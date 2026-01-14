Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 2
Creo que lo ha hecho bien. Un 20% no es mucho. Y la codicia de un vendedor (en cualquier ámbito) se cura rápidamente con un bajo volumen de ventas.
Es posible eludir el mercado, por supuesto. Pero en este caso, el vendedor dará al comprador un archivo que no está protegido. Ahora que lo cronometre,
después aparecerá en ryu de pago, etc.
No voy a discutir, no he respondido por eso. El volumen de trabajo de MQ es enorme, por esto siempre tengo respeto y respeto de todos. Sólo quiero transmitir la idea de que tales actividades como "el acceso a la audiencia, nuestra publicidad de los servicios de los desarrolladores, el alquiler de nuestro espacio, proporcionando entorno de pago, la participación en el arbitraje" parecen algún tipo de servicio general de pago a los ojos de un hombre común ordinario / no_marketer.
Un programador considerará que él personalmente escribe el programa (¿no es así?) y lo vende, y la comisión por utilizar el servicio de pago son unos "gastos externos" para él. Lo razonable de la cuantía de esta comisión determinará si el programador utilizará el servicio o buscará soluciones alternativas, porque es el programador quien decidirá si debe incluir la comisión de MQ en el precio de su producto (y si no perderá algunos pedidos por ello).
Escribí "el propietario/distribuidor del canal tiene un interés directo en el producto" por una razón.
Las soluciones para vender software son marginales e ineficaces. Cualquier empresa de software de éxito gasta una enorme cantidad de dinero (aunque a menudo diga lo contrario al público) en promocionar sus productos. Y toda empresa sabe muy bien que el canal de distribución es el generador de ingresos. Sin canal no hay ventas.
Para los no iniciados, el simple pensamiento "tengo mi propio sitio, ganaré dinero con él" suele ser suficiente, pero la práctica demuestra que el sitio propio no genera suficientes ventas, y el aumento de los ingresos del sitio está en función directa de los costes de publicidad. Un gran número de "hombres de negocios" tratar de utilizar sitios gratuitos (especialmente Google), comienzan a considerar el flujo libre de los clientes de dichos sitios algo evidente, pero son terriblemente indignado cuando por alguna razón perder tales flujos. Después de estos casos, no todos comprenden el valor de los canales y siguen luchando por los gratuitos .
Si un desarrollador quiere ganar dinero de verdad, es mejor que se una a nuestro sistema común, elimine los problemas de infraestructura, acceda a una gran audiencia, aumente sus ventas y pague una comisión justa.
La alternativa es vender poco o nada fuera del sistema.
En segundo lugar mi opinión es que el 20% de comisión es un robo descarado. :) Sería aceptable si los desarrolladores estaban con usted - con intermediarios - en la acción. Pero no lo son. Con semejante comisión el servicio respirará mal. Y será constantemente eludido por otras vías. El servicio se convertirá en un escaparate de anuncios gratuitos, y las transacciones tendrán lugar fuera de él....
En absoluto, una comisión muy justa.
Le pondré un ejemplo de mi propia experiencia. Siendo un modelador 3D(todo esto se puede proyectar sobre los programadores), desconocido para nadie, era muy difícil encontrar un comprador para mis modelos. Y un día me encontré en el recurso de red (no voy a nombrar que no sería considerado para la publicidad), que ofrece la oportunidad de exponer sus productos en la forma de un escaparate. En tal "escaparate" puede mirar, y mirar, los mayores estudios de diseño, gigantes de la industria del cine, y sólo los diseñadores independientes que necesitan con urgencia un modelo para su proyecto, pero no tienen tiempo para modelarlo. Es un público enorme con muchos clientes y compradores potenciales al que nunca tendría acceso si no fuera por esta plataforma de compraventa de modelos 3D. Además, los compradores pueden dejar sus comentarios y valoraciones, lo que contribuye al éxito y la rentabilidad del negocio (mío y del propietario del recurso). Por lo tanto, no dudé en aceptar una comisión del 50%(el 20% se lo lleva el propietario del recurso, y el 30% los impuestos estadounidenses).
a Mischek +1
Los vendedores noveles suelen tardar unos meses o años en darse cuenta del valor excepcional del canal promocional.
Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Mi propia experiencia me convenció en su día.
Si un promotor quiere ganar dinero de verdad, es mejor que se implique en nuestro sistema común, elimine los problemas de infraestructura, acceda a un gran público, aumente sus ventas y pague una comisión justa
En general, resulta que mucho dependerá de que el programador se dé cuenta de esta necesidad y la compare con la cuantía de la comisión.
30% de impuestos en EE.UU.
¿Hay algún sitio donde pueda ver sus modelos?
¿Es para extranjeros o es para todos los americanos?
Creo que es para todos, yo rellené un formulario de impuestos de EE.UU. WB8EN.
¿Hay algún sitio donde pueda ver tus modelos?
Puedes, aquí hay algunos de mis primeros trabajos. :)
¡Impresionante!