He preguntado al equipo de soporte de webmoney y me han dicho que "no se ha rechazado nada desde webmoney y que hay un problema en mql5.com".
¿Ha recibido exactamente este error:"El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada"?
ayer mismo mensaje pero ahora esto
Ya he utilizado la misma cartera muchas veces con éxito
¿es la primera vez que utiliza webmoney o ya lo ha hecho antes?
... sólo una vez cada 24 horas
Es la primera vez, ¿alguna idea?
Hola Fernando,
¿Sabe usted acerca de este error?
No hay ningún problema lado de webmoney, nunca recibieron o rechazar.
Lo he usado antes muchas veces, pero este mensaje es nuevo para mí.
Así que tal vez el servicio técnico recibió nuestro problema y está trabajando en ello.