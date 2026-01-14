Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 151
¿alguien sabe alguna tarjeta preferible tarjeta virtual que me permitirá retirar mi dinero ganado. ya que PayPal se retira. no he sido capaz de hacer cualquier retirada con éxito.
No, he probado muchas tarjetas. Depende del país, así que si el país está bloqueado, ninguna tarjeta funciona.
¿Alguien ha conseguido retirar dinero a su tarjeta bancaria?
Mi dinero está literalmente atascado en mql5, sin poder acceder a él.
Es increíble que si quiero recargar mi monedero haya 12 opciones disponibles para depositar, pero ninguna funcional y asequible para retirar, así que creo que podemos ver dónde están sus prioridades.
Al día siguiente el dinero apareció como congelado.
En el chat no me dan respuesta,
sólo una respuesta automática que debo esperar. Pero ya ha pasado mucho tiempo.
En el chat logré abrir un ticket que no fue respondido:
Sólo una pregunta, por favor
¿Por qué es la transferencia bancaria importe máximo es 4960.23 $
¿Por qué no es un número redondo, como 5000 $
Esta es su cantidad máxima de retiro Muhammad, porque el saldo actual de su cuenta MQL5 es probablemente $ 4990.23.
30 USD es la comisión de retirada bancaria.
¿dónde está la opción de pago paypal?
PayPal ya no está disponible (permanentemente) para todo el mundo.
Si esto cambia, se le notificará.
Para más detalles - puede leer este hilo sobre "Pagos y métodos de pago"
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
NOTA-1: El Foro es principalmente para los usuarios a:
(i) intercambiar ideas
(ii) discutir estrategias de negociación, las tendencias del mercado, MetaTrader características y consejos de codificación
(iii) compartir opiniones sobre otros temas relacionados con la negociación y el mercado.
NOTA-2: Todos somos usuarios habituales como usted y no tenemos acceso directo a las operaciones de pago de MetaQuotes.
Tengo $ 50 en mi MQL5, estoy comprando por valor de $ 30, pero mi pago no empuja a través, dice pago fallido? Por favor, ayuda. Thank you.