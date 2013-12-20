Cómo Pedir un Robot de Comercio en MQL5 y MQL4

La plataforma MetaTrader permite comerciar las 24 horas en los mercados financieros usando robots comerciales. Incluso si usted no es un programador, podrá utilizar todas las posibilidades del trading algorítmico para automatizar las acciones comerciales y realizar en tiempo real análisis técnicos de cualquier complejidad: ¡solo tiene que encargar el programa necesario en el servicio Freelance!





Ventajas de Freelance en MQL5.com



La principal diferencia entre el servicio "Freelance" y la mayoría de los servicios similares es la seguridad financiera: inmediatamente después de la firma del contrato, la suma total se bloquea en la cuenta del Cliente para realizar el pago posterior. Por consiguiente, el Ejecutor tiene garantizado el pago por el trabajo realizado, mientras que el Cliente puede estar seguro de que el dinero no será retirado de antemano por un desconocido.



El trabajo en "Freelance" se divide en varias etapas, cada una de las cuales está marcada en el sistema. Todos los pasos quedan rigurosamente registrados en el sistema: la aceptación del trabajo, la recepción de la Tarea Técnica, la demostración y, finalmente, la provisión de la versión final. Una vez cumplidos todos los requisitos de la Tarea Técnica, el Cliente acepta el trabajo, y solo en este caso el Ejecutor recibirá automáticamente su dinero; el sistema le transferirá los fondos congelados en la cuenta del Cliente.



En caso de disputa, cualquiera de las partes podrá solicitar la mediación del arbitraje. Al mismo tiempo, las partes podrán, independientemente e incluso sin la participación de la administración, elegir una de las tres opciones para resolver el conflicto.



Al crear un trabajo, verá varias opciones listas para usar que le permitirán realizar encargos rápidamente:

Tipo de trabajo: escribir un robot o indicador, convertir o modificar un programa existente, realizar una consulta o integrar con otro lenguaje de programación



Versión de terminal para la que se necesita el programa: MetaTrader 4 o MetaTrader 5



Categoría del programa: indicadores, expertos, scripts, etcétera.



Habilidades requeridas para el ejecutor: conocimiento de los lenguajes de programación requeridos, conocimientos de matemáticas, creación de gráficos personalizados y mucho más.



Además, después de cerrar el acuerdo, el Cliente podrá aumentar el coste y el plazo de ejecución, pues dicha necesidad también podría surgir durante la realización del trabajo.





Clique en el enlace para aumentar el presupuesto y/o la fecha de ejecución







A menudo, durante el primer trabajo, al Cliente le surgen ciertas preguntas estándar, para lo cual preparamos y publicamos las Sugerencias en Freelance. Cada una de estas se puede encontrar y usar sin abandonar el trabajo. Para seleccionar la pregunta deseada, solo necesitará comenzar a escribir la palabra clave, y la lista de opciones se reducirá a un tamaño mínimo. Para insertar en el chat la respuesta a la pregunta seleccionada, solo tiene que clicar en ella con el ratón.







En este artículo, le mostraremos cómo usar el servicio "Freelance" para asignar y ejecutar encargos.

1. Creando un encargo



Puede entrar en la sección Freelance directamente desde el terminal MetaTrader 4/5. Desde allí se le dirigirá al sitio web MQL5.com. Clique en el botón "Crear encargo"









Figura 1. Creando un nuevo Encargo

Seleccione las opciones del encargo e indique los parámetros principales:





Figura 2. Registro de trabajo: descripción, presupuesto deseado y plazos de ejecución.



Nombre: información breve sobre lo que se debe hacer.

Descripción breve y clara para que los posibles ejecutores puedan valorar la complejidad y el coste del trabajo.



Archivo con la tarea técnica. Podrá adjuntarlo más tarde, después de discutirlo con el Ejecutor elegido.



Presupuesto deseado.



Plazo de ejecución en días.

Nombre del ejecutor para el trabajo personal.



