Hola, sigo recibiendo el error "rechazado".
Yo también, pero ya me he retirado hace unos 8 días, no sé qué ha pasado.
¿te han respondido o todavía no?
¿funciona webmoney ahora con o usted está utilizando otro método gracias
Puede haber fallos temporales en el sistema o por parte de su banco.
He intentado la retirada de Webmoney .. Ganado dinero .. pero conseguir el mismo problema
El sistema de pago Webmoneyha rechazado la operación de retirada. Póngase en contacto con el banco emisor de su tarjeta para obtener más información.
Sí, yo también envié.
mismo mensaje
Hola a todos, tengo el mismo problema ''El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada. Por favor, póngase en contacto con el banco que emitió su tarjeta para obtener más detalles''. Sin embargo, me puse en contacto con Webmoney y afirmaron que todo está bien con la cuenta, el problema no está en el lado del banco. Llevo intentando retirar dinero desde la semana pasada, sin éxito. He abierto un ticket con el equipo de MQL5 ya que el problema no es del banco.
Entonces, por favor, explica "cómo" se solucionó, para que otras personas con el mismo problema también puedan encontrar una solución. Si has venido aquí en busca de ayuda, sería decente por tu parte corresponder.