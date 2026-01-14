Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 54

Nuevo comentario
 
Los comentarios que no guardan relación con este tema se han trasladado a "Mensajes fuera de tema".
 
Marcelo Prestes De Oliveira:
Hola amigos alguien me puede decir si esta verificación de cuenta tarda mucho tengo dinero disponible ya había hecho algunos retiros antes ahora me pide que espere la verificación.

a mi me paso lo mismo ¿cuanto tardaron los tuyos?

 
Los comentarios que no guardan relación con este tema se han trasladado a "Mensajes fuera de tema".
[Eliminado]  
Hay diferentes indicaciones del fondo máximo de retiro 500usd y 1000usd wc es el máximo real y si yo fuera a retirar 1000 usd perharps por día en diferentes plataformas de retiro por ejemplo paypal y tarjeta bancaria, ¿puede el retiro tener éxito?
 
32278813:
Hay diferentes indicaciones del fondo máximo de retiro 500usd y 1000usd wc es el máximo real y si yo fuera a retirar 1000 usd porharps por día en diferentes plataformas de retiro por ejemplo paypal y tarjeta bancaria, ¿puede el retiro tener éxito?

Hay un límite de retirada de 500$ diarios desde su cuenta MQL5, para cualquier otro caso contacte con el Service Desk.

 
No puedo sacar mi dinero.
 
12006476:
No puedo sacar mi dinero.

Contacta con tu broker, aquí no podemos ayudarte.

 
Los comentarios que no guardan relación con este tema se han trasladado a "Mensajes fuera de tema".
 
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se puede transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?
 
Nauris Zukas:
Quién retiró a una tarjeta bancaria, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir? ¿Se pueden transferir USD a una tarjeta EUR (VISA)?

De tres segundos a tres días - depende de su banco.

1...474849505152535455565758596061...184
Nuevo comentario