divergence Scanner Pro es una utilidad avanzada diseñada para detectar divergencias tanto regulares como ocultas a través de tres potentes indicadores: RSI , MACD y Estocástico . Con su algoritmo robusto y su interfaz fácil de usar, esta herramienta es perfecta para los operadores que buscan una ventaja en el mercado. Características principales: Detección exhaustiva de divergencias : Identifica divergencias regulares y ocultas para resaltar posibles cambios de tendencia u oportunidades de conti
FREE
The Gold Breaker
Xuan Bach Nguyen
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est
Filtro:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.03.11 15:21 
 

I like this EA! It gains reliable and sustainable profits without major drawdown! Test Demo before purchasing and you will be surprised positively!

Xuan Bach Nguyen
1229
Respuesta del desarrollador Xuan Bach Nguyen 2025.03.11 15:24
I'm very happy that you trust my EA! If you need any assistance, feel free to reach out—I'm always here to help
Respuesta al comentario