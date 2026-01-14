Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 180
A partir de aquí no es wmz que se ha retirado durante mucho tiempo, pero wmt. Va 1/1 en usdt, menos commiss mets, menos red commiss (no imprescindible).
Muchas gracias. ¿Has probado a hacer transferencias bancarias directas? ¿Sabes si ahora van a la Federación Rusa?
Su wmt ir (fue) a las tarjetas del mundo, pero la tasa es un robo. Cuando no hay otras opciones, se puede utilizar.
Quiero decir que hay una opción "transferencia bancaria directa" de 3000 usd. Me pregunto si funciona para los bancos en RF.
Transfiero a baybit y retiro desde allí.
El método es bueno. Pero hay algunos puntos. En primer lugar, crypto en Rusia quieren prohibir en 2026, incluidos los intercambios. El p2p en la Federación Rusa hace tiempo que no funciona, y hay que estar loco para usarlo (por suerte bybit ya ha cerrado esta forma de retirada).
En segundo lugar, personalmente no quiero encontrarme con KYC por parte del exchange. Es decir, un día el exchange puede preguntar sobre el sentido económico de retirar fondos a través de él. En Bielorrusia, por ejemplo, Tsifra-broker permite retirar hasta 25 000 usdt en total, y luego pide aportar documentos sobre el origen de los fondos. Pero puede solicitar documentos en cualquier momento si algo le parece sospechoso. Bybit también puede tener sus propios procedimientos. Está claro que allí hay más gente cuerda, pero esto complica las cosas y hay que pensárselo.
El exchange actúa como avalista en el P2P, ¿por qué no? Otra cosa es que el propio banco pueda tener dudas sobre a quién se hacen las transferencias.
El cripto es ilegal incluso ahora, solo se permite la minería.
La bolsa actúa como avalista en el P2P, ¿por qué no? Otra cosa es que el propio banco pueda tener dudas sobre a quién se hacen las transferencias
No. Ahora hay bloqueos masivos por parte del Banco Central de tarjetas a las que se retiran fondos en virtud de la 161 Ley Federal. Pueden bloquear cualquier cantidad, incluso 1000 rublos. Tienes que demandar. Todo el mundo está en apoopa. Nadie sabe cómo eliminar estos bloqueos.
Crypto es ilegal ahora, creo, sólo la minería es posible
No es así. Crypto en la Federación de Rusia se considera como propiedad. Es decir, es un activo de propiedad digital, pero no monetario. Es decir, es muy posible abrir un litigio de propiedad en un tribunal ruso, donde el objeto del litigio será el cripto. Pero el Banco Central está peleado con el Ministerio de Finanzas y no tiene prisa por reconocer el cripto como sistema monetario. Teme perder el control sobre el rublo. Aunque en Rusia hay un dólar-fiat, y nada, la economía no se ha hundido, pero bueno. Y en 2026 quieren reconocer el cripto como instrumento monetario, pero con tales restricciones que, según tengo entendido, será aún peor que hoy. Digamos que será imposible cambiar menos de 50 millones de rublos, y todo lo que sea menos estará prohibido. Una vez más, cómo será al final sigue siendo una incógnita, nadie lo sabe con certeza. Pero no hay duda de que lo endurecerán.
Digamos que será imposible cambiar menos de 50 millones de rublos.
y se introducirán e introducirán, y las condiciones de cambio del comercio oficial son inasequibles para la gente corriente, para ellos habrá tal conclusión, para el resto todo seguirá como estaba.
¿Y dónde están bloqueados en masa? Nunca he oído hablar de ello. Como bloqueado para 10*x transferencias al día, y bloqueado, allí y 500-1000r fácilmente, es el comercio más allá de la caja registradora por lo general ... (la gente no tiene dinero en efectivo en sus bolsillos....) y cripto y P2P no tiene nada que ver con eso.
...y las criptomonedas y el P2P no tienen nada que ver.
¡Buenas tardes!
¿Alguien me puede decir cómo retirar o transferir dinero del saldo?
Pone que es imposible retirar, ¿no hay manera?
Según la respuesta del soporte de WebMoney publicada aquí, este método no estaría disponible para su región, pero la información es un poco antigua (febrero de 2025), y algo puede haber cambiado desde entonces.