Miguel Angel Vico Alba #:
Hola a todos,

He visto mucha confusión y frustración por parte de usuarios de diferentes países acerca de por qué ciertos métodos de pago no están disponibles en MQL5.com, por qué los retiros con tarjeta fallan en muchas regiones, o por qué los retiros bancarios tienen un mínimo tan alto. Así que pensé en compartir una perspectiva personal, basada en la experiencia y la información disponible públicamente. Esto no es oficial de ninguna manera, y no estoy tratando de defender MetaQuotes. Sólo estoy tratando de arrojar algo de luz sobre las cosas que muchos usuarios pueden no ser conscientes de.

Esto no es sólo un problema en los EE.UU.. Personas de Kenia, India, Argentina, Sudáfrica y muchos otros países se ven afectadas por las mismas limitaciones. Y a menudo la razón no reside enteramente en MetaQuotes, sino en las leyes locales, los sistemas financieros y las redes de pago.

¿Por qué no se admite PayPal?

Muchos usuarios han pedido PayPal, pero su uso crearía varios retos serios para una plataforma como MQL5:

  • PayPal permite a los compradores revertir los pagos (devoluciones de cargo) incluso mucho tiempo después de una transacción. Esto es arriesgado para los productos digitales que no pueden ser devueltos.
  • PayPal tiene un historial de congelación de fondos sin previo aviso cuando detecta lo que considera una actividad irregular.
  • Las comisiones son elevadas, especialmente para las transacciones transfronterizas.
  • MetaQuotes gestiona su propio sistema de pago interno, y utilizar PayPal limitaría su capacidad para controlar directamente las disputas y los problemas de cuenta.
  • Ciertos servicios relacionados con el comercio, como las suscripciones a señales, pueden infringir la Política de uso aceptable de PayPal.

En resumen, PayPal no encaja bien con el funcionamiento de MetaQuotes.

¿Por qué los usuarios de algunos países no pueden retirar fondos con su tarjeta Visa o Mastercard?

Este es un problema común no sólo en los EE.UU., sino también en lugares como Kenia, Argentina, India y otros. He aquí las principales razones:
  • Algunos países tienen normativas que dificultan o incluso ilegalizan que los residentes reciban pagos internacionales a tarjetas locales.
  • En EE.UU. y algunas otras regiones, las cuentas personales Visa/Mastercard a menudo no permiten recibir pagos de empresas extranjeras. En EE.UU., esto se rige por la Ley de Secreto Bancario, y cualquier empresa que desee enviar fondos a tarjetas con sede en EE.UU. debe registrarse como transmisor de dinero en FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
  • MetaQuotes no está registrada en la FinCEN. Eso no significa que estén haciendo nada malo, simplemente significa que no han establecido una entidad legal en EE.UU. para operar bajo la ley financiera estadounidense. Hacerlo sería extremadamente complejo y caro, y no forma parte de su modelo de negocio.
  • En muchos países, los bancos o los emisores de tarjetas rechazan automáticamente los pagos de empresas vinculadas al comercio o la inversión, a veces sin ninguna razón legal clara.
Así que, aunque MetaQuotes quisiera ofrecer la retirada de fondos con tarjeta en todas partes, en muchos casos simplemente no puede.

¿Por qué el importe mínimo para una transferencia bancaria es de 3.000 $?

Esta es otra queja frecuente, pero hay algunas razones prácticas y legales para ello:
  • Las transferencias bancarias internacionales (SWIFT) conllevan múltiples comisiones, del banco remitente, de los bancos intermediarios y del banco receptor. Estas comisiones pueden ser considerables, lo que hace que las pequeñas retiradas no sean rentables ni para el usuario ni para la empresa.
  • MetaQuotes debe cumplir las leyes contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Estas incluyen la Directiva 2015/849 de la UE y las recomendaciones del GAFI que se aplican a nivel mundial. Una forma de reducir el riesgo es evitar grandes volúmenes de transacciones de poco valor.
  • Procesar muchas transferencias pequeñas añade una importante carga administrativa.
  • Establecer un umbral más alto ayuda a garantizar que los usuarios retiran fondos de forma más deliberada y eficiente.
Nota final

Una vez más, esto no pretende excusar nada. Definitivamente hay cosas que MetaQuotes podría mejorar, opciones de retirada más flexibles, mejor atención al cliente y una comunicación más clara. Pero también es cierto que muchos de los obstáculos a los que se enfrentan los usuarios vienen de fuera de la empresa, las leyes nacionales, las regulaciones financieras, las políticas bancarias y las reglas de las redes de pago.

