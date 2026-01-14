Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 153
¿Y si su valor disminuyera?
No creo que a los usuarios les hiciera ninguna gracia. No, un monedero criptográfico no es deseable en absoluto.
Que se pueda depositar o retirar dinero en criptodivisas es otra cosa, pero el monedero tiene que ser una moneda fiduciaria.
USDC es estable
No seas petulante. Anteriormente se te ordenó postear en este tema cuando se hablara de pagos.
Sin embargo, hiciste caso omiso y publicaste en la sección general. Así que, obviamente, he eliminado tu post con un mensaje recordándote de nuevo que lo publiques aquí.
Aquí somos usuarios normales. Incluso nosotros los mods. Por lo tanto, no sabemos nada más de lo que ya se ha publicado aquí.
En el Service Desk. Si te has puesto en contacto con ellos, entonces tendrás que ser paciente y esperar una respuesta. No hay nada más que nadie aquí en el foro pueda hacer al respecto.
Del ticket de soporte de hoy:
Hace unos años MQL5 dijo que ya no trabajarían con PayPal, pero he aquí que lo hicieron.
ahora PayPal se ha ido de nuevo, por favor, ¿qué otra forma de pago o retirada trabajará el equipo MQL5 con.
Aquí hay algunas sugerencias
1. Perfect Money
2. AirTM por favor, ¿qué sitio puedo utilizar para transferir fondos de Webmoney a PayPal? AirTM
por favor ayuda que Sitio puedo utilizar para transferir fondos de Webmoney a PayPal, incluso si estoy perdiendo 30% en Cargos cómo podemos resolver este nuevo inconveniente MQL5 ahora nos enfrentamos, como los únicos métodos de pago izquierda no funcionan en otros países.
