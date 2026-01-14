Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 141

Nuevo comentario
 

He preguntado al equipo de soporte de webmoney y me han dicho que "no se ha rechazado nada desde webmoney y que hay un problema en mql5.com".


Ambrose Grimes #: Puede esperar un poco antes de volver a intentarlo.

Lo intenté de nuevo pero aún así "el sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada".

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: yo también tengo mensaje de error

¿Ha recibido exactamente este error:"El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada"?

 

ayer mismo mensaje pero ahora esto


Ya he utilizado la misma cartera muchas veces con éxito

 
Elif Kaya #:

He preguntado al equipo de soporte de webmoney y me han dicho que "no se ha rechazado nada desde webmoney y que hay un problema en mql5.com".


Lo intenté de nuevo pero aún así "el sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada".

¿Ha recibido exactamente este error: "El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada"?

¿es la primera vez que utiliza webmoney o ya lo ha hecho antes?

 
ahora tengo exactamente el mismo mensaje
El sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada".
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: ayer mismo mensaje, pero ahora esto . ya he utilizado la misma cartera muchas veces con éxito

... sólo una vez cada 24 horas


 
Fernando Carreiro #:

... sólo una vez cada 24 horas


este mensaje yeasrtday pero ahora
sistema de pago Webmoney ha rechazado la operación de retirada".
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

¿es la primera vez que utiliza webmoney o ya lo ha hecho antes?

Es la primera vez, ¿alguna idea?

 
Elif Kaya #:

Es la primera vez, ¿alguna idea?

Yo lo uso antes de muchas veces, pero este mensaje nuevo para mí
 
Fernando Carreiro #:

... sólo una vez cada 24 horas


Hola Fernando,

¿Sabe usted acerca de este error?

rechazado

No hay ningún problema lado de webmoney, nunca recibieron o rechazar.

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:
Lo he usado antes muchas veces, pero este mensaje es nuevo para mí.

Así que tal vez el servicio técnico recibió nuestro problema y está trabajando en ello.

1...134135136137138139140141142143144145146147148...184
Nuevo comentario