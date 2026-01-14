Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 55

Nuevo comentario
 
Vladimir Karputov:

De tres segundos a tres días: todo depende de su banco.

Ya veo, gracias, esperaremos más.

 
Nauris Zukas:
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se puede transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
Retiré a una tarjeta en rublos, todo llegó al instante, convertido por sí mismo.
 
Maxim Romanov:
Retirado a la tarjeta de rublo, todo llegó al instante, se convirtió en sí.

¡Gracias! Llegó también. Casi 2 días llegó a mi banco. Lo tendré en cuenta para el futuro.

 
Nauris Zukas:
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se puede transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
A un buen banco ruso - al instante. En la zona euro - curiosidad por saber. Dime cómo lo consigues, si no es difícil.
Para no perder en la conversión, puedes abrir subcuentas con diferentes divisas en tu cuenta y vincular a ellas diferentes tarjetas. En Alfa-Bank es así, 5 tarjetas de débito son gratis en el plan de tarifas (no economía).
 
Hey Por favor, ayúdame depósito Zar a MT4 como USD
 

Los pagos a tarjetas bancarias pueden tardar hasta 35 días laborables según el país, el banco y la política de abono de cada entidad en particular.

Pero este es un caso extremo: lo normal es que no tarde más de 3-5 días.

 
hola, esto es mt4 o mt5 plataforma?
 
Julija Ubaviciute:
hola, ¿se trata de mt4 o mt5 plataforma?

Este artículo es acerca de los pagos MQL5, nada que ver con la plataforma.

 
Los comentarios que no están relacionados con este tema se han movido a "Temas aleatorios".
 
Hola, tengo bloqueada la retirada de fondos porque están verificando mi cuenta adicionalmente (ya estoy registrada como vendedora) pero ya han pasado casi 3 meses ¿es normal que tarden tanto? y el servicio técnico no me contesta
1...484950515253545556575859606162...184
Nuevo comentario