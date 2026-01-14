Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 153

Wilna Barnard #: Si existiera una criptomoneda, sería más fácil retirar dinero para las personas que viven en EE.UU.. La moneda no tiene por qué estar directamente vinculada al usd 1:1. De hecho, podría aumentar su valor, haciéndola aún más atractiva. La base de usuarios crecería, y MQL5 necesitaría otro edificio nuevo.

¿Y si su valor disminuyera?

No creo que a los usuarios les hiciera ninguna gracia. No, un monedero criptográfico no es deseable en absoluto.

Que se pueda depositar o retirar dinero en criptodivisas es otra cosa, pero el monedero tiene que ser una moneda fiduciaria.

 
Fernando Carreiro #:

USDC es estable

 
Mods están eliminando post sobre los pagos ahora. Y Metaquotes sigue sin responder. ¿Puede alguien explicar cuándo podemos esperar algún tipo de respuesta? ¿Por qué Metaquotes sigue aceptando pagos de los clientes si no pueden devolverles el dinero que se les debe? Metaquotes tiene una cuenta en el foro. ¿Dónde están los empleados? Este es un asunto urgente para mucha gente y a nadie parece importarle.
 
@Jesse Phipps #: Los mods están eliminando los post sobre pagos ahora.

No seas petulante. Anteriormente se te ordenó postear en este tema cuando se hablara de pagos.

Sin embargo, hiciste caso omiso y publicaste en la sección general. Así que, obviamente, he eliminado tu post con un mensaje recordándote de nuevo que lo publiques aquí.

Jesse Phipps #: ¿Puede alguien explicarnos cuándo podemos esperar algún tipo de respuesta? ¿Por qué Metaquotes sigue aceptando pagos de los clientes si no pueden devolverles el dinero que se les debe?

Aquí somos usuarios normales. Incluso nosotros los mods. Por lo tanto, no sabemos nada más de lo que ya se ha publicado aquí.

Jesse Phipps #: ¿Dónde están los empleados? Este es un asunto urgente para mucha gente y a nadie parece importarle.

En el Service Desk. Si te has puesto en contacto con ellos, entonces tendrás que ser paciente y esperar una respuesta. No hay nada más que nadie aquí en el foro pueda hacer al respecto.

 

Del ticket de soporte de hoy:

 
Jesse Phipps #: Desde el ticket de soporte de hoy:
Me han dicho esto repetidamente durante 2 meses. Dicen que están trabajando en una solución, pero han pasado 2 meses, así que no sé cómo puede tomar tanto tiempo. Podría ser dinero simplemente atascado hasta 3k beneficio
 
¿Alguien puede verificar que la transferencia bancaria de 3.000 dólares funciona para los usuarios de EE.UU.?
 
Buenos días.
Hace unos años MQL5 dijo que ya no trabajarían con PayPal, pero he aquí que lo hicieron.
ahora PayPal se ha ido de nuevo, por favor, ¿qué otra forma de pago o retirada trabajará el equipo MQL5 con.
Aquí hay algunas sugerencias

1. Perfect Money
2. AirTM por favor, ¿qué sitio puedo utilizar para transferir fondos de Webmoney a PayPal? AirTM

por favor ayuda que Sitio puedo utilizar para transferir fondos de Webmoney a PayPal, incluso si estoy perdiendo 30% en Cargos cómo podemos resolver este nuevo inconveniente MQL5 ahora nos enfrentamos, como los únicos métodos de pago izquierda no funcionan en otros países.
 
Crea lo que quiera. Yo me jubilé con mi Bitcoin, así que nunca me convencerán de que las criptomonedas son mala idea.
 
Jefferson Judge Metha #:
Buenos días.
Hace unos años MQL5 dijo que ya no trabajarían con PayPal, pero he aquí que lo hicieron.
ahora PayPal se ha ido de nuevo, por favor, ¿qué otra forma de pago o retirada trabajará el equipo MQL5 con.
Aquí hay algunas sugerencias

1. Perfect Money
2. AirTM por favor, ¿qué sitio puedo utilizar para transferir fondos de Webmoney a PayPal? AirTM

por favor ayuda que Sitio puedo usar para transferir fondos de Webmoney a PayPal, aunque estoy perdiendo 30% en Cargos como podemos resolver este nuevo inconveniente de MQL5 que ahora enfrentamos, ya que los unicos metodos de pago que quedan no funcionan en otros paises.
Puede utilizar exchanger.money, es parte de Webmoney. Su correo electrónico Paypal debe ser especificado en su perfil de pasaporte WM y verificado en WM. Las transferencias a Paypal se hacen peer to peer manualmente.
