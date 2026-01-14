Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 139
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Fallando una y otra vez, ¿alguien puede ayudar por favor?
Las redes de tarjetas, como Visa y Mastercard, manejan bases de datos conocidas como Archivos de Comerciantes Cancelados (TMF) que contienen información sobre cuentas que han sido cerradas por procesadores de tarjetas de crédito de todo el mundo por elevadas devoluciones de cargos o infracciones de las normas de las marcas de tarjetas.
Por ejemplo, MATCH son las siglas del sistema Mastercard Alert to Control High-risk Merchants. MATCH es la base de datos de Mastercard de archivos de comerciantes dados de baja (TMF) que contiene información sobre cuentas que han sido cerradas por procesadores de tarjetas de crédito de todo el mundo por devoluciones de cargo elevadas o infracciones de las normas de la marca de la tarjeta.
PayPal también funciona de forma muy parecida.
Para cuestiones financieras, póngase en contacto con el Service Desk - https://www.mql5.com/en/contact
Cuando vas al Service Desk. Te dicen que vayas al foro. Cuando llegas al foro, los moderadores te dicen que vayas al Service Desk ?????
Eso es incorrecto. Las cuestiones financieras siempre han sido gestionadas por el servicio de atención al cliente e incluso se indica así cuando se inicia el proceso.
He investigado un poco más respecto al post #775.
Si Visa, Mastercard y PayPal han añadido Metaquotes a la lista de Comercios Terminados, los bancos y procesadores de pago no están obligados a decirle a Metaquotes que Metaquotes ha sido añadido a la lista. Además, la lista es privada y no se puede ver públicamente. En este caso, ni el foro, ni el Service Desk, ni la propia Metaquotes pueden resolver el problema internamente. Metaquotes podría rogar a un banco o procesador que revele el estado de la lista. El resultado final es que Metaquotes necesitaría la ayuda de un abogado licenciado en procesamiento de pagos para salir de la lista. E incluso esto no es garantía de éxito. Prácticamente todos los comerciantes en la lista de Comerciante Terminado están en la lista debido a su incapacidad para cumplir con los términos del contrato(s) de procesamiento de pagos en primer lugar.
He tenido problemas financieros (3 veces) en el pasado, y yo era capaz de navegar por el "bot" y luego dejar un mensaje para un "humano" para responder más tarde.
Estoy de acuerdo en que era un poco enrevesado, pero no era imposible, ni era tan difícil. Su respuesta obviamente dependerá del tema y del caso concreto de cada uno.
Así que no, no estoy dando falsas esperanzas a nadie, porque yo mismo he tenido la experiencia.
Y por cierto, los moderadores somos usuarios normales como tú. No somos empleados y tampoco cobramos.
En primer lugar, buena suerte con el bot del servicio técnico. La persona que te atienda te dará una respuesta genérica y luego te dirá que consultes el foro porque no pueden hacer NADA. Este moderador está dando falsas esperanzas a la gente. La realidad es que el Service Desk NO PUEDE ayudarte cuando tus tarjetas bancarias son incompatibles con su oscuro proveedor de pagos. La persona del servicio de atención al cliente te dirá que sólo se ocupan de asuntos financieros relacionados con errores o disputas en transacciones financieras, es decir, pagos que realmente se han efectuado, NO problemas con tarjetas bancarias incompatibles. Lo he comprobado de primera mano. Hay una clara disparidad entre lo que debería ocurrir y lo que realmente ocurre. O tal vez tuve mala suerte e interactué con la persona equivocada en el mostrador de servicio. No lo sé.
Puedes ponerte en contacto con ellos con un mensaje. Me puse en contacto con ellos y he estado hablando de esto durante 2 semanas, pero no les importa. Ellos repiten el mismo mantra sobre el uso de una tarjeta diferente. La gente sólo tendrá dinero atascado hasta 3k
He investigado un poco más sobre el puesto 775.
Si Visa, Mastercard y PayPal han añadido Metaquotes a la lista de Terminated Merchant, los bancos y procesadores de pago no están obligados a decir Metaquotes que Metaquotes se ha añadido a la lista. Además, la lista es privada y no se puede ver públicamente. En este caso, ni el foro, ni el Service Desk, ni la propia Metaquotes pueden resolver el problema internamente. Metaquotes podría rogar a un banco o procesador que revele el estado de la lista. El resultado final es que Metaquotes necesitaría la ayuda de un abogado licenciado en procesamiento de pagos para salir de la lista. E incluso esto no es garantía de éxito. Prácticamente todos los comerciantes en la lista de Comerciante Terminado están en la lista debido a su incapacidad para cumplir con los términos del contrato(s) de procesamiento de pagos en primer lugar.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Retirada a tarjetas bancarias : ¿alguien con experiencia útil?
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
He probado con otra tarjeta de débito. Y me di cuenta de que el sistema utilizado por MetaQuotes es"UnLimit".
Su sitio web tiene una página de "Cobertura", y Norteamérica NO está incluida, así que probablemente esa sea la respuesta para mí.
Si tienes problemas con la retirada de la tarjeta, comprueba si tu país está en la lista :