Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 135
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola amigos... ¿Alguien sabe exactamente cuándo volverá PayPal? ¿Alguien ha conseguido ponerse en contacto con el administrador y averiguar algo al respecto? Mucha gente está teniendo problemas y está preocupada, pero creo que todavía no tenemos una respuesta clara.
Según Fernando, PayPal no volverá. Ver su Post #711.
¿No habéis visto ya la respuesta en el post #694 y mis comentarios posteriores en los posts #698 y #711?
¿No has visto ya la respuesta en el post #694 y mis comentarios posteriores en los posts #698 y #711?
Sí, acabo de ver su respuesta. Ahora, ¿qué debo hacer? Sin PayPal, no puedo operar en el sitio web. Sería estupendo si pudiéramos convencer a los administradores del sitio para que permitieran las retiradas a través de criptomoneda. ¿Cree que hay alguna forma de conseguirlo? Porque parece que PayPal podría no estar disponible durante mucho tiempo.
No estoy de acuerdo. He intentado utilizar Webmoney pero la transacción siempre falla.
Somos usuarios normales como tú. No podemos responder por MetaQuotes, así que, ¿por qué no te pones en contacto con el Service Desk y les preguntas directamente?
Ok gracias..
Me parece extraño que bastantes usuarios se quejen aquí en un foro, que es para usuarios, por usuarios, y también moderado por usuarios normales, todos los cuales no pueden hablar en nombre de MetaQuotes.
Sin embargo, pocos parecen querer hacer lo que es más lógico (y útil), que es ponerse en contacto con el Service Desk y pedir aclaraciones sobre el problema, y para obtener instrucciones sobre cómo resolverlo o encontrar una solución.
Parece que, en lugar de intentar encontrar una posible solución, a la mayoría sólo le interesa encontrar audiencia para sus "lamentos".
Me parece extraño que bastantes usuarios se quejen aquí en un foro, que es para usuarios, por usuarios, y además moderado por usuarios normales, todo lo cual no puede hablar en nombre de MetaQuotes.
Sin embargo, pocos parecen querer hacer lo que es más lógico (y útil), que es ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario y pedir aclaraciones sobre el problema, y para obtener instrucciones sobre cómo resolverlo o encontrar una solución.
Parece que, en lugar de intentar encontrar una posible solución, a la mayoría sólo le interesa encontrar audiencia para sus "lamentos".
Me he puesto en contacto con la oficina, sólo quería saber si alguien sabe algo más. Además, es una preocupación válida, ya que se trata de dinero.