Sea realista: si indica una suma muy pequeña, es posible que no haya ningún solicitante o recibirá ofertas de la calidad correspondiente. Si no puede decidirse sobre la complejidad y el coste del trabajo, podrá no indicarlo por el momento. Los potenciales ejecutores le ofrecerán sus propios plazos y costes de ejecución.



Ya ha dado el primer paso, ahora le queda esperar a ver quién se hará cargo de la ejecución del encargo, y también prepararse para las preguntas relacionadas con la tarea.

2. Eligiendo al Ejecutor



Los desarrolladores que deseen aceptar su encargo deberán enviar una solicitud de ejecución. Las actuales solicitudes de ejecución del trabajo son visibles para todos los usuarios de MQL5.community, pero los solicitantes son anónimos. Para cada desarrollador, solo se muestran su número, su calificación, sus estadísticas sobre trabajos realizados y la carga de trabajo actual.







Figura 3. Solicitando la ejecución de un trabajo



Aunque la correspondencia entre el cliente y el solicitante no está disponible públicamente, los Términos de servicio prohíben el intercambio de información personal antes de cerrar un acuerdo para este trabajo.

Realización de encargos sin recurrir al servicio "Freelance" El servicio Freelance solo se puede utilizar para el propósito previsto, es decir, para realizar todos los trabajos y los cálculos en el marco de los Encargos publicados. La búsqueda de clientes o ejecutores en el servicio Freelance para realizar trabajos adicionales está terminantemente prohibida, y constituye una violación de las Reglas.

Los clientes y solicitantes tienen prohibido intercambiar información de contacto en cualquier forma antes de cerrar el Acuerdo de trabajo. La violación de las normas conllevará la prohibición de participar en Freelance. Queda prohibido realizar trabajos y liquidaciones para los Encargos realizados en "Freelance" fuera de dicho servicio. La infracción conllevará la denegación del acceso a todos los servicios del sitio web MQL5.com.

La administración puede, como resultado de una investigación interna, privar al infractor del derecho a tomar parte en el servicio Freelance sin dar ningún motivo para ello.

Cuando aparezcan nuevos mensajes respecto a su pedido, aparecerá un icono en forma de portafolios en la esquina superior del sitio web; se trata de una notificación sobre la disponibilidad de actualizaciones en su trabajo:





Figura 4. Actualizaciones en los trabajos

Para pasar a la visualización de mensajes nuevos, clique en este icono.

Otras acciones del Cliente: procesamiento de solicitudes de trabajo recibidas. Esto se logra moviendo las solicitudes de los solicitantes a las categorías "Seleccionadas", "Candidatos" o "Rechazadas":





Figura 5. Lista de solicitudes de Candidatos para el trabajo

Los solicitantes adecuados para el trabajo se pueden colocar en el grupo de “Candidatos” para seguir discutiendo los detalles del trabajo con ellos.

Al colocar a los solicitantes en el grupo "Candidatos", se les informará sobre ello y se añadirán mensajes a la correspondiente discusión de los encargos.

¡Importante! Intente comunicarse tanto como sea posible en los comentarios del encargo, no solo en este paso, sino también en todas las etapas posteriores. A menudo, mucha gente entiende los mismos términos de forma distinta, y cuanto más hablen los implicados entre sí durante el procesamiento de los encargos, mejor será el resultado.

Cuando el Cliente ha seleccionado la solicitud más conveniente para la ejecución de su encargo, deberá trasladar la solicitud a la categoría "Seleccionadas", que puede contener la solicitud de un solo solicitante. Si intenta seleccionar otra solicitud para este encargo aparte de la ya seleccionada, la solicitud actualmente seleccionada se eliminará de la categoría "Seleccionada".

Intente aclarar todas las preguntas sobre el trabajo propuesto en este punto; le recomendamos encarecidamente volver a leer todos los mensajes de ambos antes de proceder al siguiente paso.

