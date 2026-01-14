Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 54
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola amigos alguien me puede decir si esta verificación de cuenta tarda mucho tengo dinero disponible ya había hecho algunos retiros antes ahora me pide que espere la verificación.
a mi me paso lo mismo ¿cuanto tardaron los tuyos?
Hay diferentes indicaciones del fondo máximo de retiro 500usd y 1000usd wc es el máximo real y si yo fuera a retirar 1000 usd porharps por día en diferentes plataformas de retiro por ejemplo paypal y tarjeta bancaria, ¿puede el retiro tener éxito?
Hay un límite de retirada de 500$ diarios desde su cuenta MQL5, para cualquier otro caso contacte con el Service Desk.
No puedo sacar mi dinero.
Contacta con tu broker, aquí no podemos ayudarte.
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se pueden transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
De tres segundos a tres días - depende de su banco.