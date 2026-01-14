Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 131
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
tienen que averiguar algo lo antes posible, o tengo la sensación de una gran cantidad de los vendedores aquí que dependen de PayPal o se basan EE.UU. y no puede utilizar webmoney o tarjeta de retirar con retirarse de la plataforma. si ese es el caso MQL tendrá un gran golpe a su base de usuarios y los ingresos. Confío en que encontrarán una solución pronto
No es sólo en EE.UU., es prácticamente todo el mundo confiando en Paypal para cobrar.
⚠️Disclaimer: Esta es sólo mi opinión personal. No soy empleado de MetaQuotes y lo que sigue no representa en modo alguno la postura de MetaQuotes.
Dado que parece haber sido una decisión de PayPal la de retirar sus servicios, probablemente podría deberse al alto riesgo que la sección Market de MetaQuotes representa para PayPal.
Dudo mucho que PayPal haya tomado esta decisión a la ligera, y es probable que la decisión no sea revocada fácilmente ni a corto plazo.
MetaQuotes probablemente tendrá que hacer una gran revisión de la sección de Mercado, penalizando fuertemente a los vendedores involucrados en prácticas poco éticas, y limpiar a fondo la imagen negativa que la sección tiene actualmente.
Con suerte, dentro de unos años, una vez que la imagen haya mejorado, y con una estricta moderación en la sección Market, PayPal podría volver a considerar la posibilidad de ofrecer sus servicios.
⚠️Disclaimer: Esta es sólo mi opinión personal. No soy empleado de MetaQuotes y lo que sigue no representa en modo alguno la postura de MetaQuotes.
Dado que parece haber sido una decisión de PayPal el retractarse de sus servicios, probablemente podría deberse al alto riesgo que representa para PayPal la sección Market de MetaQuotes.
Dudo mucho que PayPal haya tomado esta decisión a la ligera, y es probable que la decisión no sea revocada fácilmente ni a corto plazo.
MetaQuotes probablemente tendrá que hacer una gran revisión de la sección de Mercado, penalizando fuertemente a los vendedores involucrados en prácticas poco éticas, y limpiar a fondo la imagen negativa que la sección tiene actualmente.
Con suerte, dentro de unos años, una vez que la imagen haya mejorado, y con una estricta moderación en la sección Market, PayPal podría volver a considerar la posibilidad de ofrecer sus servicios.
confío en que MQL encuentre una solución para la mayoría de sus buenos vendedores aquí en el mercado! cuento con ello :)
tienen que averiguar algo lo antes posible, o tengo la sensación de una gran cantidad de los vendedores aquí que dependen de PayPal o se basan EE.UU. y no puede utilizar webmoney o tarjeta de retirar con retirarse de la plataforma. si ese es el caso MQL tendrá un gran golpe a su base de usuarios y los ingresos. Confío en que encontrarán una solución pronto
¿Por qué no puede recargar su saldo MQL5 con una transferencia normal en línea? Los métodos de pago ofrecidos no son utilizables en absoluto para los europeos. Yo desde luego no me voy a hacer una tarjeta Visa sólo para poder pagar aquí. me basta con mi mastercard.
¿Por qué no puede recargar su saldo MQL5 con una transferencia normal en línea? Los métodos de pago ofrecidos no son utilizables en absoluto para los europeos. Yo desde luego no me voy a hacer una tarjeta Visa sólo para poder pagar aquí. me basta con mi mastercard.
Mastercard está disponible. Al menos, su logotipo aparece junto al de VISA.
Así que debería estar disponible para recargar la cuenta y pagar las compras.
antes usaba paypal y alguna vez uso transferencia bancaria a payoneer ( cuenta EUR ).
¿Alguien ha probado a retirar con tarjeta Payoneer ?
También estoy teniendo exactamente los mismos problemas que usted tiene con los otros "métodos de pago".
Si sus problemas de regulación por qué no crear retiros crypto para fondos ganados atleast.