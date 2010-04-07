Rsi Divergence Pro Indicator
- Indicadores
- Biswarup Banerjee
- Versión: 3.0
- Actualizado: 12 septiembre 2025
INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI
La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida.
Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI.
Este indicador puede ser usado en Asesores Expertos ya que tiene buffers accesibles.
Lista de Entradas
__________GENERAL SETTINGS__________
- Mostrar HH LH LL HL
- Color de la línea
- Estilo de línea
- Ancho de línea
- Línea de fondo
- Resaltar para mover
- Continuación de la línea a la derecha
- Oculto en la lista de objetos
- Prioridad del clic del ratón
_______ RSI SETTINGS ________
- rsi timeframe
- rsi period
- rsi Nivel de sobrecompra
- rsi Nivel de sobreventa
__________ALERT SETTINGS__________
- Permitir Alerta
- Permitir Notificación
- Permitir Email