Entender esto no resuelve el problema, pero puede ayudar a algunos a darse cuenta de que la situación es más compleja de lo que parece a primera vista. Sólo eso puede ayudar a reducir parte de la frustración.

Si alguien tiene más información o correcciones que compartir, estaré encantado de leerlas. Cuanto más entendamos, mejores decisiones podremos tomar.

Cuídense.

Gracias por tomarse el tiempo de compartir una explicación tan detallada. Realmente ayuda a aclarar por qué existen estas restricciones y cuánto de ello está fuera del control directo de MetaQuotes. He estado trabajando en MQL5 desde 2010 y realmente me encanta la plataforma y la comunidad.

Dicho esto, la falta de opciones de retiro eficientes se está convirtiendo en un problema grave para muchos de los que vendemos productos aquí. Sin una forma fiable de acceder a nuestras ganancias, es difícil justificar seguir contribuyendo a pesar de nuestra pasión por este ecosistema.

Una posible solución podría ser integrar DeFi o al menos permitir depósitos y retiradas a través de criptodivisas. Esto evitaría muchas de las limitaciones bancarias y ofrecería una alternativa segura, rápida y global. Además, incluso si PayPal no es factible para los depósitos, añadirlo como una opción de retiro podría hacer una gran diferencia para muchos usuarios.

Realmente espero que MQL5 considere ampliar los métodos de retiro pronto. La plataforma tiene mucho potencial, y con mejores opciones de pago, que mantendría a los contribuyentes desde hace mucho tiempo como yo motivados para permanecer y crecer con ella.

Gracias de nuevo por compartir tus ideas.

 
He tenido el mismo problema desde febrero o marzo de este año (habría sido la primera vez que intenté retirar), pero ayer, 28 de julio de 2025, decidí intentarlo de nuevo, y el retiro fue transferido instantáneamente a mi tarjeta de débito Banorte en México.
Así que creo que hay esperanza, o ya están trabajando en el tema del retiro.
Felices retiros :)
 

Tengo algo de mi dinero de mi cuenta MQ:) ¡Pude retirar 100 $! Después de un par de segundos después de mi retirar el dinero de MQ, 100 $, se convirtió a € por 1 $ = 0,86280 = 86,28 €.

Y ahora en la aplicación dice"pagopendiente" así que mi cuenta sigue a cero! Creo que tendré que esperar hasta el lunes.

Abrí la cuenta en 10 minutos ayer por la tarde con pasaporte, selfie y mi número de identificación fiscal austriaco.

Elegí una cuenta gratuita (sincomisiones en ) con una tarjeta MasterCard gratuita. Más tarde veré si puedo recargar, por ejemplo, mi cuenta de broker.

¿Cuánto me pagarías por decirte dónde y cómo?)

No, es broma. El banco se llama bunq B.V. y está regulado por la UE y los Países Bajos, por lo que hasta 100.000 € de dinero privado está a salvo en caso de que el banco quiebre.

  1. La FMA austriaca () no muestra ninguna advertencia: https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V.

  2. En los comentarios sobre bancos y cuentas se critica el hecho de que sólo se reciben respuestas de AI. Esto significa que si todo sigue normal, todo va bien, pero si algo va mal, ¡se tarda mucho y resulta estresante y molesto!

  3. Compruebe y asegúrese de que después de abrir la cuenta se establece en Bunq GRATIS, supongo que por defecto un plan de pago diferente con los costos regulares ist establece automáticamente.
¡Así que si quieres correr el riesgo lo harás por tu cuenta - no hay garantía por mi parte, mi experiencia abarca 24 horas, la apertura de la cuenta y un pago!
MetaQuotes:

Se ha publicado el artículo Pagos y formas de pago:

Autor: MetaQuotes

Admins, ¡Hola!

1) No puedo recargar el saldo de mi cuenta aquí en el sitio con tarjeta UnionPay, Número de pedido: 250804_2818.

2) ¿por qué no hay posibilidad de crear un "Nuevo Pedido" en "Servicedeck"?? al intentar abrir un Nuevo Pedido no pasa nada (!) - al final de la línea de dirección hay un "espacio en blanco" (#).

3) (?) y por qué quitaron WebMoney como sistema de pago para RELLENAR una cuenta aquí en el sitio ????

... CÓMO recargar saldos aquí en el sitio MQL5 y pagar por Freelancing ?????.

