Hola amigos... ¿Alguien sabe exactamente cuándo volverá PayPal? ¿Alguien ha conseguido ponerse en contacto con el administrador y averiguar algo al respecto? Mucha gente está teniendo problemas y está preocupada, pero creo que todavía no tenemos una respuesta clara.

Según Fernando, PayPal no volverá. Ver su Post #711.

 
¿No habéis visto ya la respuesta en el post y mis comentarios posteriores en los posts y ?

 
Fernando Carreiro #:

¿No has visto ya la respuesta en el post y mis comentarios posteriores en los posts y ?

Sí, acabo de ver su respuesta. Ahora, ¿qué debo hacer? Sin PayPal, no puedo operar en el sitio web. Sería estupendo si pudiéramos convencer a los administradores del sitio para que permitieran las retiradas a través de criptomoneda. ¿Cree que hay alguna forma de conseguirlo? Porque parece que PayPal podría no estar disponible durante mucho tiempo.

 
Somos usuarios normales como tú. No podemos responder por MetaQuotes, así que, ¿por qué no se pone en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y les pregunta directamente?
Gamuchirai Zororo Ndawana #: Me sorprende decir esto, pero Webmoney (WM) es bastante útil. De hecho, puede ser más útil que Paypal (PP), y no me malinterpreten, yo también me enfadé cuando PP "desapareció". Pero WM ofrece servicios que PP no ofrece. Como Crypto, PP sólo permite a los clientes de EE.UU. para cambiar fiat para Crypto, WM le permite hacerlo de buenas a primeras, y usted puede retirar cripto de usted WM cartera en una cartera privada que tiene. WM es realmente fuego.

No estoy de acuerdo. He intentado utilizar Webmoney pero la transacción siempre falla.

 
Somos usuarios normales como tú. No podemos responder por MetaQuotes, así que, ¿por qué no te pones en contacto con el Service Desk y les preguntas directamente?

Ok gracias..

 
¿Qué pasa con todo el dinero acumulado que la gente no puede retirar? Parece que hay un montón de gente que no puede retirarse de estos métodos. ¿Qué pasa con los sistemas de MQL5 fuera de fecha?
 

Me parece extraño que bastantes usuarios se quejen aquí en un foro, que es para usuarios, por usuarios, y también moderado por usuarios normales, todos los cuales no pueden hablar en nombre de MetaQuotes.

Sin embargo, pocos parecen querer hacer lo que es más lógico (y útil), que es ponerse en contacto con el Service Desk y pedir aclaraciones sobre el problema, y para obtener instrucciones sobre cómo resolverlo o encontrar una solución.

Parece que, en lugar de intentar encontrar una posible solución, a la mayoría sólo le interesa encontrar audiencia para sus "lamentos".

 
Me he puesto en contacto con la oficina, sólo quería saber si alguien sabe algo más. Además, es una preocupación válida, ya que se trata de dinero.

 
Las respuestas del servicio de asistencia son todas de AI. ¿No he encontrado el enfoque adecuado?
