Rsi Divergence Pro Indicator

INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI



La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida.

Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI.

Este indicador puede ser usado en Asesores Expertos ya que tiene buffers accesibles.

Lista de Entradas

__________GENERAL SETTINGS__________

Mostrar HH LH LL HL

Color de la línea

Estilo de línea

Ancho de línea

Línea de fondo

Resaltar para mover

Continuación de la línea a la derecha

Oculto en la lista de objetos

Prioridad del clic del ratón





_______ RSI SETTINGS ________

rsi timeframe

rsi period

rsi Nivel de sobrecompra

rsi Nivel de sobreventa





__________ALERT SETTINGS__________

Permitir Alerta

Permitir Notificación

Permitir Email



