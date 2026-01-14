Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 183
¡Buenos días!
Llevo un mes intentando averiguar cómo recargar mi saldo para pagar las compras en el mercado y pagar el trabajo en autónomos, pero no he encontrado la manera.
Sólo tengo kraty RF, pero no funcionan. Hay una tarjeta Rosselkhozbank UnionPay, pero entiendo de ella también ya no para recargar.
¿Por qué no hay manera de recargar mi cuenta con cripto?
¿Qué hacer, dime?
Normalmente se exige una verificación adicional en la primera retirada, por lo que no es algo anormal.
El tiempo de respuesta habitual del Service Desk es de alrededor de una semana.
Gracias por sus comentarios. ¿Siempre aparece esta notificación de verificación? No es la primera vez que retiro dinero. Gracias.
Pregunta a tus amigos si alguno tiene una tarjeta emitida fuera de Rusia. Los que viajan al extranjero probablemente la tengan. Pídeles que recarguen su saldo.
Yo ya lo intenté, pero fracasé. La transferí a la visa armenia de mi amigo, pero no pude recargar la cuenta desde ella.
No he averiguado si el problema está en la tarjeta o mql5 no digiere todas las tarjetas.
Por favor, traiga de vuelta paypal como una opción de retiro. Es el único que no tenía problemas con la retirada de los fondos canadienses
PayPal tiene su sede en EE.UU. Metaquotes tiene su sede en Chipre. Los bancos y procesadores de tarjetas norteamericanos añadieron Chipre a su lista negra. Según mis investigaciones, la República de Chipre (al sur de la DMZ) tiene un plan de cumplimiento en marcha. Sólo nos queda esperar a que Chipre sea excluida de la lista.
Para su información... Otro usuario de Norteamérica ha informado (a fecha de este post) de que las transferencias bancarias funcionan (retirada mínima de 3000 USD).
Estoy estudiando diferentes servicios que dan la oportunidad de registrar tarjetas virtuales extranjeras y uno de ellos ("Pay worldwide" se llama) tiene una lista de cosas que no se pueden pagar con tarjeta y sabe si su mastercard virtual funcionará al financiar una cuenta en mql5.
¿Quizás alguien la haya usado? Porque cuesta dinero abrirla. No me gustaria comprar una tarjeta que no sirve para nada.