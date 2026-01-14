Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 6

Nuevo comentario
 

Por favor aclaren, solo para estar seguros.

Quiero retirar dinero a las donaciones de cartera para el refugio de animales, nunca he hecho operaciones aquí, si me retiro a su cartera, será atado a mi cuenta y sólo será capaz de trabajar a través de él?

 
Y otra pregunta. se me olvidaba por completo, hace tiempo que he cambiado mi número de teléfono, y simku no simku a la que está vinculada la cuenta, se puede cambiar manualmente? documentos necesarios para confirmar la identidad.
 

Retirar fondos de la cuenta - Transferir fondos a un nuevo monedero WebMoney

 Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?

¿Se esconde del fisco?

[Eliminado]  
Zeleniy:

Por favor aclaren, solo para estar seguros.

Quiero retirar dinero al monedero de donaciones al refugio de animales, nunca he realizado operaciones aquí, si retiro a su monedero, ¿estará vinculado a mi cuenta y sólo yo podré trabajar a través de él?

Se vinculará a su cuenta tras la confirmación de este monedero vía SMS. En el futuro podrá retirar a otros monederos siguiendo el mismo procedimiento.

Pero es importante recordar que debe utilizar sólo un sistema de pago. Si retira fondos a un sistema de pago e ingresa desde otro, su cuenta será bloqueada por sospecha de fraude.

[Eliminado]  
Zeleniy:

Y una pregunta más. Se me olvidaba por completo, hace tiempo que cambié de número de teléfono, y no de tarjeta SIM a la que está vinculada la cuenta, ¿pueden cambiarla manualmente? Facilitaré los documentos necesarios para confirmar la identidad.
Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Vladon:

Retirar fondos de la cuenta - Transferir fondos a un nuevo monedero WebMoney

¿Se esconde del fisco?

Sí me estoy escondiendo, estoy tratando de ahorrar dinero, decidí retirar 28$ dólares (por dos años de estar aquí) y comprar fósforos para construir una casa de madera, pero con los impuestos no me caben en la pared de cajas de fósforos =).
 
¿Cuándo puedo retirar dinero a webmoney si primero introduje una cantidad a través de la tarjeta y luego una cantidad mayor a través de webmoney? El "importe" introducido por la tarjeta se gasta en el servicio de señales.
Торговые сигналы
Торговые сигналы
  • www.mql5.com
Торговые Сигналы для MetaTrader: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Lo decía cuando pusiste el dinero.


 
Por supuesto que lo leo. Pero, ¿y si ya he gastado la cantidad de dinero introducida con la tarjeta? En mi situación, resulta que si he ingresado dinero de la tarjeta una vez, todas las demás recargas, incluso con webmani, serán unidireccionales.
 
Hablar con apoyo sobre este tema. Pero aquí quiero hacer una pregunta muy simple. Parecerá un poco extraña, pero mi práctica me obliga a preguntarla, no juréis demasiado ;) Si el primer depósito fue a través de tarjeta, ¿significa que ahora nunca podré retirar fondos (¡más de los transferidos a través de tarjeta!) (restantes en la cuenta/ganados/ingresados a través de webmani) en ningún sitio? Gracias.
12345678910111213...184
Nuevo comentario