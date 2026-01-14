Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 53
¿Por qué no hay ningún dinero como yo había depositado $ 250 y no entiendo por qué debo depositar de nuevo para comenzar a operar? ¿Es esto una estafa?
Usted debe comprobar su cuenta de operaciones en su corredor, no aquí.
Hola, cuanto tarda el dinero en salir de aquí e ir a la tarjeta, ¿tarda mucho, lo sabéis?
gracias buen negocio
Hola, soy nuevo aquí. Deposité dinero en la cuenta de quick trade. A menos que esté confundido pensé que podría utilizar el dinero para tradehere. ¿Debo retirar el dinero de quick trade y depositarlo aquí? No entiendo cómo las dos cuentas están conectadas. Por favor ayude a alguien...
Usted no puede operar en el sitio web MQL5.
Usted negocia con un corredor.
Si Quick trade es un broker y has depositado fondos con ellos, comercia con ellos.
Tengo un depósito, pero no puedo usarlo para operar. No sé cómo tener esta cuenta conectada a mi cuenta metatrade. por favor, ayúdame a encontrar una solución
No hay conexión entre su cuenta con MQL5 y ningún broker. Usted no puede operar con su dinero depositado en MQL5.
Usted debe abrir una cuenta con un broker y depositar dinero con el broker.
Hola, ¿es posible comprar productos disponibles en el Mercado utilizando fondos depositados en mi monedero MQL5?
Gracias
Por supuesto, sólo tiene que elegir la forma de pago MQL5 a la izquierda, durante su compra.