Por favor aclaren, solo para estar seguros.
Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?
¿Se esconde del fisco?
Por favor aclaren, solo para estar seguros.
Quiero retirar dinero al monedero de donaciones al refugio de animales, nunca he realizado operaciones aquí, si retiro a su monedero, ¿estará vinculado a mi cuenta y sólo yo podré trabajar a través de él?
Se vinculará a su cuenta tras la confirmación de este monedero vía SMS. En el futuro podrá retirar a otros monederos siguiendo el mismo procedimiento.
Pero es importante recordar que debe utilizar sólo un sistema de pago. Si retira fondos a un sistema de pago e ingresa desde otro, su cuenta será bloqueada por sospecha de fraude.
Y una pregunta más. Se me olvidaba por completo, hace tiempo que cambié de número de teléfono, y no de tarjeta SIM a la que está vinculada la cuenta, ¿pueden cambiarla manualmente? Facilitaré los documentos necesarios para confirmar la identidad.
¿Se esconde del fisco?
Lo decía cuando pusiste el dinero.