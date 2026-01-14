Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 134
También estoy teniendo problemas para retirar fondos con tarjetas y hasta ahora no he tenido éxito.
Ayer retiré fondos a través de WebMoney, pero perdí una cantidad significativa debido a los impuestos y las comisiones de conversión.
En cuanto a las transferencias bancarias, el mínimo de 3.000 USD las hace poco realistas para autónomos o cualquiera que no gane una cantidad significativa vendiendo productos en el mercado.
Necesitamos que vuelva PayPal. En mi opinión, las otras opciones son completamente inadecuadas.
Necesitan cripto.
VISA y Mastercard no dependen de países ni son operadores locales de tarjetas. Ese es el principal requisito para realizar transacciones. El país no es un problema, como me ocurrió a mí. Puedes probar con otra tarjeta bancaria o utilizar una tarjeta de prepago, de débito o de crédito. Yo tenía el mismo problema que usted y el problema era con ba
Necesitan cripto.
Estoy de acuerdo con usted allí. No entiendo cómo hay 12 opciones para depositar y 3 opciones para retirar. Tiene que haber más opciones añadidas al menos. Espero que estén trabajando en ello detrás de las escenas.
Simple. A Meta Quotes le interesa quien gasta dinero aquí más que quien gana dinero aquí, incluso que los vendedores y autónomos es una de las razones para gastar dinero aquí. Simplemente no les importa. Con frecuencia hacen que paypal no esté disponible y ni siquiera lo anuncian, uno simplemente se retira y le pilla por sorpresa. Yo ya no me sorprendo. Yo sólo espero, si no está de vuelta después de un tiempo como de costumbre, entonces voy a romper la cabeza con esto.
usted no está en los EE.UU.
Me tienes un poco confundido / preocupado. Estoy en los EE.UU., pero nunca hice un retiro.
Recuerdo haber introducido mis datos bancarios al registrarme como vendedor en el mercado.
¿Está diciendo que la opción de tarjeta de débito aparece pero falla?
Eso tiene sentido, y definitivamente levanta una bandera roja. Esperemos lo mejor y que PayPal vuelva pronto.
Sí, PayPal restringe los vendedores que son parte en demasiadas disputas. Los vendedores más grandes suelen tener más disputas. Y MQL es, umm... bastante grande. Imagínese a todos los vendedores del mercado del mundo, cada uno de los cuales vende uno o más productos de software "únicos", junto con la enorme cuota de mercado de MQ en el sector.
esto es irrelevante.
Hola amigos... ¿Alguien sabe exactamente cuándo volverá PayPal? ¿Alguien ha conseguido ponerse en contacto con el administrador y averiguar algo al respecto? Mucha gente está teniendo problemas y está preocupada, pero creo que todavía no tenemos una respuesta clara.