Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 142
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así que puede que el servicio de atención al cliente haya recibido nuestra incidencia y esté trabajando en ella.
Ya se lo he enviado, ¿estás en contacto con ellos?
Sí, yo también envié.
Finalmente tuve éxito con una tarjeta de débito del Banco ICICI como me dijo Nitin, y la cantidad llegó a mi cuenta bancaria en la India de forma instantánea.
parece que hay algunas tarjetas que funcionan y otras que no. Nitin me dijo que en la tarjeta de débito del banco ICICI hay una función llamada remesa entrante que activé por defecto y eso es lo que me permitió recibir este pago.
Espero que esto ayude a la gente que tiene dinero en mql5.
¡Siempre feliz de ayudar!
Para cualquier persona en la India se enfrentan a problemas de retirada, esta es la forma más rápida de obtener sus fondos.
He subido 10 USD .. De Webmoney .. Y traté de retiro de nuevo .. pero estoy recibiendo rechazado ....itsignifica Mql permite la retirada sólo ganó dinero ? ¿Podría alguien aclarar
Sí.
Sí, sólo se puede retirar el dinero ganado. Se explica en la página web en la que se realiza la retirada. Forma parte del procedimiento antiblanqueo.
Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y explique los motivos por los que desea retirar los fondos que acaba de depositar.
Estoy empezando a preocuparme por cómo se está gestionando esto. Estoy al borde del colapso desde el punto de vista financiero. Un mes entero sin acceso a mi dinero y cualquier desarrollador con mucho tráfico en su tienda sabe que es un trabajo a tiempo completo gestionar cada solicitud y mensaje y ofrecer un servicio de atención al cliente correcto. y sin el duro trabajo que realizan los vendedores para mantener la atención y las ventas, todos vamos a perder la capacidad de ofrecer el servicio que necesitamos. ¿no lo entiende mql? los vendedores y compradores son lo que mantiene a mql5 a la cabeza del mercado de eA en todo el mundo. creo que merecemos una respuesta y que no se nos repita lo mismo una y otra vez, cuando es mucho más importante para muchos de nosotros porque es nuestra fuente de ingresos y lo que hacemos para ganarnos la vida.... NECESITAMOS la atención de MQL y una solución.
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
es webmoney trabajando ahora con o eres utilizar otro método gracias
¿funciona ahora webmoney o utiliza otro método? gracias
Hola, sigo recibiendo el error "rejected".