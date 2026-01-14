Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 55
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
De tres segundos a tres días: todo depende de su banco.
Ya veo, gracias, esperaremos más.
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se puede transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
Retirado a la tarjeta de rublo, todo llegó al instante, se convirtió en sí.
¡Gracias! Llegó también. Casi 2 días llegó a mi banco. Lo tendré en cuenta para el futuro.
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se puede transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
Los pagos a tarjetas bancarias pueden tardar hasta 35 días laborables según el país, el banco y la política de abono de cada entidad en particular.
Pero este es un caso extremo: lo normal es que no tarde más de 3-5 días.
hola, ¿se trata de mt4 o mt5 plataforma?
Este artículo es acerca de los pagos MQL5, nada que ver con la plataforma.