 
Dustin Vlok #:

Utilicé mi tarjeta Visa de Pagbank y el pago se hizo efectivo, pero tardó mucho tiempo. Parece que Pagbank tarda en procesar los pagos internacionales. Si no te importa esperar unos días, inténtalo.

Tardó un poco, pero es la única forma que he visto hasta ahora. Lo probaré.
 
Vitaliy Kostrubko #:

Admins, ¡hola!

1) No puedo recargar el saldo de mi cuenta aquí en el sitio con tarjeta UnionPay, número de orden: 250804_2818.

2) ¿por qué en "Servicedeck" no hay posibilidad de crear una "Nueva Solicitud"?? al intentar abrir una Nueva Solicitud - no pasa nada (!) - al final de la línea de dirección aparece "en blanco" (#).

3) (?) ¿por qué han quitado WebMoney como sistema de pago para RELLENAR una cuenta aquí en el sitio ??? ?

... CÓMO recargar saldos aquí en la página web MQL5 y pagar por Freelancing ?????.

... como me enteré más tarde por el propio Freelance Ejecutor - recientemente la UE bloqueó UnionPay de los bancos rusos ...

y esto = FIASCO, señores (!)

El segmento ruso de usuarios de la pagina web MQL-5 ahora no podra ser parte activa de la enorme comunidad amistosa MQL-5 ... hasta que no haya mas usuarios de MQL-5 ... hasta que no haya otras formas de recargar su saldo en el sitio web MQL-5 (y retirar dinero de su cuenta) para la región RU (!).

:(

 
Jefferson Judge Metha # Como usuario de Zim, sin opciones de retirar mis fondos, yo también me uniré a vosotros.

Hola @Jefferson Juez Metha

Tuve dificultades para retirar fondos directamente a mi tarjeta Visa bancaria, por lo que la única opción práctica era utilizar WebMoney.

Si WebMoney está permitido en Zimbabue y tienes una cuenta de criptomonedas (por ejemplo, Binance) registrada y verificada, prueba esto:

  1. Retire fondos a su cuenta de WebMoney (WMZ).
  2. Convierta WMZ a WMT (al tipo de cambio actual: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Transfiere WMT a tu cuenta Binance USDT. En WebMoney, la tasa es 1 WMT = 1 USDT. Asegúrese de seleccionar una red blockchain con tarifas de transacción bajas.
  4. Vende USDT a través de Binance P2P y retira las ganancias en tu método local preferido (cuenta de Mobile Money o cuenta bancaria).
  5. Compara las tarifas cuidadosamente para minimizar los costes de transacción y maximizar la cantidad que recibes.

Este es el método que yo utilizo para que me abonen mis fondos. Hasta que esperemos a que MQL5 resuelva los problemas de retirada, puedes probar este método.

Gracias.

 
Daniel Opoku #:

Hola @Jefferson Juez Metha

Tuve dificultades para retirar fondos directamente a la tarjeta Visa de mi banco, así que la única opción práctica era utilizar WebMoney.

Si WebMoney está permitido en Zimbabwe y usted tiene y cripto cuenta (por ejemplo. Binance) registrado y verificado, a continuación, intente esto:

  1. Retire fondos a su cuenta de WebMoney (WMZ).
  2. Convierta WMZ a WMT (al tipo de cambio actual: 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Transfiere WMT a tu cuenta Binance USDT. En WebMoney, la tasa es 1 WMT = 1 USDT. Asegúrese de seleccionar una red blockchain con tarifas de transacción bajas.
  4. Vende USDT a través de Binance P2P y retira las ganancias en tu método local preferido (cuenta de Mobile Money o cuenta bancaria).
  5. Compara las tarifas cuidadosamente para minimizar los costes de transacción y maximizar la cantidad que recibes.

Este es el método que yo utilizo para que me abonen mis fondos. Hasta que esperemos a que MQL5 resuelva los problemas de retirada, puedes probar este método.

Gracias.

Visa o Master card ofrecidos por la mayoría de los países asiáticos funciona perfectamente con los retiros de mql5

Le sugiero u obtener uno o póngase en contacto con un amigo que le ayude para los retiros. Te ahorrará estrés, costes y tiempo utilizando otros medios.


Sólo una sugerencia

 

Buenos días a todos!!! Dime cómo depositar fondos en PAY PAL ¿puedo

 
@Grom191986 #¡¡¡Buenos días a todos!!! Dime cómo depositar fondos en PAYPAL puedo

¡Actualmente no existe la opción de PayPal! Ya no está disponible desde principios de 2025 por decisión de PayPal.

