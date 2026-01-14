Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
foro (de debate)
¿Cómo conseguir puntos en el foro?
song_song, 2014.01.12 03:36Son valoraciones, 50 valoraciones valen un crédito, ¡y un crédito vale un dólar americano!
La pregunta es ¿cómo se puede retirar dinero de la cuenta si la cantidad es superior a 100 000, no todos los días para sentarse y retirar 500, y no se bloqueará la cuenta a continuación ?
Hola.
Me gustaría depositar mi cuenta con paypal. Mi cuenta actual se gestiona en euros. ¿Alguien sabe, qué tipo de conversión metaquotes uso? ¿Es el precio de mercado o la tasa de un banco especial, tal vez con cargos adicionales?
Gracias de antemano.
Pregunta para los administradores. He financiado mi cuenta para comprar un EA. Pero luego no funcionó. ¿Cómo puedo recuperar el dinero de mi cuenta a mi cuenta de monedero webmoney? No soy desarrollador (porque no soy programador y no vendo señales).