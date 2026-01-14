Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 143

Elif Kaya #:

Hola, sigo recibiendo el error "rechazado".

Yo también, pero ya me he retirado hace unos 8 días, no sé qué ha pasado.

¿te han respondido o todavía no?

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

¿funciona webmoney ahora con o usted está utilizando otro método gracias

yo tambien pero ya me retire aqui usandolo antes hace unos 8 dias no se que paso

¿te han respondido o no?

Puede haber fallos temporales en el sistema o por parte de tu banco.
 
Luck Moden #:
Puede haber fallos temporales en el sistema o por parte de su banco.
¿le funciona bien la retirada de dinero por internet?
 

He intentado la retirada de Webmoney .. Ganado dinero .. pero conseguir el mismo problema

El sistema de pago Webmoneyha rechazado la operación de retirada. Póngase en contacto con el banco emisor de su tarjeta para obtener más información.

 
Elif Kaya #:

Sí, yo también envié.

te contestan
 

mismo mensaje

Hola a todos, tengo el mismo problema ''El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada. Por favor, póngase en contacto con el banco que emitió su tarjeta para obtener más detalles''. Sin embargo, me puse en contacto con Webmoney y afirmaron que todo está bien con la cuenta, el problema no está en el lado del banco. Llevo intentando retirar dinero desde la semana pasada, sin éxito. He abierto un ticket con el equipo de MQL5 porque el problema no es del banco.
 
Daniel Matos De Paula #:
Hola a todos, tengo el mismo problema ''El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada. Por favor, póngase en contacto con el banco que emitió su tarjeta para obtener más detalles''. Sin embargo, me puse en contacto con Webmoney y afirmaron que todo está bien con la cuenta, el problema no está en el lado del banco. Llevo intentando retirar dinero desde la semana pasada, sin éxito. He abierto un ticket con el equipo de MQL5 ya que el problema no es del banco.
yo también retiro la última vez 28/1
pero ahora este mensaje de rechazo
El problema se ha solucionado y ya funciona.
 
@Daniel Matos De Paula #: El problema se ha solucionado y funciona.

Entonces, por favor, explica "cómo" se solucionó, para que otras personas con el mismo problema también puedan encontrar una solución. Si has venido aquí en busca de ayuda, sería decente por tu parte corresponder.

