Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 140
Hola,
¡Paypal eliminado y webmoney enviado error!
¿Qué es este error?
"El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada".
Finalmente tuve éxito con una tarjeta de débito del Banco ICICI como me dijo Nitin, y la cantidad llegó a mi cuenta bancaria en la India de forma instantánea.
parece que hay algunas tarjetas que funcionan y otras que no. Nitin me dijo que en la tarjeta de débito del banco ICICI hay una función llamada remesa entrante que activé por defecto y eso es lo que me permitió recibir este pago.
Espero que esto ayude a la gente que tiene dinero en mql5.
No divulgues información privada y sensible en un foro público. ¿No tienes ningún respeto por tu privacidad y seguridad?
He editado su mensaje y ofuscado alguna información.
es solo una captura de pantalla que ya esta hecha de pago, gracias
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -
¿Qué? ¿Ustedes pueden retirar a través de PayPal?
Por lo general utiliza para retirar a través de PayPal Por alguna razón se había eliminado para mí
Le pregunté a Service Deck
Comprar dijeron que ya no está disponible .. Asumí que era para todo el mundo.
¿Cómo pueden eliminar sólo para mí sin ninguna explicación
Fue ya sea en este hilo o en otro hilo reciente que dijo que la opción de paypal era un bloqueo "más permanente". Pero ellos PUEDEN quitar cualquier opción de pago, basado en tu país+localización que abriste tu perfil -- igual que todos los servicios de pago en línea que he usado en los últimos umpteen años.
PayPal ya no está disponible para todos y cada uno ...
yo también tengo mensaje de error