¿Pero qué puede ser entonces?
¿No se ha añadido la cuenta bancaria subyacente de la tarjeta al perfil de mercado MQL5.com?
Prefiero que no sea una cuestión de país. ¿Pero qué puede ser entonces?
MQ dice que ha sido rechazada por el sistema (remoto) y que no tienen más información. El proveedor de la tarjeta dice que no recibe ninguna solicitud. No podemos ponernos en contacto con VISA o MasterCard...
Ni siquiera sé de qué estás hablando, y no veo que él mencione nada al respecto en el post que enlazaste.
Una tarjeta de débito tiene su propio número, como una tarjeta de crédito, y el logotipo de Visa/Mastercard, pero no es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito suele estar conectada a una cuenta bancaria subyacente, por ejemplo, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Un número de cuenta corriente o de ahorro no es un número de tarjeta de débito. Intente añadir el número de cuenta bancaria real a su perfil de MQL5 Payments para que la tarjeta de débito funcione.
Es evidente que no sabes de lo que hablas. Lo que has dicho no tiene sentido.
" Parece, que en vez de intentar buscar una posible solución, a la mayoría sólo les interesa encontrar audiencia para sus "lamentaciones". " (Fernando, Post #742)
Que tengas suerte.
¡Oh nooooo! Acabo de hacer varias extracciones de prueba y he descubierto que MQ ya no almacena ningún tipo de información bancaria/de tarjeta. La cuenta bancaria con la que me registré originalmente está totalmente borrada, inutilizando mi tarjeta de débito.
Lamentación, lamentación, lamentación.😅
Voy a acabar llevándome mis productos de Market a otro sitio como whatshisname en otro hilo.
Perdón por mi información desactualizada publicada anteriormente en este hilo.
No es así como funciona. Independientemente de que sea una tarjeta de débito o de crédito, nosotros proporcionamos el número de VISA/MasterCard y otros detalles, no los detalles de la cuenta bancaria.
Por eso es tan importante utilizar una "tarjeta", porque sólo facilitamos los datos de la tarjeta, no los datos bancarios. Esto es válido para tarjetas de crédito normales, tarjetas de crédito prepago o tarjetas de débito que utilicen el sistema VISA o MasterCard.
No tengo ni idea de a qué te refieres. Nunca me pidió datos bancarios para la tarjeta de crédito. La única vez que pide datos bancarios es para la transferencia bancaria, no para las retiradas de VISA/MasterCard.
Fallando una y otra vez, ¿alguien puede ayudar por favor?