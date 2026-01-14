Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 158
Yo uso una tarjeta virtual emitida por Wise, funciona muy bien. Es algo similar a Revolut. Puedes añadir esta tarjeta a tu apple/google pay o utilizarla para transacciones online.
Comprueba si tienes derecho a ella - https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions
Hmm... Yo también tengo una tarjeta virtual de Wise, pero no me ha funcionado. El sistema de MQ devolvió: 'El sistema de pago rechazó la transacción'.
Qué extraño. ¿Cómo pueden comprobar tu residencia (o lo que provocaría un rechazo) sólo por el número de tarjeta?
¿Lo has intentado últimamente?ps: Mi última retirada se hizo el 2025.03.24
Al retirar dinero a través de webmoney, la gente ha informado de comisiones del 20-30%.
Retirar a través de visa o mastercard tarjeta bancaria, la gente ha sido incapaz de retirar en EE.UU. y Nigeria, no parece funcionar para Australia tampoco.
¿Alguien ha retirado dinero con tarjeta bancaria? Alguien mencionó Revolut en la UE que no es una tarjeta bancaria normal, pero suena prometedor.
¿Alguien ha retirado a través de transferencia bancaria? No me gustaría tener que arriesgarme a que el mínimo de 3000usd se quedara en un limbo financiero.
¿Hay alguna razón o idea de por qué no funcionan las retiradas de paypal y visa/mastercard?
Sí, he tenido el mismo problema y he estado dando vueltas con el servicio de atención al cliente. He intentado retirar los fondos ganados a bancos de EE.UU., y no funciona. Lo he intentado con 4 de los principales bancos (ahora tengo a mis amigos implicados), pero no ha habido suerte.Ninguno de ellos trabajó. Service Desk dice que es los bancos ... pero PNC, BofA, US Bank - estos son los principales bancos en EE.UU., y no hay problemas con cualquiera de esas cuentas. Algo sospechoso pasando con retiros MQL5....
Revisando la página de transacciones MQL5 cuando se intenta la retirada, el subyacente es cardpay.com, que es unlimit.com - viendo su sitio web Global Payment Solutions - Unlimit mirando a la página de"Cobertura" se dará cuenta de todos los países, pero EE.UU. no está en la lista?
Lo intenté con Wise ayer, y también con otras tarjetas (VISA y MasterCard) desde que se eliminó PayPal. Siempre la misma respuesta de MQ.
publicar un enlace de referencia cuando la gente está realmente buscando una solución? en serio?
Webmoney, las opciones de tarjeta tampoco funcionan en Kenia.
¿Alguien en África ha tenido éxito con ellos? por favor comparta el nombre del país, y el método.
Acabo de intentar crear una cuenta inteligente.
Por lo tanto, un bloqueo a nivel de país podría ser la razón.
¿Dónde lo has encontrado? ¿Y qué tienes en contra del enlace de referencia? ¿Ayuda menos si es de referencia?
He compartido mi experiencia personal. Y lo hice sólo para ayudar a la gente aquí. Aquí están mis últimas transacciones, incluyendo 2 retiros a la tarjeta 2970 (que es la tarjeta sabia):
Para usted, personalmente: mi enlace de referencia en wise se parece a esto -- wise.com/invite/dic/andriik809
Siéntete libre de usarlo o compartirlo.