3. Ejecución del trabajo

El proceso de ejecución del trabajo consta de tres etapas. Para pasar cada etapa, se requerirá la confirmación por el Cliente y el Ejecutor. Una vez que las partes hayan superado cada una de las etapas, se informará a la otra parte con notificaciones push análogas.

Para recibir notificaciones push, primero deberá especificar el identificador Metaquotes ID en su perfil de MQL5.community. Podrá leer más información sobre las notificaciones push en el artículo MetaQuotes ID en el terminal móvil MetaTrader.

En la última etapa, "Entrega del trabajo y pago", el pago de la obra se realizará automáticamente, previa confirmación por parte del Cliente.

En el recuadro, ofrecemos una breve descripción de las acciones del Cliente y el Ejecutor en cada uno de los pasos.

Paso Nombre Cliente Ejecutor 1

Acordando la Tarea Técnica Proporciona la Tarea Técnica al Ejecutor.

Confirma el coste final y los plazos del trabajo.

Marca la casilla de verificación "Acuerdo de la TT"















Confirma el acuerdo con la Tarea Técnica presentada, el coste final especificado y los plazos del trabajo.

Marca la casilla de verificación "Acuerdo de la TT"





2

Demostración











Después de recibir los materiales de trabajo, el Cliente deberá confirmar que los materiales enviados cumplen con el carácter del Encargo o bien rechazar estos con una lista de requisitos incumplidos de la Tarea técnica.

Marca la casilla de verificación "Demostración"





Cuando se completen todos los puntos de la Tarea Técnica, el Ejecutor ofrecerá una demostración de los resultados del trabajo y confirmará que ha mostrado al Cliente la solución lista.

Marca la casilla de verificación "Demostración"





3

Aceptación del trabajo y pago









El cliente verifica los materiales proporcionados y acepta el trabajo.



Cuando el Cliente acepte el trabajo, el sistema transferirá automáticamente el pago de la cuenta del Cliente a la cuenta del Ejecutor.

Marca casilla de verificación "Aceptación del trabajo y pago"





El Ejecutor entrega el trabajo al Cliente y confirma que el trabajo ha sido entregado.

Marca casilla de verificación "Aceptación del trabajo y pago"











La discusión de los detalles y el intercambio de materiales se realiza a través de los mensajes de un trabajo específico.

¡Importante! No olvide dejar todos los mensajes importantes en forma de comentario, incluso si ha discutido estos temas a través de otros canales de comunicación: chat, mensajes privados o verbalmente. Adjunte siempre directamente a los comentarios todos los acuerdos alcanzados.

Para comenzar a trabajar con un Ejecutor específico, el Cliente deberá trasladar la solicitud seleccionada para la ejecución del trabajo a la categoría "Seleccionada" y confirmar su consentimiento al autor de la solicitud:

Figura 6. El Cliente se presentará al Ejecutor y tendrá lugar una discusión preliminar.

Una vez que el Cliente haya trasladado la solicitud del desarrollador al grupo "Seleccionada", las partes podrán discutir los detalles de la Tarea Técnica, el coste final y los plazos del trabajo.

Figura 7. El Cliente ha elegido al Ejecutor

Paso 1. Acordando la Tarea Técnica



La Tarea Técnica el elemento más importante a la hora de cerrar un acuerdo de desempeño laboral. Discuta todos los matices de la futura solución, haga preguntas cuyas respuestas parezcan obvias, ya que el principal problema suelen ser los malentendidos, cuando cada parte considera que algunos puntos están claros y no requieren discusión. Más tarde, durante la ejecución del encargo, de repente resulta que el Ejecutor ha implementado la funcionalidad requerida de una manera completamente distinta a la que pretendía el Cliente. Tras un par de situaciones así, las partes suelen comenzar a acusarse mutuamente del incumplimiento de lo acordado.

Asegúrese de mirar algún ejemplo de redacción de la Tarea Técnica para encargar un robot o para encargar un indicador

Al encargar programas en MQL4/MQL5 (así como en otros lenguajes de programación), se considera una acción estándar que el Ejecutor proporcione al Cliente todos los códigos fuente creados durante la ejecución del trabajo. No obstante, el Cliente deberá especificar este punto de forma explícita en la Tarea Técnica.

