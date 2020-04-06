MA7 Agave C2 MT5

Descripción del trabajo

El asesor experto MA7 Agave C2 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen.

Información detallada sobre el indicador MA7 Agave.


Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de un apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.


Nota: antes de ejecutar el asesor experto, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento financiero y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de la clase C2".


Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Marco temporal - marco temporal del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.


Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición, lotes;

Multiplicador después de pérdida - multiplicador de volumen de posición después de una posición perdedora;

Número de pérdidas antes de aumentar elvolumen - número de pérdidas antes de que aumente el volumen de la posición;

Número de pérdidaspara restablecer elvolumen - número de pérdidas para restablecer el volumen de la posición.


Ajustes de apertura de posición:

MA7 Agave settings - ajustes del indicador MA7 Agave:

Period - periodo del indicador Average Directional Movement Index.


MA7 Flax settings - ajustes del indicador MA7 Flax:

Period - Período del indicador Average True Range;

Método - multiplicador del valor del indicador Average True Range;

Aplicar a - tipo de precio;

Remove subsequent arrows - elimina las flechas subsiguientes en una dirección.


Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos;


Ajustes de visualización:

StopLoss color;

Estilo de la línea StopLoss;

Anchura de la línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.


Indicadores MA7 Agave:

MA7 Agave MT4;

MA7 Agave MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Agave:

MA7 Agave C1 MT4;

MA7 Agave C1 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil sobre el MQL5.

