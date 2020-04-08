Fine Timeframes es un indicador de marcos temporales subminutos para MT5. Crea gráficos con intervalos de 1 a 30 segundos, lo que le permite acceder a movimientos del mercado que permanecen invisibles en gráficos de minutos y horas, a la vez que conserva todas las funciones de trading: puede abrir y cerrar posiciones como en los marcos temporales estándar.

Fine Timeframes solo funciona con ticks en vivo y no está diseñado para el Probador de estrategias: descargue la versión demo y pruebe el indicador en condiciones reales de mercado en EURUSD y AUDUSD.

Características principales

• Rango de 1 segundo a 30 segundos, con cambio entre períodos de tiempo con un solo clic.

• Trading completo directamente desde el gráfico: Fine Timeframes no bloquea ninguna función de terminal incorporada: puede abrir operaciones, colocar órdenes pendientes y administrar posiciones usando controles estándar de MT5 directamente en el gráfico basado en segundos, como en cualquier marco de tiempo regular.

• Configuraciones de visualización flexibles: 3 tipos de gráficos (velas, barras, líneas), 4 esquemas de color.

Casos de uso

• Comercio de noticias: captura movimientos impulsivos en los primeros segundos después de publicaciones económicas importantes.

• Entradas/salidas precisas: encuentre puntos óptimos en intervalos ultracortos que no están disponibles en períodos de tiempo estándar.

• Análisis de la microestructura del mercado: estudie el comportamiento de los precios hasta el más mínimo detalle antes de tomar una decisión.

• Scalping: una herramienta ideal para trading ultrarrápido con objetivos mínimos, donde cada segundo importa.

Detalles técnicos y recomendaciones

El indicador opera con datos de mercado actuales en tiempo real. Configure la profundidad de visualización requerida mediante el parámetro "Profundidad del historial, horas" . Si aumenta este valor, asegúrese de que su bróker le proporcione suficiente historial de ticks y considere el posible impacto en el rendimiento.

El programa bloquea la escala vertical para que todas las velas basadas en segundos permanezcan visibles. Utilice la configuración "Margen de precio máximo/mínimo , %" para controlar la escala vertical del gráfico.

Fine Timeframes es una herramienta profesional para traders que valoran cada segundo del mercado. Captura movimientos que el 99% de los traders pasan por alto y convierte la velocidad en una ventaja sostenible.

Agradezco sus comentarios, sugerencias y experiencias de usuario. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarme por el chat.