También resulta aconsejable indicar en la TT si el Ejecutor tiene derecho a usar los desarrollos de este encargo en otros proyectos comerciales o para publicar sus propios productos en el Mercado.

¡Importante! El servicio Freelance no se ocupa de disputas legales relacionadas con los encargos. Para obtener protección legal, las partes podrán celebrar un contrato adicional fuera del servicio Freelance.



El Cliente ofrece la versión final de la Tarea Técnica en forma de archivo adjunto justo antes de la confirmación del paso "Acuerdo de TT". Todos los puntos de la tarea deben describirse con detalle y, si fuera necesario, ilustrarse con imágenes.

El Cliente, junto con la versión final de la TT, también debe establecer el importe a pagar y el plazo de ejecución del trabajo.

El Ejecutor deberá aceptar a su vez la TT y el coste final especificado por el trabajo. De ser necesaria la introducción de correcciones, se deberán enviar nuevos mensajes con los detalles de los cambios.





Fig.8. El Cliente y el Ejecutor han acordado la TT, el coste y el plazo de ejecución del trabajo.



Tenga en cuenta que las partes deberán pasar a la siguiente etapa solo después de que se haya aprobado la versión final de la Tarea Técnica.

Esto significa que el Ejecutor comenzará a trabajar en el encargo solo después de que ambas partes hayan marcado la casilla de verificación "Acuerdo de TT".



Paso 2. Demostración



Después de superar la etapa "Acuerdo de TT" del programa, el Ejecutor procederá a cumplir con el encargo. En este caso, además, durante la realización del encargo, sería deseable que el Ejecutor continuara aclarando en los comentarios las cuestiones que vayan surgiendo mientras trabaja.

Una vez implementados todos los requisitos especificados en la Tarea Técnica, el Ejecutor mostrará el trabajo realizado. La forma en que se realizará la demostración depende de la naturaleza del encargo. Para los expertos, podría ser así:

diseño simple de un archivo ejecutable EX4/EX5 para la verificación por parte del Cliente;



además, podrá proporcionar un informe de prueba para el periodo especificado en la Tarea Técnica;

en algunos casos, podrían ser útiles algunos logs adicionales sobre el funcionamiento del asesor en una cuenta demo específica de un bróker concreto;

capturas de pantalla, vídeos o videoconferencias;

proporcionar acceso remoto al terminal del Ejecutor en el que se ha iniciado el programa terminado.

El propósito de la demostración y su discusión es que el Cliente no tenga dudas acerca de que el trabajo se ha realizado correctamente y en la medida en que se acordó.

Después de la demostración, el Cliente deberá confirmar que la solución presentada se corresponde con la Tarea Técnica, o bien rechazar dicha solución con una lista de requisitos no cumplidos o desviaciones respecto a la TT. Si fuera necesario, el Ejeuctor se tomará un poco de tiempo para corregir las deficiencias identificadas y realizará una nueva demostración.

El proceso de confirmación del paso "Demostración" también es registrado automáticamente por el servicio "Freelance":

Figura 9. Confirmación del paso "Demostración"

Solo después de completar con éxito el paso "Demostración", el Ejecutor deberá presentar la versión final de la solución, a menos que en el acuerdo se indique lo contrario.



