¿Cómo resolver este problema?
Encuentra a alguien con un teléfono móvil de confianza. Creo que es más fácil que cambiar el sistema de pago para el 0,1% de las situaciones atípicas
El 0,1% es un poco exagerado.
Y así sucesivamente.
Es decir, lo más probable es que el sistema de pago MQL5 tenga aún pocos usuarios, por lo que el soporte aún no ha sentido lo que puede provocar la falta de opciones alternativas para confirmar el número de teléfono.
En cuanto a la persona de confianza, te dije que usé el móvil de mi hermano. Ahora mismo está fuera de la ciudad. Así que, de nuevo, la situación es poco fiable. El móvil de otra persona no es mi móvil y en caso de que el sistema de pago descubra que el número no es mío, es decir, que he intentado engañarlo, bloqueará mi cuenta.
Pero esa no es la cuestión. La llamada situación "atípica" ya se ha producido y ahora la cuestión es cómo resolverla honestamente, es decir, sin hacer intentos de eludir y engañar al sistema.
Es una sarta de tonterías.
¿Qué pasa con los usuarios, como yo, que estamos en contra de aumentar los métodos de confirmación de retirada? Hoy en día - el teléfono móvil es como la suciedad:
1. cuesta una miseria y se puede comprar en cada esquina y SIM y teléfono tanto caro y barato
2. mantenimiento - mínimo, puede ser un par de dólares al año
3. en caso de robo de móviles, pérdida de SIM - para restaurar el número y una nueva SIM - no hay problema
4. número de teléfono en el perfil se puede cambiar fácilmente.
Al parecer, el siguiente problema que tendrá es cómo retirar fondos a webmoney, si los introdujo a través de tarjeta.
Además, el número de teléfono se especifica una vez y para la retirada regular de fondos a WebMoney - no es necesario.
En Moscú o en cualquier otra gran ciudad rusa es posible que sea así. Pero no todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo vive en estas ciudades.
4. el número de teléfono en el perfil se puede cambiar fácilmente.
Si es así, ¿para qué sirve la "protección" con la confirmación por SMS? Y si no es así, entonces se producirán sistemáticamente situaciones muy "atípicas", que según Rosh pueden ocurrir sólo en el 0,1% de los casos.
Señores, los sistemas de defensa sólo pueden hacerse más complejos, no eliminarse.
Es dinero.
La probabilidad de estado útil del sistema en su conjunto es igual al producto de las probabilidades de estado útil de los elementos individuales del sistema.
Renat, en criptografía también existe un enfoque diferente al que pretendes introducir, a saber, la fuerza criptográfica de todo el sistema se evalúa al nivel de la fuerza criptográfica de la defensa más débil del sistema. Por lo tanto, eliminando el eslabón más débil, es posible aumentar la fortaleza criptográfica de todo el sistema.
La ingeniería social confirma que la aparente fortaleza de las llamadas defensas sólo adormece la vigilancia de quienes confían demasiado en su fortaleza.
Y los hackers también saben que aumentar la complejidad de las defensas puede reducir su fiabilidad global. Así que intentan encontrar puntos débiles.
.
Donde hay una línea delgada, hay un desgarro.
Todo lo anterior son verdades comunes. Por lo tanto, si quieres discutir, no es conmigo, sino con estas mismas. Yo no las inventé ni las prescribí.
Todavía no puedo encontrar por qué pagar por mql5 nube agnets. sólo los libres iam capaz de utilizar.
¿alguien sabe lo que es mql5 agnets nube?