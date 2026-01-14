Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 15

song_song, 2014.01.12 03:36

Son valoraciones, 50 valoraciones valen un crédito, ¡y un crédito vale un dólar americano!

Se ha actualizado el artículo: se han añadido instrucciones para trabajar con el sistema de pago Neteller.
 
Pregunta y cómo se puede retirar dinero de la cuenta si la cantidad es superior a 100 000, no todos los días para sentarse y 500 retirar, y no bloqueará la cuenta a continuación ?
 
abalbenin:
La pregunta es ¿cómo se puede retirar dinero de la cuenta si la cantidad es superior a 100 000, no todos los días para sentarse y retirar 500, y no se bloqueará la cuenta a continuación ?
No hay problemas para la retirada de grandes sumas.
 

Hola.

Me gustaría depositar mi cuenta con paypal. Mi cuenta actual se gestiona en euros. ¿Alguien sabe, qué tipo de conversión metaquotes uso? ¿Es el precio de mercado o la tasa de un banco especial, tal vez con cargos adicionales?

Gracias de antemano.

 
Pregunta para los administradores. He financiado mi cuenta para comprar un EA. Pero luego no funcionó. ¿Cómo puedo recuperar el dinero de mi cuenta a mi cuenta de monedero webmoney? No soy desarrollador (porque no soy programador y no vendo señales).
 
voyager:
Pregunta para los administradores. He financiado mi cuenta para comprar un EA. Pero luego no funcionó. ¿Cómo puedo recuperar el dinero de mi cuenta a mi cuenta de monedero webmoney? No soy desarrollador (porque no soy programador y no vendo señales).
 
sergeev:
Mi botón de selección está inactivo.