Si al trabajar en este encargo se ha dado una desviación respecto a los requisitos de la Tarea Técnica, el Cliente o el Ejecutor podrán comunicarse con el Arbitraje para resolver la situación. Incluso después de comunicarse con el Arbitraje, las partes podrán completar el trabajo de manera regular o, de mutuo acuerdo, elegir una de las dos opciones para salir de esta situación: Cancelar el trabajo: el 10% del dinero bloqueado para este trabajo se carga a la cuenta del Cliente, mientras que el 90% restante se libera; nada va a la cuenta del Ejecutor, la comisión de servicio es del 10%. El trabajo vuelve a la categoría "Nuevo" y estará disponible para la selección de un nuevo Ejecutor, solo el Cliente podrá dejar comentarios en el trabajo. Repartir el dinero al 50% menos la comisión del servicio "Freelance", a saber: de la suma bloqueada para este trabajo, se cobrará el 10% de la comisión a favor del servicio Freelance,

el 90% restante del dinero del contrato se divide entre dos: la mitad (el 45% del dinero del contrato) se devuelve a la cuenta del Cliente, mientras que de la segunda mitad (el 45% del dinero del contrato) el Ejecutor recibe el 50% del dinero inicial debido,

El trabajo vuelve a la categoría "Nuevo" y estará disponible para la selección de un nuevo Ejecutor, tanto el Cliente como el Ejecutor podrán dejar comentarios en el trabajo.

Paso 3. Aceptación del trabajo y pago



El Ejecutor finalmente entrega al Cliente todos los materiales del trabajo realizado en el volumen acordado. Como regla general, la solución se envía en códigos fuente, ya que la versión del compilador puede cambiar en el futuro, y esto requerirá la recompilación de la solución. Si, por alguna razón, los códigos fuente no han sido entregados, sino que solo se ofrece el código ejecutable compilado, entonces será necesario resolver el problema derivado de las futuras actualizaciones de la solución en la etapa de preparación de la Tarea Técnica.



Las cuestiones relacionadas con el uso posterior de los resultados obtenidos por el Cliente o el Ejecutor en otros desarrollos, así como el permiso para transmitir el trabajo total o parcialmente a terceros de forma pagada o gratuita, también se podrá discutir en la Tarea Técnica, pero las partes deberán reflejar estas obligaciones en un acuerdo aparte fuera del servicio Freelance. La administración de Freelance no se ocupa de estos temas.



Después de transmitir los materiales, el Ejecutor marcará la casilla de verificación "Aceptación del trabajo y pago" y esperará la confirmación de esta etapa por parte del Cliente. Una vez que el Cliente también confirme la tercera y última etapa, el trabajo se considerará completado y el pago se realizará automáticamente desde la cuenta del Cliente a la cuenta del Ejecutor. No se requiere ninguna acción por parte del Cliente para el pago.



Figura 10. Confirmación del paso "Aceptación del trabajo y pago"

Después de que el Cliente también confirme la etapa "Aceptación del trabajo y pago", el trabajo se considerará completado y el pago se realizará automáticamente desde la cuenta del Cliente a la cuenta del Ejecutor. En ese momento, el Ejecutor ya deberá haber presentado al Cliente todos los resultados del trabajo, de acuerdo con los puntos de la Tarea Técnica.







Figura 11. Pago por el trabajo

4. Comentarios sobre el trabajo

Una vez el trabajo ha finalizado, el Cliente y el Ejecutor tienen la oportunidad de escribir comentarios sobre la cooperación mutua y ofrecer una valoración.

La lista de trabajos realizados por el Cliente o el Ejecutor se puede ver en el apartado "Freelance" del perfil de usuario.





Figura 12. Sección "Freelance" con opiniones de clientes

El Ejecutor también tiene la oportunidad de dejar comentarios sobre el Cliente.

¡Encargue programas para el trading algorítmico en Freelance!



El servicio Freelance es un lugar ideal para encargar indicadores, robots comerciales y sistemas visuales de análisis técnico de cualquier complejidad. Miles de tráders y desarrolladores se reúnen todos los días en la bolsa de comercio algorítmico más grande del mundo para la plataforma comercial MetaTrader más popular.

Si es usted un tráder con una estrategia de trading ya preparada, pero no tiene conocimientos de programación en MQL5/MQL4, entonces "Freelance" es el servicio que estaba buscando. Aquí encontrará un desarrollador capaz de escribir el experto o indicador que necesita.





Encargar un robot o indicador en Freelance

