ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33Hoy, al intentar comprar un bot, me he dado cuenta de que la plataforma ya no me permite comprar mediante la opción de PayPal, que antes me había funcionado muy bien. He intentado hacer la compra con mi tarjeta bancaria, pero ha sido rechazada. ¿Alguien me puede decir cómo han conseguido solucionar este problema?
Paypal va y viene con frecuencia, por lo que le sugiero que intente recargar su cuenta MQL5 con alguna otra forma de pago o vuelva a intentarlo mañana.
Hoy, al intentar comprar un bot, me he dado cuenta de que la plataforma ya no me permite comprar utilizando la opción de PayPal, que antes me había funcionado muy bien. Intenté hacer la compra con mi tarjeta bancaria, pero fue rechazada. ¿Alguien me puede decir cómo han conseguido solucionar este problema?
Yo también buscaba la opción de Paypal y pensé que era cosa mía, volveremos a comprobarlo mañana como me sugirieron.
paypal no está disponible TEMPORALMENTE debido a un problema técnico. Esto está sucediendo a menudo y espero que vuelva pronto
esto es muy inconveniente para todos los vendedores dentro de los EE.UU. damos 20% de nuestras ganancias a MQL y la mayoría de nosotros hemos compartido una cantidad sustancial de nuestras ganancias con ellos en los últimos años. esto es preocupante como siempre he estado agradecido por la oportunidad de vender sistemas de comercio en la plataforma y siempre he estado feliz de compartir mis ganancias. Cuando esto es lo que hago para ganarme la vida y webmoney no se ofrece a los ciudadanos de EE.UU. y retirar la tarjeta bancaria no funciona para mí creo que somos merecedores de una mejor solución a este problema. Paypal fue una gran manera de retirar para muchos de nosotros y ahora estoy en un stand still......
WTF?? Estoy en la misma situación, y creo que casi el 90% de las personas que venden aquí también!!
Sólo paypal funciona para nosotros, webmoney es el servicio de Rusia no funciona para mí, yo también no puede recibir pagos a través de tarjeta de crédito en Brasil.
Quiero que mi dinero!
Soporte acaba de confirmar que Paypal ya no está disponible
¿Y ahora qué? "Elija otro método de pago"
¿Cuál? He dicho al menos 3 veces en esa conversación que webmoney no funciona aquí, y no puedo retirar a través de tarjeta de crédito también.
Y transferencia bancaria el mínimo y máximo es de 3000 USD, ¿por qué este límite si tenemos que pagar la cuota de 30USD cable de todos modos? Elimine el límite entonces.
Si tiene menos de 3000, entonces su dinero está bloqueado aquí.
¡AÑADA OTRAS OPCIONES! ¿Por qué no Wise o Revolut? o ambos?
Brasil también tiene la opción de recibir a través de PIX, que es muy rápido y fácil.
Yo diría que al menos el 70% de todos los vendedores aquí están completamente jodidos.