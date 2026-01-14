Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 132

Sooji #:
Sí, llevo varios años en esta plataforma y sólo puedo utilizar PayPal... No hay otra manera... El sitio debe volver PayPal tan pronto como sea posible.
Estoy de acuerdo
 
⚠️ Nota del Moderador: Se han movido varios temas relacionados con "PayPal" a este, para mantener las discusiones en un solo lugar.
 

me pueden ayudar por favor hice retiro usando webmoney esta es mi primera vez usandolo la operacion se bloqueo pero no recibi el dinero en mi cartera siempre uso PayPal pero ya no esta disponible cuanto tiempo para que aparezca el dinero en la cartera de webmoney

 
No tengo experiencia con WebMoney. Mientras espera el consejo de otros usuarios, le sugiero que se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Sin embargo, para obtener una respuesta humana del Service Desk, tendrá que esperar al lunes, ya que sólo trabajan en horario de oficina (Chipre, UE).

Contact Us
Contact Us
  • www.mql5.com
Send your messages and see the history of your requests to the mql5.com support team even if you are not registered on the website.
 
Por favor, añada más métodos de retiro, como Tether y monedas digitales que todos los países y sitios de buena reputación utilizan, o Payeer o Perfect Money, y muchos otros métodos.
 
Hola MQL5, ¿cuándo es la retirada a PayPal se puede recuperar? Por favor, ayudar a proporcionar una línea de tiempo estimado. Gracias.
 
De acuerdo con el mensaje de la mesa de servicio como se informó en un post anterior, es no una situación temporal. PayPal ya no estará disponible.

 
De acuerdo con el mensaje del servicio de asistencia técnica como se informó en un post anterior, no es no una situación temporal. Ya no estará disponible.

Los métodos de retirada son muy limitados. El mejor es PayPal, que está limitado. Deberían solucionar este problema lo antes posible o añadir otros métodos de pago como Tether o Utopia.

 
Los métodos de retirada de fondos son muy limitados. El mejor es PayPal, que está limitado. Deberían solucionar este problema lo antes posible o añadir otros métodos de pago como Tether o Utopia.

Webmoney le permite cambiar fácilmente su fiat a Crypto

 

Me sorprende decir esto, pero Webmoney (WM) es bastante útil. De hecho, puede ser más útil que Paypal (PP), y no me malinterpreten, yo también me enfadé cuando PP "desapareció". Pero WM ofrece servicios que PP no ofrece. Como Crypto, PP sólo permite a los clientes de EE.UU. cambiar fiat por Crypto, WM te permite hacerlo desde el primer momento, y puedes retirar crypto de tu monedero WM a un monedero privado que tengas.

WM es realmente fuego.

Fig 1: Las opciones de retiro actuales

