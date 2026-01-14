Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 173
Muchos usuarios han pedido PayPal, pero su uso crearía varios retos serios para una plataforma como MQL5:
En resumen, PayPal no encaja bien con el funcionamiento de MetaQuotes.
¿Por qué los usuarios de algunos países no pueden retirar fondos con su tarjeta Visa o Mastercard?
Gracias por tomarse el tiempo de compartir una explicación tan detallada. Realmente ayuda a aclarar por qué existen estas restricciones y cuánto de ello está fuera del control directo de MetaQuotes. He estado trabajando en MQL5 desde 2010 y realmente me encanta la plataforma y la comunidad.
Dicho esto, la falta de opciones de retiro eficientes se está convirtiendo en un problema grave para muchos de los que vendemos productos aquí. Sin una forma fiable de acceder a nuestras ganancias, es difícil justificar seguir contribuyendo a pesar de nuestra pasión por este ecosistema.
Una posible solución podría ser integrar DeFi o al menos permitir depósitos y retiradas a través de criptodivisas. Esto evitaría muchas de las limitaciones bancarias y ofrecería una alternativa segura, rápida y global. Además, incluso si PayPal no es factible para los depósitos, añadirlo como una opción de retiro podría hacer una gran diferencia para muchos usuarios.
Realmente espero que MQL5 considere ampliar los métodos de retiro pronto. La plataforma tiene mucho potencial, y con mejores opciones de pago, que mantendría a los contribuyentes desde hace mucho tiempo como yo motivados para permanecer y crecer con ella.
Gracias de nuevo por compartir tus ideas.
Tengo algo de mi dinero de mi cuenta MQ:) ¡Pude retirar 100 $! Después de un par de segundos después de mi retirar el dinero de MQ, 100 $, se convirtió a € por 1 $ = 0,86280 = 86,28 €.
Y ahora en la aplicación dice"pagopendiente" así que mi cuenta sigue a cero! Creo que tendré que esperar hasta el lunes.
Abrí la cuenta en 10 minutos ayer por la tarde con pasaporte, selfie y mi número de identificación fiscal austriaco.
Elegí una cuenta gratuita (sincomisiones en ) con una tarjeta MasterCard gratuita. Más tarde veré si puedo recargar, por ejemplo, mi cuenta de broker.
¿Cuánto me pagarías por decirte dónde y cómo?)
No, es broma. El banco se llama bunq B.V. y está regulado por la UE y los Países Bajos, por lo que hasta 100.000 € de dinero privado está a salvo en caso de que el banco quiebre.
En los comentarios sobre bancos y cuentas se critica el hecho de que sólo se reciben respuestas de AI. Esto significa que si todo sigue normal, todo va bien, pero si algo va mal, ¡se tarda mucho y resulta estresante y molesto!
Se ha publicado el artículo Pagos y formas de pago:
Autor: MetaQuotes
Admins, ¡Hola!
1) No puedo recargar el saldo de mi cuenta aquí en el sitio con tarjeta UnionPay, Número de pedido: 250804_2818.
2) ¿por qué no hay posibilidad de crear un "Nuevo Pedido" en "Servicedeck"?? al intentar abrir un Nuevo Pedido no pasa nada (!) - al final de la línea de dirección hay un "espacio en blanco" (#).
3) (?) y por qué quitaron WebMoney como sistema de pago para RELLENAR una cuenta aquí en el sitio ????
... CÓMO recargar saldos aquí en el sitio MQL5 y pagar por Freelancing ?????.
Utilicé mi tarjeta Visa de Pagbank y el pago se hizo efectivo, pero tardó mucho tiempo. Parece que Pagbank tarda en procesar los pagos internacionales. Si no te importa esperar unos días, inténtalo.
Admins, ¡hola!
1) No puedo recargar el saldo de mi cuenta aquí en el sitio con tarjeta UnionPay, número de orden: 250804_2818.
2) ¿por qué en "Servicedeck" no hay posibilidad de crear una "Nueva Solicitud"?? al intentar abrir una Nueva Solicitud - no pasa nada (!) - al final de la línea de dirección aparece "en blanco" (#).
3) (?) ¿por qué han quitado WebMoney como sistema de pago para RELLENAR una cuenta aquí en el sitio ??? ?
... CÓMO recargar saldos aquí en la página web MQL5 y pagar por Freelancing ?????.
... como me enteré más tarde por el propio Freelance Ejecutor - recientemente la UE bloqueó UnionPay de los bancos rusos ...
y esto = FIASCO, señores (!)
El segmento ruso de usuarios de la pagina web MQL-5 ahora no podra ser parte activa de la enorme comunidad amistosa MQL-5 ... hasta que no haya mas usuarios de MQL-5 ... hasta que no haya otras formas de recargar su saldo en el sitio web MQL-5 (y retirar dinero de su cuenta) para la región RU (!).
:(
Hola @Jefferson Juez Metha
Tuve dificultades para retirar fondos directamente a mi tarjeta Visa bancaria, por lo que la única opción práctica era utilizar WebMoney.
Si WebMoney está permitido en Zimbabue y tienes una cuenta de criptomonedas (por ejemplo, Binance) registrada y verificada, prueba esto:
Este es el método que yo utilizo para que me abonen mis fondos. Hasta que esperemos a que MQL5 resuelva los problemas de retirada, puedes probar este método.
Gracias.
Visa o Master card ofrecidos por la mayoría de los países asiáticos funciona perfectamente con los retiros de mql5
Le sugiero u obtener uno o póngase en contacto con un amigo que le ayude para los retiros. Te ahorrará estrés, costes y tiempo utilizando otros medios.
Sólo una sugerencia
Buenos días a todos!!! Dime cómo depositar fondos en PAY PAL ¿puedo
¡Actualmente no existe la opción de PayPal! Ya no está disponible desde principios de 2025 por decisión de PayPal.