михаил потапыч #:
¡Precioso!

¡La belleza del diseño industrial es impresionante!

 
Hong Wei Dan #:
¿Puedo preguntar a los moderadores si es necesario consultar al servicio de asistencia cuando el saldo queda inactivo durante mucho tiempo después de la recarga y al retirarlo se indica que no se pueden retirar los fondos no devengados?
Según tengo entendido, basándome en la información de un moderador, los fondos de depósito no devengados no se pueden retirar en absoluto.
 

Fernando Borges Rocha #:
¿puede un brasileño retirar dinero de esta plataforma? El proceso de retirada aquí a través de MQL5 es extremadamente difícil (horrible) para los de Brasil. ¿Hay algún soporte específico relacionado con esto?
No tengo muchas tarjetas de crédito aquí en Brasil, pero leí unas páginas atrás que se puede hacer con PagBank, pero no recuerdo que hice mal con la cuenta de PagBank o la tarjeta no llegó a tiempo, pero pude hacerlo con la tarjeta física Wise, la tarjeta online no funcionaba en Wise. Tardó unos 5 días en llegar a São Paulo, pero estamos en huelga en correos así que no sé, te sugiero que pruebes con las tarjetas físicas. Wise es buena porque puedes "retirar" el crédito disponible a través de PIX
.
